Die Schulwegsicherheit auf der L331 in Riede-Felde ist schon seit geraumer Zeit ein Streitthema. Nun könnte es bald eine Ampel an der Landesstraße geben. (Björn Hake)

Wenn sich der Rat der Gemeinde Riede trifft, dann gehörte in der Vergangenheit auch oft das Thema Schulwegsicherheit an den Landesstraßen 331 (Felder Dorfstraße) und 333 (Okeler Damm) zur Tagesordnung. Das ist auch bei der künftigen Sitzung am Donnerstag, 14. Mai, nicht anders. Im Speziellen geht es dann um die Einrichtung einer Dunkelampel an der L 331 im Bereich der Bushaltestelle Felde-Ortsmitte. Auch ein Thema, das in der Vergangenheit bereits mehrfach diskutiert wurde (wir berichteten). Nun aber könnte schließlich der Durchbruch gelingen.

Denn wenn der Rieder Gemeinderat zustimmt, dann könnte es endlich losgehen mit der Umsetzung des Projektes. Wie es in der Beschlussvorlage heißt, belaufen sich die Kosten für den Bau laut beauftragtem Ingenieurbüro inklusive Planung, Bauausführung und Nebenkosten auf etwa 50 000 Euro. Die Kosten sollen laut Vorlage folgendermaßen aufgeteilt werden: Im Rieder Haushalt stehen Mittel in Höhe von 47 000 Euro zur Verfügung; von der Samtgemeinde Thedinghausen ist ein Zuschuss in Höhe von 15 000 Euro zugesagt und von der Bürgerinitiative Schulwegsicherheit kommt ein Betrag in Höhe von rund 2760 Euro. Wie mehrfach berichtet, hatte die Landesbehörde keine Notwendigkeit für den Bau einer Querungshilfe gesehen, es der Kommune aber gestattet, auf eigene Kosten eine zu errichten.

Kein Selbstläufer

Dennoch müsse laut Beschlussvorlage mit dem Straßenbaulastträger (Land Niedersachsen) eine Vereinbarung über die Realisierung, Unterhaltung (Reparaturen, Wartung) und den Betrieb (Strom) der Querungshilfe geschlossen werden, bevor die Baumaßnahme ausgeschrieben werden und beginnen kann. Der Landkreis Verden als Untere Straßenverkehrsbehörde hat bereits seine grundsätzliche Zustimmung für die Querungshilfe signalisiert. Die verkehrsbehördliche Anordnung könne allerdings erst nach Vorlage der Genehmigungsplanung erteilt werden.

Dass der Bau der Ampel an besagter Stelle an der Landesstraße 331 kein Selbstläufer ist, zeigte zuletzt die Sitzung des Gemeinderates im vergangenen September. Dort kam es in der Abstimmung nämlich zu einer Patt-Situation und somit vorerst zur Ablehnung des Baus (wir berichteten). Riedes Bürgermeister Jürgen Winkelmann (SPD) hatte seinerzeit über die Abstimmung gesagt, dass er „sehr enttäuscht“ sei. Er hatte die Ablehnung der anderen Ratsmitglieder mit den Kosten für die Errichtung begründet. Die muss die Gemeinde nämlich zu einem großen Teil selbst zahlen. Ersten Schätzungen zufolge sollte die Errichtung nämlich zwischen 20 000 und 25 000 Euro kosten. Zu dem Zeitpunkt im vergangenen Jahr war diese Summe aber schon auf satte 50 000 Euro angewachsen.

Eine treibende Kraft hinter den Bemühungen, die Schulwegsicherheit in Riede-Felde zu verbessern, ist der „Förderverein BI Schulwegsicherheit Riede“ um Ilse Lange. Zuletzt hatte der Förderverein durch die Organisation von Veranstaltungen versucht, selbst Gelder für die Finanzierung der Querungshilfe zu generieren. Mit Erfolg. So trat in den vergangenen Jahren bereits die Bremer Rentnerband „NeverTooLate“ auf, und auch der Musiker und Kabarettisten Pago Balke konnte für einen Auftritt gewonnen werden. Die dadurch generierten Einnahmen sollen direkt in die Finanzierung der Ampel fließen

Die Sitzung beginnt am Donnerstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr in der Ilse-Lichtenstein-Rother-Grundschule Riede. Weitere Themen an diesem Abend sind unter anderem die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 37 „Bereich Felder Dorfstraße 59“ und die Erweiterung der Betreuungszeit in der Kindertagesstätte Riede. Eine Einwohnerfragestunde gibt es zu Beginn und am Ende der Sitzung.