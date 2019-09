Druckfrisch und ab sofort zu kaufen: Sylvia Bothmer mit dem neuen Foto-Kalender. (Michael Galian)

Mit dieser Resonanz hatte Sylvia Bothmer nicht gerechnet. Als sie vor einem Jahr einen Foto-Kalender mit Motiven aus dem Flecken Langwedel herausbrachte, ging sie eigentlich von einem einmaligen Projekt aus. „Anfang Dezember 2018 war der Kalender für 2019 dann aber schon ausverkauft. Ich hatte bis zum April dieses Jahres immer noch Anfragen, ob ich nicht noch Restbestände zum Verkauf liegen hätte", berichtet die Daverdenerin über das unerwartet große Interesse. Insgesamt 180 Exemplare seien verkauft worden. Auch das "unglaublich schöne Feedback", dass sie für ihre Arbeit erhalten habe, hat Bothmer dazu veranlasst, auch für das Jahr 2020 wieder einen Foto-Kalender im A3-Format herauszubringen.

An fehlenden Motiven mangelt es der 54-Jährigen in jedem Fall nicht. „Ich habe so viele Fotos im Archiv“, betont sie. Auch in diesem Jahr sei sie mit der Kamera ausgestattet wieder im Gemeindegebiet unterwegs gewesen – wenn auch seltener, als es die Jahre zuvor der Fall gewesen sei. Und so sind die Bilder im neuen Kalender eine Mischung aus Aufnahmen der vergangenen Monate und aus dem Archiv. Die Motive stammen aus den Ortsteilen Daverden, Langwedel, Holtebüttel, Etelsen, Cluvenhagen und Langwedelermoor.

Versprechen eingelöst

Als sie die Ortsteile aufzählt, muss Bothmer schmunzeln. Langwedelermoor musste unbedingt mit hinein, erzählt sie. Aus diesem Ortsteil war im Kalender für 2019 kein Foto enthalten. Darüber war doch einem alteingesessener Bürger aus Langwedelermoor ziemlich entrüstet. „Wenn Langwedelermoor nicht dabei ist, kaufe ich den Kalender nicht!“, habe er ihr über soziale Medien geschrieben. So musste sie ihm versprechen, dass beim nächsten Mal auch ein Foto aus Langwedelermoor als Kalenderblatt mit dabei ist. Sie hat ihr Versprechen gehalten. „Ich bin gespannt, ob der Einwohner aus Langwedelermoor auch sein Wort hält.“

Hat es der Kalender mit dem Titel „Langwedeler Ansichten“ in der ersten Auflage auch nicht zu dem einen Bürger nach Langwedelermoor geschafft, so hängt er laut Bothmer doch auch in einigen Haushalten außerhalb der Region. „Köln, Hannover und sogar in Hyattsville in den USA, wo eine in die Vereinigten Staaten von Amerika ausgewanderte gebürtige Daverdenerin jetzt lebt“, zählt die passionierte Hobbyfotografin auf, die sich seit der Küsterhaussanierung in Daverden auch stark für den Verein für Kultur und Geschichte Daverden in der dortigen Arbeit einbringt und kulturelle Veranstaltungen auf die Beine stellt. „Wir sind noch im ersten Jahr und haben viel ausprobiert“, erzählt sie und ergänzt, dass viele der bisherigen Veranstaltungen wie Konzerte oder Ausstellungen stets sehr gut besucht gewesen seien. Das Kultur-Programm für 2020 im Küsterhaus stehe auch bereits fast komplett.

Ab sofort erhältlich

Der neue Foto-Kalender, der wie im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Kalendermanufaktur im Haus der Werbung in Verden entstanden ist, ist ab sofort bei der Buchhandlung Vera Rohrberg und der Firma Wilkens Baustoffe GmbH in Langwedel sowie in der Postfiliale und Baustoffhandel Wilhelm Meyer & Sohn in Etelsen zu erwerben. Er kostet 18 Euro, zwei Euro gehen davon wieder als Spende an den Verein für Kultur und Geschichte Daverden. Zunächst einmal sind 100 Exemplare gedruckt worden, doch sollte die Nachfrage wieder so groß werden wie bei der Premiere, muss niemand enttäuscht sein. Ein Nachdrucken ist laut Bothmer in jedem Falle möglich.