André Habekost von "De Plattsnackers" hat das Projekt Plattdeutsches Haus nicht aufgegeben. Im ehemaligen Modehaus Orth (Foto) wird es nicht entstehen, das steht lange fest. Nun kommt ein Standort im Kreis Diepholz in Frage. (Björn Hake)

Lange Zeit war es ruhig geworden um das geplante Plattdeutsche Haus in Thedinghausen. Wie berichtet, hatten sich die Pläne der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft „De Plattsnackers“, im ehemaligen Modehaus Orth an der Braunschweiger Straße das Projekt umzusetzen, im Sommer 2018 zerschlagen. Grund dafür war seinerzeit, dass keine endgültige Einigung im Mietvertrag erzielt werden konnte. „Wir werden das Projekt in der Samtgemeinde Thedinghausen nicht weiter verfolgen“, hat André Habekost von den Plattsnackers nun auf Nachfrage mitgeteilt. Aber: Gestorben ist das ehrgeizige Vorhaben dennoch nicht. „Wir geben nicht auf, denn wir haben ein sehr attraktives Angebot aus Martfeld im Landkreis Diepholz bekommen und möchten nun dort versuchen, unsere Idee zu verwirklichen.“

Dass das Plattdeutsche Zentrum in der Samtgemeinde nicht zu realisieren ist, bedauert Habekost sehr. „Aber irgendwann muss man einsehen, dass es nicht geht.“ Viel Energie hatten er und seine Mitstreiter in das Vorhaben gesteckt. Und so kam es auch nicht von ungefähr, dass ein Großteil des Geldes bereits vorhanden war. Neben dem Landkreis Verden, der Samtgemeinde und der Gemeinde Thedinghausen hatte auch die EU schon Fördergelder zugesagt. „Dieses Geld haben wir nicht angerührt – und das werden wir auch nicht“, sagt Habekost. „Wir haben alle Geldgeber und Unterstützer bereits informiert.“ Heißt im Klartext: Auf die bereits bewilligten Fördergelder werden die Plattsnackers verzichten. „Wir müssen die Finanzierung neu aufrollen. Dafür werden wir erneut EU-Gelder beantragen, den Rest bezahlen wir aus eigener Tasche.“ Beim Landkreis Diepholz, der Samtgemeinde Bruchausen-Vilsen und der Gemeinde Martfeld sollen keine Anträge gestellt werden.

Rückenwind fürs Projekt

Dass es nun doch noch einmal Rückenwind für das Projekt gibt, damit hatte Habekost auch nicht mehr unbedingt gerechnet. „Es gab Momente, da wollte ich alles hinschmeißen“, gibt er zu. Das Angebot aus Martfeld war dann aber wohl doch zu gut. „Die Rahmenbedingungen sind einfach besser. Auch wenn wir sehr lange gezögert haben uns damit zu beschäftigen. Da wir halt aus der Samtgemeinde kommen, wollten wir das Vorhaben auch hier umsetzen. Aber wir müssen einfach gucken, was können wir leisten, bekommen und stemmen.“

Der Heimatverein Martfeld plant auf einem Bauernhof ein Dorfgemeinschafts-/Mehrgenerationenhaus – mit Theater. Und da kommen die Plattsnackers ins Spiel. „Die Verantwortlichen sind auf uns zugekommen“, verrät Habekost. Zum aktuellen Stand und zu den Aussichten findet an diesem Freitag, 21. September, um 19.30 Uhr eine Informationsveranstaltung im Festzelt am Echterkamp in Martfeld statt. Interessierte Bürger sind dazu eingeladen.

Idee schon 2016 präsentiert

2016 war Habekost zusammen mit seinen Mitstreitern erstmals an die Öffentlichkeit gegangen, um das Projekt vorzustellen. Zu der Zeit steckte es allerdings noch in den Kinderschuhen. Im September 2017 nahm das Vorhaben dann ordentlich Fahrt auf. Die EU sagte finanzielle Mittel in Höhe von 280 000 Euro zu. Nachdem auch die Gemeinde und die Samtgemeinde grünes Licht gegeben hatten, folgte als letzter Geldgeber der Landkreis Verden mit einer Zusage im Dezember 2017. Zeitweise ging Habekost davon aus, dass bereits im September 2018 mit dem Spielbetrieb hätte begonnen werden können. Geplant war am Standort an der Braunschweiger Straße ein Veranstaltungssaal mit einem Fassungsvermögen von 116 Sitzplätzen. Mit dem Haus soll die Außendarstellung der niederdeutschen Kunst und Kultur in ihrer traditionellen Sprache gefördert werden. Nach dem Scheitern an der Braunschweiger Straße stand auch kurz das ehemalige Gasthaus „Zum Götzen“ in Emtinghausen zur Debatte. Weil aber auch daraus nichts wurde, könnten De Plattsnackers mit ihrem Projekt nun im Nachbarkreis endgültig ein Zuhause finden.