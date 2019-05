Peter Bohlmann (SPD) ist der alte und neue Landrat in Verden und hat am Sonntagabend natürlich die Wahlergebnisse live mitverfolgt. (Michael Braunschädel)

Peter Bohlmann (SPD) bleibt Landrat des Landkreises Verden. Der Wahlsieg des 47-Jährigen ist allerdings nicht überraschend, da er ohne Gegenkandidat zur Landratswahl angetreten ist. Weil es mittlerweile kein Quorum mehr gibt, musste Bohlmann lediglich mehr Ja- als Neinstimmen auf sich vereinen. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp über 60 Prozent bekam er am Ende rund 73 Prozent Ja-Stimmen und etwa 27 Prozent Nein-Stimmen.

„Alles über 70 Prozent ist sehr gut bei einer Wahl ohne Gegenkandidat“, sagte Bohlmann am späten Abend. Dass er etwa ein Drittel Nein-Stimmen bekommen würde, damit habe er gerechnet. Bereits seit Oktober 2005 lenkt er als erster hauptamtlicher und (damals) bundesweit jüngster Landrat die Geschicke des Landkreises. Politisch aktiv ist der SPD-Mann bereits seit den 1990er-Jahren, seine aktive kommunalpolitische Tätigkeit begann 1996 mit der Wahl in den Kreistag. Drei Jahre später wurde Bohlmann zum Vorsitzenden der SPD-Kreistagsfraktion und zum Sprecher der rot-grünen Mehrheitsgruppe gewählt.

Er trat das Landratsamt im Oktober 2005 nach dem altersbedingten Ausscheiden des damaligen Oberkreisdirektors an. Bei den Kommunalwahlen im September 2011 wurde Peter Bohlmann für weitere acht Jahre in seinem Amt bestätigt. Gegen zwei Mitbewerber setzte er sich mit 66,5 Prozent haushoch durch, die Wahlbeteiligung lag damals bei 53,4 Prozent. Bohlmann genießt aufgrund seiner fachlichen Kompetenz ein hohes Ansehen, auch deshalb verzichtete die CDU nun darauf, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken.

Stichwahl in Verden und Oyten

Sehr viel spannender ging es am Sonntagabend im Landkreis Verden bei den Bürgermeisterwahlen in der Stadt Verden und in der Gemeinde Oyten zu – auch wenn jeweils noch kein neuer Bürgermeister feststeht. In Verden trat Amtsinhaber Lutz Brockmann (SPD) gegen drei Kontrahenten an. Es war ein deutlicher Vorsprung, aber am Ende nicht deutlich genug: Lutz Brockmann (SPD) holte rund 47,3 Prozent der abgegebenen Stimmen, sein Kontrahent Jens Richter von der CDU bekam 36,5 Prozent der Stimmen. Damit treten beide Männer nun am 16. Juni in einer Stichwahl gegeneinander an. Die Beteiligung an der Bürgermeisterwahl betrug 61,3 Prozent.

Kai Rosebrock (Freie Wähler) und Hermann Dittmers (unabhängig) konnten nicht genügend Wähler auf ihre Seite ziehen und spielten letztlich keine Rolle. Rosebrock holte rund 6,5 Prozent der abgegebenen Stimmen, Dittmers kratzte an der Zehn-Prozent-Marke.

Nach den Ergebnissen der ersten beiden Wahllokale hatte Richter noch vorne gelegen. Ein Wahllokal später war Brockmann wieder an seinem Herausforderer vorbeigezogen. Und das Bild änderte sich nicht mehr bis zum Ende der Auszählung. Für Lutz Brockmann wäre es die dritte Amtszeit, für Jens Richter die erste, sollte er bei der Stichwahl gewinnen. Die Amtsperiode beginnt am 1. November und dauert bis 2026.

Brockmann sieht in dem Ergebnis „einen klaren Wählerauftrag“ und hofft, dass dieser in drei Wochen Wirklichkeit wird. Der Abstand von über zehn Prozentpunkten zu Richter sei jedenfalls riesig. Richter erklärte, er habe angesichts von vier Kandidaten bereits mit einer Stichwahl gerechnet. „Das kommt nicht überraschend“, sagte der CDU-Kandidat, der nun Gespräche mit den Lagern von Dittmers und Rosebrock führen will.

Sandra Röse holt die meisten Stimmen

Zwischen vier Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus mussten sich ebenfalls die Oytener entscheiden, nachdem Amtsinhaber Manfred Cordes (SPD) im Oktober vergangenen Jahres erklärt hatte, zum 1. November dieses Jahres und damit zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Amtszeit im Alter von 68 Jahren in den Ruhestand gehen zu wollen. Und sie haben entschieden – zumindest hat CDU-Kandidatin Röse mit rund 45,5 Prozent die meisten Stimmen auf sich vereint.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Mattfeldt gehört zu den Gratu-lanten, die sich mit der Oytener CDU-Bürgermeisterkandidatin Sandra Röse freuten. Sie holte fast die Hälfte aller Stimmen und wird nun bei der Stichwahl antreten. (Björn Hake)

Allerdings reichte es nicht für eine Direktwahl, dafür hätte sie mindestens 51 Prozent der gültigen Stimmen gebraucht. Das heißt: Sie wird sich am 16. Juni mit Heiko Oetjen (SPD) eine Stichwahl liefern. Oetjen holte rund 31,3 Prozent der Wählerstimmen in Oyten, wo die Beteiligung an der Bürgermeisterwahl bei 67 Prozent lag.

Außerdem waren angetreten: Björn Meyer für Bündnis 90/Die Grünen (rund 18 Prozent) und der freie Kandidat Jens Marten, der für die AfD im Oytener Gemeinderat sitzt (rund 5,5 Prozent).