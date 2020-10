Sylvia Bothmer bei der Vorstellung ihres Kalenders für 2020. Auch für einen Kalender für 2021 war sie wieder auf Motivjagd im Flecken Langwedel. (Michael Galian)

Sylvia Bothmer sieht sich inzwischen selbst als „Wiederholungstäterin“. Denn bereits zum dritten Mal hat die Fotografin nun einen Kalender unter dem Titel „Langwedeler Ansichten“ erstellt. So bekommen Interessierte auch im Jahr 2021 wieder jeden Monat eine neue Impression von der Natur im Flecken Langwedel geboten. Aufgelegt wurde der Kalender wie schon in den vergangenen beiden Jahren in Zusammenarbeit mit dem Haus der Werbung in Verden.

Für 2019 hatte die Daverdenerin erstmals einen Kalender herausgegeben, weil sie so etwas „immer schon mal machen wollte“. Als sie auf ihr Werk viel positives Feedback bekam und oft gefragt worden sei, ob sie nicht wieder einen Kalender mit solchen Fotos gestalten würde, sorgte Bothmer gerne für Nachschub. Und aller guten Dinge sind bekanntlich drei, sodass es ab sofort einen Kalender mit weiteren Motiven zu erwerben gibt. „Weil es einfach Spaß macht und der Kalender im letzten Jahr so gut nachgefragt wurde“, erklärt sie.

Zu sehen sind dieses Mal Ansichten aus den Ortsteilen Etelsen, Cluvenhagen, Schülingen, Völkersen und Daverden. "Die Fotos sind bis auf ein einziges alle aktuell und zwischen September 2019 bis August 2020 aufgenommen worden", sagt Bothmer. Nur das Januar-Motiv vom Etelser Schloss stamme aus ihrem umfangreichen Foto-Archiv. "Es ist bei Sonnenaufgang im Januar 2016 entstanden, an einem

wunderschönen, kalten Morgen, als die ganze Landschaft mit Raureif verzaubert war", erinnert sich die Fotografin noch zurück.

Kamera immer dabei

Besonders zu Beginn der Corona-Pandemie in diesem Jahr sei sie häufig mit der Kamera im Gepäck spazieren gegangen. „Es gab durch die Corona-Krise keine Termine mehr für Konzertfotografie in meinem Terminkalender und auch die Sportfotografie hatte anfänglich Pause“, berichtet Bothmer von den Auswirkungen der Pandemie auf ihre Tätigkeit. Da sie die Zeit trotzdem sinnvoll nutzen wollte, habe sie an dem Kalender „Langwedeler Ansichten 2021“ gearbeitet.

„Auf den langen Spaziergängen habe ich neue Ecken in Daverden entdeckt, die ich vorher tatsächlich noch nicht kannte, obwohl ich in Daverden aufgewachsen bin“, erzählt Bothmer von ihren Erfahrungen. Neben dem Etelser Schloss gibt es dieses Mal nur zwei weitere Motive, auf denen Gebäude zu sehen sind. Der Fokus liegt eindeutig auf der Natur im Flecken Langwedel.

Zu kaufen gibt es den Kalender bei der Buchhandlung Vera Rohrberg und der August Wilkens GmbH in Langwedel sowie in Etelsen bei der Firma Wilhelm Meyer und Sohn GmbH (Postfiliale). „Alle drei Betriebe waren sofort bereit, den Kalender für mich zu verkaufen. Ich freue mich sehr darüber und bin besonders dankbar dafür – denn das ist nicht selbstverständlich“, betont Bothmer, bei der der Kalender auch direkt per E-Mail an die Adresse sylviabothmer@gmx.de bestellt werden kann. „Im Flecken Langwedel liefere ich den Kalender kostenfrei bis zur Haustür“, verspricht sie.

Der Preis für den Kalender beträgt 18 Euro. Pro verkauftem Exemplar gehen auch in diesem Jahr wieder zwei Euro als Spende an den Verein für Kultur und Geschichte Daverden. In diesem arbeitet Bothmer auch aktiv als Mitglied in der Veranstaltungs-Arbeitsgruppe mit. Und dabei unterstützt sie nicht nur bei der Organisation von Konzerten und Ausstellungen, wenig überraschend hält die passionierte Fotografin diese Events für die Internet- und Facebookseite des Vereins auch in Bildern fest.