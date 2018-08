Achim. Die Borsteler Landstraße soll eine sanierte Fahrbahn bekommen. Das betroffene Teilstück liegt zwischen der Kreuzung Clüverstraße/Friedrichstraße und der Kreuzung Am Freibad/Leipziger Straße. Die Arbeiten haben am 9. August begonnen und sollen bis zum 9. September andauern, wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitgeteilt hat. Ziel ist es, sie Oberflächenbefestigung der Straße zu erneuern und Entwässerungsrinnen und den Radweg entsprechend anzupassen.

Für die Dauer der Bauzeit wird die Borsteler Landstraße im Bereich der Kita teilweise eingeschränkt befahrbar sein. So ist die Fahrbahn in Richtung Borstel für den Verkehr gesperrt, in Richtung Innenstadt bleibt sie weiter offen. Die offizielle Umleitung erfolgt über die Dresdener Straße. Die Erreichbarkeit der Grundstücke der Anlieger innerhalb der Baustelle ist nach Angaben der Verwaltung weiterhin gewährleistet, aber geändert. Sollte dies aus baulichen Gründen einmal nicht möglich sein, werden die betroffenen Anwohner rechtzeitig per Wurfzettel informiert. Die Erreichbarkeit der Kita Schlaumäuse besteht dauerhaft über die Magdeburger Straße. Bei Fragen können sich die Bürger an Andrea Daske unter 0 42 02 / 9 16 05 19 oder per E-Mail an a.daske@stadt.achim.de wenden.