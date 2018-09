Zuckerwatte durfte auf dem GamMa-Sommerfest nicht fehlen – Hanna stellt gerade welche her. (Michael Braunschädel)

Achim. Schüler, Lehrer und Eltern haben sich am Freitag zum Schulfest am Gymnasium am Markt (GamMa) eingefunden und ließen sich auch trotz des näher rückenden Herbstes nicht davon abhalten, die Festivitäten unter dem Titel "Sommerfest" mit Leben zu füllen. Ein bunter Mix aus Spielen, Projekten und Essen wurde ihnen schließlich auf dem Gelände des Gymnasiums angeboten.

„Leider haben wir auf den Weg den Sommer verloren“, sagte Stefanie Czech, Lehrerin am GamMa. Sie übernahm zusammen mit anderen Pädagogen die Planung der Feier. In einem großen Organisationsteam wurden alle Ideen für das Schulfest ausgearbeitet. „Wir wollten einfach zeigen, was wir hier so machen“, erklärte Stefanie Czech. Einige Angebote, wie die vielen Essensstände, wurden wegen des Regens kurzerhand nach drinnen verlegt. Einiges konnten die Organisatoren aber auch auf dem Schulhof lassen, etwa die ganzen Spielgeräte, zu denen auch Tretroller zählten. Auf denen fuhren die kleineren Kinder immer wieder zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch.

Nachahmer auf der ersten Etage

Auf der ersten Etage des Neubaus gab es einige ruhigere Attraktionen wie das Projekt „One Minute Sculptures“. Dieses Kunstprojekt wurde ursprünglich vom österreichischen Künstler Erwin Wurm ins Leben gerufen und nun von zwei zehnten Klassen des Gymnasiums nachgestellt. Mithilfe von den Schülern gemalten Anleitungen sollten die Gäste verschiedene Skulpturen nachahmen und für eine Minute halten. Auf den Fluren ging es ähnlich künstlerisch zu: mit Street-Art-Gemälden und selbst gebastelten Pavillons. In der Cafeteria wurden die typischen GamMa-Pullover verkauft. Eine große Infotafel warb für die verschiedenen Projekte der Schule.

Die sonst übliche Tombola wurde dieses Mal durch einen Trödelmarkt ersetzt. Über mehrere Wochen hinweg spendeten Schüler oder Eltern alle möglichen Gegenstände. Dabei ist eine beachtliche Anzahl zusammengekommen. Bücher, Kleidung, Brettspiele aber auch Haushaltsutensilien wie eine Pfeffermühle wurden auf dem Schulfest verkauft. Der Erwerb ging als Spende an den Schulverein. Alle Waren, die nicht verkauft wurden, werden über das Schuljahr weiter angeboten oder ein weiteres Mal gespendet.

Dies ist jedoch nicht die einzige Neuerung, die das Schulfest im Programm hatte. Vor der bekannten Schulband „Friday“ spielte dieses Mal eine Vorband, bestehend aus Nachwuchsmusikern. Auch die neu gegründete Schülerzeitung war auf dem Schulfest vertreten. Mehrere Schüler – mit Block und Handy bewaffnet – stellten Lehrern und Gästen Fragen zum Sommerfest. Neben dem eigentlichen Sommerfest gab es in diesem Jahr auch zum ersten Mal ein Ehemaligentreffen im Anschluss. Angestoßen wurde diese Idee von Saskia Zwilling, die selbst kürzlich ihr Abitur am GamMa gemacht hat.

Viele der Gäste waren Angehörige von Schülern, die das GamMa besuchen. So zum Beispiel die Familien Bollhorst und Fiebelkorn. Sie besuchen das Schulfest beinahe jedes Jahr. „Wir finden einfach das GamMa gut“, sagten sie, „eben weil die Schule so toll ist, kommen wir jedes Jahr“. Auch den Schülern merkte man den Spaß an ihrem Schulfest an. Beinahe alle Angebote wurden von den Schülern selbst betrieben.

Schulleiter Dirk Stelling war zufrieden mit dem, was seine Schule auf die Beine gestellt hat. „Ich bin froh, dass so viele mitmachen und, dass trotz des Regens so viele Gäste gekommen sind“, resümierte er.