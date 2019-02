Der kleine AZO-Raum am Fährwisch steht derzeit im Mittelpunkt der politischen Diskussionen. Ob der Mietvertrag mit den Aktivisten verlängert werden soll, muss der Ottersberger Fachausschuss in seiner nächsten Sitzung entscheiden. (Braunschädel)

Noch immer ist es unklar, ob die Mitglieder des Alternativen Zentrums Ottersberg (AZO) ihr in Eigenregie gestaltetes Domizil in der alten Kegelbahn am Fährwisch auch über den 30. April hinaus nutzen dürfen. Zu diesem Zeitpunkt endet nämlich der bestehende Mietvertrag zwischen der Gemeinde und dem eingetragenen Verein „Selbstverwaltetes Zentrum Ottersberg“, den die Aktivisten gegründet haben. Nun aber gibt es positive Signale und neue Hoffnung, denn der Ottersberger Fachausschuss für Jugend, Sport und Soziales und mehrere Vertreter der Gemeindeverwaltung haben sich bei einem Ortstermin am Montagabend durchaus offen für eine Verlängerung des Mietvertrages gezeigt.

Bisher hatten sich die Ottersberger Sozialdemokraten gegen diese Vertragsverlängerung gesträubt und ihrerseits zum Ende vergangenen Jahres den Antrag gestellt, den von der AZO genutzten Raum künftig den Ehrenamtlichen der Ottersberger Kleiderkammer zur Verfügung zu stellen. Einen entsprechenden Antrag hatte Ortsbürgermeister Reiner Schnäpp zur Diskussion in das politische Gremium eingebracht. Dieses Thema hat sich jedoch nunmehr mit der jüngst erfolgten Auflösung der „Mohnblume“ – so der offizielle Kleiderkammer-Projektname – erledigt. Zudem habe die Kleiderkammer selbst nie ein Interesse daran gehabt, in die alte Kegelbahn einzuziehen, betonten die Sprecher des AZO.

Außengelände aufgegeben

Am Montag hatte sich für die Aktivisten derweil die Gelegenheit ergeben, sich in ihrem Kulturzentrum als Gastgeber zu präsentieren und mit den Vertretern aus der Ottersberger Politik und Verwaltung in einen konstruktiven Dialog zu treten, nachdem es in der jüngsten Ausschusssitzung noch geknirscht hatte. Denn in der Vergangenheit war es immer wieder zu Vandalismus auf dem Außengelände gekommen. Dort hatten die AZO-Akteure, die sich als Gemeinschaft verstehen und daher nicht namentlich genannt werden wollen, zunächst auch ein Gewächshaus aufgestellt und Gemüse gezüchtet. „Die meisten schlechten Nachrichten hat das Außengelände produziert“, bestätigte Vize-Verwaltungschef Jürgen Buthmann-von Schwartz in der Runde einige unschöne Vorfälle.

Die Aktivisten haben jedoch anscheinend ihre Lehren daraus gezogen und das Außengelände aufgegeben. Auch das Dach zum AZO-Raum, unter dem sich immer wieder unerwünschte Gäste aufgehalten haben, ist mittlerweile zurückgebaut worden und als Treffpunkt für ungebetene Besucher nicht mehr attraktiv. Zudem baten die Aktivisten in der Gesprächsrunde darum, in dieser Angelegenheit zu differenzieren. „Uns wurde das Gemüse aus dem Boden gerupft. Wir sind die Leidtragenden und nicht die Verursacher, das macht die Situation so schwierig für uns“, erklärte ein AZO-Sprecher.

AZO-Fans aus Amerika

Für eine Verlängerung des Mietvertrages führten die Aktivisten, die den Umbau der alten Kegelbahn zwischen Mai und September 2015 in Eigenarbeit und teilweise mit Unterstützung von Wandergesellen verwirklicht hatten, einige Argumente an. „Wir können uns seit der Aufgabe des Außenbereichs hauptsächlich auf die Veranstaltungen im Raum selbst konzentrieren und hatten dort viele schöne gemeinschaftliche Momente“, erklärte die Gruppe und nannte als Beispiel etwa die beiden Auftritte der amerikanischen Band The Van Allen Belt. „Die haben uns im November bereits zum zweiten Mal besucht, weil ihnen – wie vielen anderen auch – der Ort so sympathisch war“, hieß es weiter. Auch andere Gruppen hätten sich im AZO gefunden und etabliert, beispielsweise eine Frauengruppe, die dort Selbstbehauptung trainiert wie auch Männer, die sich immer montags in dem Raum treffen. Auch Veranstaltungen wie Kickerturniere, Spiel- und Filmnachmittage oder Kleidertauschbörsen fänden großen Anklang bei den Besuchern, die aus den umliegenden Dörfern und sogar aus Scheeßel und Bremen ins AZO kämen.

Erika Janzon (Bündnis 90/Die Grünen) lobte dann auch direkt die Arbeit der Kulturfreunde: „Ich bin froh, dass es diesen Raum gibt. Etwas Vergleichbares gibt es in Ottersberg kaum.“ CDU-Mann Hartmut Henke zeigte sich derweil „beeindruckt von dem Engagement der Selbermacher“. Einzig Reiner Schnäpp blieb bei seiner reservierten Haltung, wollte den AZO-Mitgliedern die Tür aber nicht gänzlich vor der Nase zuschlagen. „Wir müssen uns gut überlegen, ob wir das machen“, meinte der Sozialdemokrat mit Blick auf die mögliche Verlängerung des Mietvertrags und forderte „eine solide Basis“ in der Zusammenarbeit. Schnäpp räumte allerdings auch ein, dass der AZO-Raum nicht der richtige Standort für eine Kleiderkammer sei. Die Entscheidung soll derweil in der nächsten Ausschusssitzung fallen.