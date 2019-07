Die Ärzte Sascha Bade (links) und Jörn Forkert (rechts) mit Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse vor der neuen Praxis an der Braunschweiger Straße. (Jonas Kako)

Die zuletzt angespannte hausärztliche Versorgung in der Gemeinde Thedinghausen entspannt sich. Der Grund: Der Internist Jörn Forkert und der Allgemeinmediziner Sascha Bade eröffnen an der Braunschweiger Straße eine Zweigpraxis. Damit wird auch eine Versorgungslücke geschlossen, denn in der Gemeinde hatte Ende 2018 der Hausarzt Konrad Wulst altersbedingt aufgehört (wir berichteten), seitdem wurde nach neuen Medizinern gesucht. Nun wurden sie gefunden.

Eine Zweigpraxis ist es deswegen, weil beide bereits eine Praxis haben, die „Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Weyhe“. „Die wird es auch weiterhin geben“, versichert der 51-jährige Jörn Forkert. „Das ist unsere Stamm-Praxis. Die bleibt bestehen.“ Für die Menschen in Weyhe ändert sich also nichts. Für die in Thedinghausen aber schon. Denn ab Oktober dieses Jahres soll die neue Praxis öffnen.

Für die Eröffnung einer Zweigpraxis müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, erklärt Folkert. Das habe zum einen mit der Anzahl der Sprechstunden zu tun. „Wir werden pro Woche insgesamt 25 Stunden anbieten“, verrät Jörn Forkert. Künftig soll sich dann immer abwechselnd ein Arzt um die Patienten in Thedinghausen kümmern. Das sind einmal Forkert und Bade selbst, sowie ihre Kolleginnen Jennifer Klüsener (Fachärztin für Allgemeinmedizin) und Jessica Hepp (Fachärztin für Innere Medizin), die ebenfalls in der Praxis in Weyhe arbeiten.

Dass es in Thedinghausen einen Engpass in der hausärztlichen Versorgung gab, war den beiden Medizinern aus Weyhe durchaus bekannt. „Das haben wir alleine schon deswegen mitbekommen, weil Patienten aus Thedinghausen in unsere Praxis nach Weyhe gekommen sind“, erzählt Bade. Bestätigt wurde dies auch noch in einem Gespräch mit der Kassenärztlichen Vereinigung in Verden. „Und so kam schließlich auch der Kontakt mit der Verwaltung in Thedinghausen und Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse zustande.“

Der zeigte sich von dem Interesse der beiden Mediziner, sich in Thedinghausen anzusiedeln, natürlich begeistert. „Wir waren gleich auf einer Wellenlänge“, sagt er und auch Bade und Folkert bestätigen, dass man sich von Beginn an sympathisch war. Da es zentral an der Braunschweiger Straße auch noch eine passende Immobilie gab, stand dem Projekt also nichts mehr im Wege. Momentan laufen an dem Gebäude mit der Hausnummer 40 noch die letzten Innenarbeiten. „Bis Oktober sind wir aber startklar. Wir freuen uns, dass es so schnell vorangeht“, sagen die beiden Ärzte. Und Hesse ergänzt: „Wir als Gemeinde begrüßen das natürlich und unterstützen das Vorhaben auch.“

Zuletzt wurden im Erdgeschoss des Hauses noch Sprachkurse für Geflüchtete angeboten. „Lange Zeit hat das Gebäude aber auch leer gestanden“, erinnert sich Hesse. Das Gebäude selbst ist in Privatbesitz und von den Ärzten angemietet worden.

Jörn Forkert ist Facharzt für Innere Medizin. Studiert hat er Humanmedizin an der Georg-August-Universität Göttingen. Niedergelassen als hausärztlicher Internist ist er seit 2005. Die „Hausärztliche Gemeinschaftspraxis“ in Weyhe mit Sascha Bade betreibt er seit 2010. Der 41-jährige Bade hat Humanmedizin an der Philipps Universität Marburg studiert.

Damit der Start des Ärzteteams in Thedinghausen klappt, haben Bade und Folkert auch mit den anderen beiden Hausärzten in der Gemeinde gesprochen. „Wir legen viel Wert auf gute Zusammenarbeit und wollten uns mit den Kollegen austauschen und uns vorstellen“, verraten sie. Besonders am Herzen liegen den Medizinern aber die Patienten. „Wir als Hausärzte sind für viele die ersten Ansprechpartner. Wir werden eine offene Sprechstunde anbieten, damit die Menschen nicht lange auf Termine warten müssen.“