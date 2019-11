Mit Mobilbauten könnten vergleichsweise schnell zusätzliche Betreuungsplätze für Kinder geschaffen werden. (Monika Skolimowska/dpa)

In der jüngsten Sitzung des Achimer Rates hatte die Kitabedarfsplanung der Stadt noch für hitzige Diskussionen unter den Politikern gesorgt. Der SPD gingen die Bemühungen der Verwaltung, neue Kitaplätze zu schaffen, nicht schnell und vor allem nicht weit genug (wir berichteten). „Ich bin schon erstaunt, dass über die bereits beschlossenen Neubauten keine weiteren Maßnahmen mehr angedacht sind“, hatte Michael Pahl (SPD) kritisch angemerkt.

Genau solche weiteren Maßnahmen hat die Verwaltung aber weiter fest im Blick. Konkret geht es dabei um die Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagesstätte im Magdeburger Viertel. Umgesetzt werden könnte dieses Vorhaben mit sogenannten Mobilbauten auf dem Grundstück des ehemaligen „Servicehauses“.

„Im Rahmen der Kindertagesstättenbedarfsplanung 2019 wurde festgestellt, dass der Bedarf an Kindertagesstättenplätzen im Ortsteil Achim mit den bisherigen Planungen und Haushaltspositionen nicht gedeckt werden kann“, schreibt die Verwaltung dazu in einer Vorlage, die in der kommenden Sitzung des Sozialausschusses am 18. November auf der Tagesordnung steht. Das liege unter anderem auch an dem Familiennachzug von in Achim wohnenden anerkannten Asylbewerbern.

Eine neue Kita könnte dieses Platzproblem zusätzlich entschärfen. „Eine Fertigstellung der Mobilbauanlage könnte, ohne die Zeitpläne für alle anderen Projekte zu gefährden, frühestens zum 1. Februar 2021 erfolgen“, teilt die Verwaltung mit. Bisher sind die Kosten für diese Maßnahme noch nicht im Doppelhaushalt eingeplant. Diese würden sich auf rund 420 000 Euro für die Errichtung belaufen. Hinzu kämen noch rund 190 000 Euro pro Jahr für das Gebäudemanagement und etwa 450 000 Euro jährlich für den Betrieb der Kindertagesstätte.

Stadt bevorzugt mobile Lösung

Eine dauerhafte Lösung wären die Mobilbauten im Magdeburger Viertel allerdings ohnehin nicht. Aufgrund der Bauweise kann nämlich nach Angaben der Verwaltung eine Baugenehmigung immer nur befristet für zwei bis drei Jahre erteilt werden. „In diesem Zeitraum ist dann aber auch die Fertigstellung der Kindertagesstätte im Bereich der Nördlichen Innenstadt geplant.“ Darüber hinaus sei eine mobile Lösung aus Sicht der Verwaltung zu bevorzugen, weil auch das Demografiegutachten der Stadt Achim prognostiziert, dass es in der Stadt mittelfristig wieder weniger zu betreuende Kinder geben wird.

Außerdem sei „eine zentrale Ballung von Kindertagesstätteneinrichtungen in dem Bereich“ – in unmittelbarer Nähe befinden sich schon die zwei Gebäude der Kita Schlaumäuse und das Gebäude der Kita Himmelsstürmer an der Halleschen Straße – auch städtebaulich kritisch zu sehen sind. Daher wolle man die Planungen für die Mobilbauten im Magdeburger Viertel als Übergangslösung fortsetzen.

Vorplanung abgeschlossen

Weiter sind die Prozesse indes bereits beim geplanten Kita-Neubau auf dem ursprünglichen Erweiterungsgelände des Friedhofs Baden. Dafür sei die Vorplanung abgeschlossen und die Entwurfsplanung in Arbeit. „In diesem Jahr soll auch noch der Bauantrag beim Landkreis Verden eingereicht werden“, teilt die Verwaltung mit. Die entsprechenden Planungen, die auch mit der Lebenshilfe als zukünftigem Betreiber abgestimmt worden sind, sollen in der Sitzung des Sozialausschusses genauer vorgestellt werden. „Es ist beabsichtigt, das neue Gebäude im August 2021 in Betrieb zu nehmen. Ob das gelingt, hängt insbesondere vom Verlauf der weiteren Planung und der Bauausschreibung ab“, gibt die Verwaltung zu bedenken.

Eine unverhoffte Finanzspritze könnte es für dieses Projekt allerdings auch geben. So könnten vom Land Niedersachsen 7200 Euro pro zusätzlich geschaffenem Betreuungsplatz für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung als Fördergelder fließen. Die entsprechende Richtlinie befinde sich derzeit noch im Anhörungsverfahren und ist daher noch nicht abschließend beschlossen. Sie ist beschränkt auf Baumaßnahmen, die ab dem 8. April 2019 begonnen und bis zum 31. März 2022 abgeschlossen sind. „Ergänzt um die Förderung für die Schaffung von Krippenplätzen könnte die Stadt Achim so bisher nicht eingeplante Einnahmen von 540 000 Euro im Nachtragshaushalt 2020 für das Projekt einplanen.“