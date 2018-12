Martina Müller und Margret Bischoff (von links) mit den neuen Krippenfiguren. Weitere sollen nach und nach dazukommen. (Björn Hake)

Mehr als 30 Jahre haben die letzten Krippenfiguren, die damals von Gemeindemitglied Hanna Fesenfeld liebevoll hergestellt wurden, in der St.-Petri-Kirche Oyten tapfer ihren Dienst getan. Doch der Aufwand für Küsterin Martina Müller, die Figuren immer wieder zu Weihnachten ansehnlich herzurichten, wurde zuletzt zunehmend größer. Nur mit Mühe konnte sie mit Schweißdraht die Köpfe wieder aufrichten und mit Handtüchern und Zeitungspapier als Füllung die Stabilität erhalten. Daher wurden sie nun in den verdienten Ruhestand verabschiedet – und direkt von einer neuen Generation an Krippenfiguren abgelöst.

Schon länger hatte der Kirchenvorstand einen Künstler aus der Umgebung gesucht, der neue Figuren aus Holz anfertigt – mit Drechslermeister Nico Lehmann in Sottrum sind sie fündig geworden. Die ersten beiden neuen Krippenfiguren, Maria und Josef, haben ihren Platz unterm Tannenbaum eingenommen. Am heutigen Heiligabend kommt dann auch noch die Krippe mit dem Jesuskind dazu und kann bei gleich fünf Gottesdiensten in der St.-Petri-Kirche (14.30, 15.30, 16.45, 18.15 und 23 Uhr) in Augenschein genommen werden. Zukünftig sollen noch weitere neue Figuren die Krippe verschönern, der Auftrag dafür ist laut Kirchengemeinde erteilt. Im nächsten Jahr sollen Hirten und Schafe gefertigt werden.