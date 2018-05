Fünffacher erster Spatenstich: Jandirk Rohls von der Rohlfs-Bau GmbH, Gerd Lüken und Hans Jürgen Oelke von der GWB, Jochen Davids (stellvertretender Ortsbürgermeister) und Flecken-Bürgermeister Andreas Brandt. (Marvin Ibo Güngör)

Was lange währt, wird endlich gut – darauf, dass sich dieses Sprichwort bewahrheitet, hoffen die Gesellschaft für wirtschaftliches Bauen (GWB) und der Flecken Langwedel bezüglich der Fläche, die sich im Ortsteil Etelsen zwischen der Etelser Straße, dem Asternweg und dem Lilienweg befindet. Denn der GWB gehört dieser Bereich bereits seit vielen Jahren. Doch getan hat sich dort nichts, die Fläche lag brach. Denn der vorliegende Bebauungsplan, der dort sowohl Wohnen wie auch Gewerbe vorsah, machte die Schaffung eines neuen kleinen Wohngebietes nicht möglich. Doch im vergangenen Jahr hatte die Politik den Weg für eine Änderung und damit der "Paschkeberg-Erweiterung" frei gemacht. Auf der Fläche sollen jetzt insgesamt sechs Einfamilienhäuser und zwölf Doppelhaushälften entstehen.

Und das Projekt soll nun auch zügig vorangehen: Der offizielle erste Spatenstich ist in jedem Falle getan. Wie die GWB erklärt, sollen aber nun nicht alle Häuser zur gleichen Zeit gebaut werden, sondern man wolle versetzt arbeiten. Zunächst sollen nun die ersten beiden Einfamilienhäuser westlich des bereits vorhandenen Garagenhofes im Bereich Lilienweg/Asternweg entstehen, anschließend dann die gegenüberliegenden ersten Doppelhaushälften, die sich allesamt an der Etelser Straße reihen. Über die soll auch der gesamte Baustellenverkehr erfolgen.

Das Prinzip laut Gerd Lüken von GWB: "Erst verkaufen, dann bauen." Das heißt, erst müssen Käufer gefunden werden. Lüken geht aber nicht davon aus, dass das kein großes Problem werden sollte. Die beiden ersten Einfamilienhäuser, mit dessen Bau nun begonnen wird, seien bereits reserviert. Die Doppelhaushälften sind indes noch nicht auf dem Markt. "Dafür brauchen wir erst noch die finale Genehmigung, doch die erwarten wir täglich", berichtet Lüken. Alle Häuser verfügen auf dem Grundstück über eigene Pkw-Stellplätze. Die ersten Gebäude, so hofft Lüken, stehen spätestens im kommenden Januar. Alle Arbeiten werden vermutlich 2020 erledigt sein. Den Bau der Häuser übernimmt das ansässige Unternehmen Rohlfs-Bau GmbH.

Es tut sich also was in Etelsen. Weitere rund 80 Wohneinheiten sollen in naher Zukunft im neuen Wohngebiet auf dem Berkels geschaffen werden (wir berichteten). Doch trotz absehbar wachsender Einwohnerzahl – Etelsen ist ohnehin der mit Abstand der bevölkerungsstärkte Ortsteil im Flecken Langwedel – wird die Rewe-Group zum Unmut vieler Bürger die bestehende Filiale an der Bremer Straße zeitnah zum 16. Juni schließen.

"Wir haben uns aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschieden, diesen Standort als Rewe-Markt nicht weiter zu betreiben", teilt Daniela Beckmann, Pressesprecherin Rewe Region Nord, auf Nachfrage mit. Alle Mitarbeiter des Marktes sollen weiter beschäftigt werden. Der Standort soll als Nahversorgungsmöglichkeit der Etelser aber erhalten bleiben. "Das Objekt wird an unseren Discounter Penny übergeben", erklärt Beckmann weiter.