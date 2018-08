Ohne ehrenamtliches Engagement könnten Sportvereine in Deutschland nicht bestehen. (Björn Hake)

Achim. Auch in Achim und umzu sind Sportvereine auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Übungsleitern und Vorstandsmitgliedern. Doch wo sind diese zu finden, und wie kann man sie für die Vereinsarbeit gewinnen und motivieren? Zur Klärung dieser und weiterer Fragen veranstaltete die Arbeitsgemeinschaft Achimer Sportvereine (AAS) gemeinsam mit der Achimer Freiwilligenagentur und dem Bereich Sport und Bäder der Stadt Achim am vergangenen Donnerstagabend die Fortbildung „Ehrenamt im Sport“.

In ihrer Begrüßung freute sich Kirsten Jäger von der Stadtverwaltung über die vielen Teilnehmer, die den Ratssaal des Achimer Rathauses zur Hälfte füllten, und sie wies darauf hin, dass die Stadt Achim zuvor noch nie eine Veranstaltung zum Thema „Sport und Ehrenamt“ angeboten habe. Sie dankte Svenja Meyer von der Freiwilligenagentur, die diese Fortbildung federführend organisiert hatte. Klaus Feldmann, der zweite Vorsitzende der AAS, betonte in seiner Ansprache, dass sich diese Veranstaltung nicht nur an Vereinsfunktionäre richte, sondern auch an interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Der erste geladene Referent war Adalbert Mauerhof, Fachbereichsleiter Verbandsarbeit der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Region Hannover und Vorstandsmitglied der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen (Lagfa) Niedersachsen. Zu Beginn seines Vortrags zum Thema „Neue Impulse für Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement im Verein“ stellte er fest, dass ohne Ehrenamt in der Gesellschaft nicht viel laufe, er sei der „Kitt der Gesellschaft“. Er verwies auf die „Zeit des permanenten Wandels“, daher solle man sich fragen: „Wo steht mein Verein heute? Ist er genügend an die Anforderungen der heutigen Zeit angepasst?“

Keine One-Man-Shows mehr

Mauerhof umschrieb den Tagesablauf eines Erwachsenen im Jahre 2018: Neben den Löwenanteilen Schlaf, Arbeit, Haushalt und Kinder blieben täglich lediglich anderthalb Stunden für Freizeitaktivitäten, Partnerschaft – oder eben das Ehrenamt. Nun kam Mauerhof zum Kern seiner Analyse, der zunehmenden Komplexität der Aufgaben. Er appellierte, Vereinsaufgaben kleiner zu machen und an mehrere Personen zu verteilen. „Die Zeit der One-Man-Show, in der ein Vereinsvorsitzender alle Aufgaben alleine bewältigt, neigt sich dem Ende entgegen“, sagte Mauerhof. Außerdem sei es wichtig, rechtzeitig über eine Nachfolgeregelung nachzudenken – und zwar noch bevor der Kassenwart oder der Vereinschef sein Amt niederlegt.

Aus Sicht Mauerhofs existieren zwei große Trends: „Zum einen gibt es sinkende Zahlen im Ehrenamt.“ Dann gebe es aber eine steigende Dynamik auf dem Engagement-Markt: Naturschutzgruppen, Stuttgart 21 und Elternvereine würden zeigen, dass es ein großes Interesse bei punktuellen und projektabhängigen Engagements gebe. Mauerhof schlug vor, sich diesen Erfordernissen anzupassen und den Ehrenämtern mehr Flexibilität einzuräumen. Wenn jemand bereit sei, die Pressearbeit eines Vereins zu übernehmen, aber nur probeweise für ein halbes Jahr und nur eine Stunde pro Woche, dann sei der Verein in der Pflicht, ein Engagement unter den vorgegebenen Bedingungen zu ermöglichen.

Grob skizzierte Mauerhof die „Entwicklung einer vereinsbezogenen Strategie zur Gewinnung von Vorstandsnachwuchs“ von der Situationsanalyse, über die Personalauswahl bis zu den konkreten Schritten der Umsetzung. Seine große Forderung lautete: „Mal etwas Neues wagen! Neue Wege gehen!“ Würde ein Platzwart gesucht werden, solle man zum Beispiel eine Kooperation mit dem Kleingartenverein probieren. Seine Empfehlung war: „Querdenken, neu denken, Ziele setzen.“

Als zweiter Referent hielt der Sport- und Motivationscoach Stefan Kloppe einen recht allgemein gehaltenen Vortrag, wie man andere motiviert und zu Hochleistungen anspornt. Der ehemalige Zweitligahandballer sorgte mit Anekdoten, Denksportaufgaben und heiteren Videoclips für Kurzweile unter den Fortbildungsteilnehmern.