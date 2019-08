Mithilfe eines Ferienkurses sollen Kinder mehr Erfahrung in Sachen Wasserrettung erhalten. Die DLRG möchte dabei unter anderem das Abschleppen und Bergen vermitteln. Ein Angebot, das von fünf Langwedelern auch wahrgenommen wurde. Bei der Ausbildung zum Junior-Retter zeigten sich die Teilnehmer voller Eifer. (Sebi Berens)

„Glückwunsch, ich darf euch gratulieren. Ihr habt alle bestanden“, verkündete Torsten Knuppe euphorisch. Vom Technischen Leiter der DLRG-Ortsgruppe Langwedel durften sich dabei Celina Feldermann (13 Jahre), Fenja Heine (12), Hendrik Meyer (11) und Jonaa Wagner (9) angesprochen fühlen: Sie können sich nun Junior-Retter nennen. In der kommenden Woche dürfte dann auch noch Melina Zegula nachziehen. Die Zehnjährige legte noch nicht alle Praxisprüfungen ab – sie ist die fünfte Teilnehmerin des Kurses der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), der im Rahmen des Ferienspaßprogramms im Burgbad in Langwedel angeboten wird.

Eine Überraschung für alle

Für die Jugendlichen war Knuppes frohe Kunde eine echte Neuigkeit. Denn der 53-Jährige hatten den Teilnehmern am Dienstag zuvor bewusst verschwiegen, dass sie gerade die Prüfung durchführen. „Ich sage denen das gar nicht und wir machen das als Übung. Damit möchte ich ihnen die Scheu nehmen, man kennt das ja mit der Prüfungsangst“, hatte Knuppe im Vorfeld erklärt. Er erlebte dann allerdings auch eine Überraschung, denn eine komplette Praxisprüfung hatte er eigentlich nicht geplant. Die Jugendlichen zeigten sich aber voller Elan, sodass sie alle vier Aufgaben angehen konnten. Auf dem Programm standen: 100 Meter Schwimmen, 25 Meter Schleppen mit Achselgriff, Selbstrettung und Fremdrettung. Eine Woche zuvor absolvierten alle Teilnehmer erfolgreich den Theorieteil. Dort erlangten sie Kenntnisse zu den Maßnahmen der Selbstrettung, zum Grundverhalten für die Fremdrettung und zur elementaren Ersten Hilfe.

Die DLRG-Ortsgruppe Langwedel bietet den Kursus nun zum zweiten Mal hintereinander an. Zugrunde liegt dem eine Idee von Burgbad-Schwimmmeister Thomas Becker. Er wollte damit die Lücke zwischen den Abzeichen schließen. Des Weiteren wollte er den Jugendlichen die Freizeitgestaltung erleichtern. „Sie sollen sich im Wasser beschäftigen können“, sagte Becker. Eine sinnvolle Idee, wie Knuppe meint. „Schwimmen ist wichtig. Jeder Ertrunkene ist einer zu viel.“

Klare Anweisungen

Mit welchen Fähigkeiten die Teilnehmer aus dem Ferienkurs herausgehen sollen, ist klar festgelegt. Knuppe beschrieb: „Die Kinder bekommen mehr Erfahrung, was Wasserrettung betrifft. Sie können Leute abschleppen und bergen, wissen, wie sie sich verhalten sollen und wie man sich selbst vor Gefahren schützt.“ In den sechs einstündigen Treffen müssen dabei klare Anweisungen wiederholt werden. „Man muss Ansagen auch mal dreimal machen, da die Kinder manches vergessen. Das mache ich aber gerne“, erzählte Knuppe. Was das Geschehen im Wasser betrifft, lässt er zudem keine Nachlässigkeit zu. „Aufpassen muss man sowieso, das ist das oberste Gebot. Ich bin ungern abgelenkt.“ Unterstützung erhält er von Becker, mit dem sich Knuppe sehr gut ergänzt. Im Theorieteil engagierte sich zudem Franziska Kornau, die gerade die Ausbildung zum DLRG-Lehrschein absolviert.

Die Kinder jedenfalls sind froh, das Angebot der DLRG-Ortsgruppe Langwedel wahrgenommen zu haben. „Es ist toll. Mir gefällt das Schwimmen“, erzählte Jonaa Wagner. Diesem Urteil schloss sich Hendrik Meyer an. „Mir macht das Spaß“, sagte der Elfjährige. Wie die Jugendlichen erzählten, kam die Initiative zur Teilnahme von ihren Eltern. „Ich wurde von meiner Mutter gefragt und habe dann 'Ja' gesagt“, meinte Celina Feldermann. Jetzt ist sie Junior-Retterin.