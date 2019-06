Einrichtungsleiterin Edith Rehling (rechts) freut sich sehr, dass sie mit Stefanie Lechner eine neue aber auch erfahrene Koordinatorin für die Außenstelle der Kita Bierden gefunden hat. (Jonas Kako)

In Bierden ist sie die Neue. Unerfahren ist Stefanie Lechner allerdings nicht. Bei der Lebenshilfe Verden feiert die gelernte Erzieherin nämlich im kommenden Monat bereits ihr zehnjähriges „Berufsjubiläum“. Grund genug für die 30-Jährige, noch einmal nach einer neuen Herausforderung zu suchen. Gefunden hat sie diese nun in Bierden. Seit Mitte Mai ist sie die neue Koordinatorin der Außenstelle des Kompetenzzentrums der Kita Bierden. Sie folgt damit auf Andrea Meyer, die bisher die Einrichtung am Steinweg geleitet hat. Zuvor war Lechner bereits fünf Jahre lang Leiterin der Kindertagesstätte am Hesterberg in Dörverden. Und mit dem Jobwechsel kehrt Lechner auch zurück in ihre alte Heimat.

Aufgewachsen in Achim

Geboren und aufgewachsen ist sie nämlich in Achim-Baden. In den vergangenen Jahren hat sie jedoch in Thedinghausen gewohnt. „Aber nun zieht es mich mit meinem Ehemann und meiner Tochter doch wieder zurück nach Achim“, sagt Lechner. Da passte es geradezu perfekt, dass eben auch in Achim eine neue Leitung gesucht wurde. Lange überlegen müsste Stefanie Lechner daher nicht. „Die Entscheidung für den Job in Achim habe ich relativ spontan getroffen“, gibt sie zu. Denn neue Herausforderungen hat sie noch nie gescheut. Immerhin hat sie auch in Dörverden mit gerade einmal 25 Jahren schon eine Leitungsstelle übernommen. „Planen, organisieren und strukturieren, das hat mir schon immer Spaß gemacht“, sagt sie. „Ich habe dann gemerkt, dass ich meine Ideen dazu in einer Leitungsposition noch besser einbringen kann.“

Und das will sie nun eben auch in Bierden tun. Vor rund einem Jahr hat sie ihr Studium „Leitung und Management für Kindertageseinrichtungen“ abgeschlossen. Ihre Bachelorarbeit schrieb sie über die Beteiligung von Kindern im Kita-Alltag. „Diesen Bereich möchte ich auch in meiner neuen Funktion definitiv noch ausbauen“, kündigt Lechner an. Schon jetzt gebe es in der Einrichtung ab und zu Kinderkonferenzen, in denen die Kinder ihre Meinung zu bestimmten Themen einbringen können. „Ich möchte daran noch weiter arbeiten und es auch den Krippenkindern ermöglichen, sich einzubringen“, kündigt Lechner an.

Enge Kooperation mit den Eltern

Darüber hinaus will sie auch das Gartenprojekt weiterführen, bei dem Eltern gemeinsam mit den Kindern das Außengelände der Einrichtung gestalten. Ein kleines Klettergerüst ist im Rahmen des Projektes bereits entstanden, aus dem Gelände soll für die Kinder allerdings Schritt für Schritt ein echter Abenteuerspielplatz werden. „Und das können wir eben nur gemeinsam mit den Eltern umsetzen“, sagt Lechner. Sie freue sich sehr darauf, die neuen Eltern und Kinder kennenzulernen. „Auch für mich persönlich ist es eine große Chance mich weiterzuentwickeln.“

Denn neben den drei Kitagruppen vor Ort, ist Lechner ab sofort auch für die zwei Hortgruppen in Bierden und den Hort Paulsberg als Leitung verantwortlich. „Das ist für mich auch noch einmal eine ganz neue Erfahrung und natürlich auch noch mehr Verantwortung“, gibt sie zu. Scheuen will sie diese Verantwortung allerdings nicht. Und nicht nur Stefanie Lechner selbst freut sich über ihre neuen Aufgaben. Auch Edith Rehling, Einrichtungsleiterin des Kompetenzzentrums mit seiner Kita an der Bremer Straße und der Außenstelle am Steinweg, ist erleichtert über die Entlastung.

Drei Wochen war die Einrichtung nämlich ganz ohne Leitung, weshalb sich Rehling selbst intensiver um die Außenstelle kümmern musste. „Auf Dauer wären das aber über 60 Stunden Arbeit pro Woche für mich gewesen“, sagt Rehling. „Wir freuen uns daher sehr, dass es uns gelungen ist, so schnell über eine interne Stellenausschreibung eine neue und auch erfahrene Leitung für die Einrichtung zu finden.“