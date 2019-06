Alina Lubisch, Marina Siebert und Malte Müller (von links) sind drei der glücklichen Schüler, die am Freitag das Gymnasium am Markt in Achim mit dem Abitur verließen. Sie gehören damit auch zu einem guten Jahrgang – so lag die Durchschnittsnote der gesamten Schüler unter dem Landesschnitt. (Björn Hake)

Ganz ohne Worte seinerseits wollte Dirk Stelling die Abiturienten des Gymnasiums am Markt (Gamma) in Achim nicht gehen lassen. Zwar konnte der erkrankte Schulleiter bei der Abschlussfeier der Schüler in der Turnhalle am Freitagvormittag nicht anwesend sein, mit einem Brief erwies er ihnen aber dennoch die Ehre. Verlesen wurden seine Zeilen von Stefan Rehder, dem Ständigen Vertreter des Schulleiters. Darin hieß es unter anderem: „Das Rüstzeug hat euch das Gamma mitgegeben, nun stehen euch so viele Berufsfelder offen und ich bin mir sicher, Ihr werdet euch für das Richtige entscheiden.“

Hiermit sprach Stelling 75 Schüler an. Denn so viele sind es, die das Gamma mit einem Abschluss verlassen haben – 73 mit dem Abitur, zwei mit der Fachhochschulreife. „Die Durchschnittsnote lag mit 2,48 unter dem Landesschnitt“, sagte Rehder. Besonders zu erwähnen sind Madita Gerlach und Lucy Schindler: Sie erreichten ein Abitur mit dem bestmöglichen Schnitt von 1,0, erhielten dafür einen Sonderapplaus. „Weitere 14“, berichtete Rehder, „haben einen Schnitt von unter 2,0, das ist ein hervorragendes Ergebnis.“

Rainer Ditzfeld, Bürgermeister der Stadt Achim, setzt große Hoffnungen in die Abiturienten. „Ich erlebe Ihre Generation als wach und hochmotiviert: Ihr seid unsere Zukunft. Sehen Sie genau hin und gestalten Sie Veränderungen aktiv mit“, meinte er in seiner Rede am Freitag und wies auf die Unberechenbarkeit dieser Welt hin. „Der Weg, der vor Ihnen liegt, sieht nur von hier aus geradlinig aus. Aber das ist eine optische Täuschung: Was immer Sie auch planen, ich kann Ihnen sagen: Es wird anders kommen.“ Abschließend wandte sich Ditzfeld an die Mütter und Väter. „Liebe Eltern, sehen Sie genau hin. Ihr Kind ist groß und hat jetzt das Abitur.“

Fortgesetzt wurde auch eine Tradition an der Schule. Die Schüler Nico Rudolf und Jana Püttmann, die einen unterhaltsamen Einblick in das Innenleben des Schulalltages gaben, überreichten das goldene Hufeisen an den elften Jahrgang. Es soll ihnen das Glück bringen, was es den Abiturienten brachte.

Die Abiturienten des Gymnasiums am Markt:

Albrecht, Dominic; Baeßmann, Erik; Bank, Matti; Bergst, Nick; Beusse, Madita; Boblat, Amelie; Carstensen, Paul; Clarenz, Marie Josephine; Crombach, Lina Maria; Daniel, Christiane; Decker, India; Dehning, Tom; Dukarić, Mateo; Effer, Luke; Elender, Luise; Engelke, Elisa; Feldmann, Tim; Frenz, Rike; Gatke, Miriam; Genz, Pascal; Gerken, Anna; Gerlach, Madita; Grenkowski, Pea; Gross, Jay; Grube, Wilken; Hansen, Marthe; Henkel, Lina-Marie; Horn, Christopher; Hüfe, Cedric; Jäger, Alina; Kania, Tim; Kirschling, Paulina Sofie; Knitschky; Antonia; Knitschky, Carla; Kober, Lena; Kohlscheen, Rasmus; Kothe, Lilli; Krause Arena, Isabella; Lackmann, Jana; Look, Jana; Lubisch, Alina; Lustermann, Janika; Meyer, Hannes; Mulack, Lars; Müller, Hannes; Müller, Malte Fabian; Neumann, Philip; Niesmann, Swenja; Ohm, Janice; Otersen, Yarno; Panje, Lena; Pastowski, Lennart; Pericie, Xenia; Prütt, Merle; Purnhagen, Lara Nadine; Püttmann, Jana; Rudolf, Nico; Salentin, Pascal; Schindler, Lucy; Schmid, Alexander; Schulze, Fynn; Siebert, Marina; Staiger, Ule; Sturm, Marina; Stürmann, Hanja; Szczodrowski, Carmen; Thönsing, Tobias Justin; Tolke, Jannik; Wahlers, Finn; Weidemann, Sophie; Westermann, Niklas Moritz; Wilczek, Amelie; Winkler, Finja.