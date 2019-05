Kurz nach dem Umzug der Bibliothek ins Achimer Rathaus übernahmen Stephan Leenen und Iris Arndt gemeinsam die Leitung der Einrichtung. (Focke Strangmann)

Ziemlich genau vier Jahre ist es her, da stellte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld offiziell die neue Doppelspitze in der Stadtbibliothek vor. Mit Stephan Leenen und Iris Arndt übernahmen damals zwei Mitarbeiter gemeinsam die Leitung der Einrichtung, die zuvor gerade erst aus der Alten Feuerwache ins Rathaus gezogen war. Einstimmig hatte sich die Achimer Politik zu dieser Zeit für das Duo ausgesprochen.

Doch die Doppelspitze hat sich auf Dauer offenbar nicht bewährt. Das legt zumindest ein Blick auf die Stellenausschreibungen der Stadtverwaltung nahe, die sie regelmäßig auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Dort wird aktuell nämlich eine neue Leitung für die Achimer Stadtbibliothek gesucht – unbefristet und bereits zum 1. August. Zu Beginn des vergangenen Jahres hatten die Mitglieder des Stadtrates noch beschlossen, die Einrichtung auf den Prüfstand zu stellen. Rund 25 000 Euro wurden in die Hand genommen, um eine externe Prüfung der Stadtbibliothek in Auftrag zu geben. Dabei sollten unter anderem die Aufgaben und Abläufe, aber auch die Personalsituation genauer unter die Lupe genommen werden.

Monatelanges Schweigen

Diese Prüfung hat es nun im vergangenen Jahr auch gegeben. Einzig und allein über die Ergebnisse hüllt sich die Stadtverwaltung seitdem noch in Schweigen. Mehrere Nachfragen des ACHIMER KURIER blieben mit Verweis auf Personalbelange, die davon betroffen seien, unbeantwortet. Die beiden Leiter Stephan Leenen und Iris Arndt selbst verwiesen auf Fachbereichsleiterin und Bürgermeister, Letzterer will keine Antwort geben. „Dazu kann und werde ich öffentlich nichts sagen“, war monatelang die einzige Aussage aus dem Rathaus. Daran änderte auch die nun veröffentlichte Stellenausschreibung nichts. Nur so viel sagte Ditzfeld am Dienstag: „Die Ergebnisse der Bibliotheksüberprüfung werden zu gegebener Zeit auch in einer öffentlichen Ausschusssitzung thematisiert.“ Wann das genau sein wird, stehe allerdings noch nicht fest.

Hinter verschlossenen Türen wurden die Achimer Ratsmitglieder indes bereits informiert. Das bestätigt Herfried Meyer, Fraktionsvorsitzender der Achimer SPD, auf Nachfrage. „Die externe Überprüfung hat ergeben, dass die Leitung der Bibliothek, so wie sie derzeit mit der Doppelspitze läuft, keine gute Idee ist“, erzählte er. „So wie wir es bis jetzt gemacht haben, ist es keine gute Lösung.“ Gemeinsam mit Politik und Verwaltung habe man sich dann in einer nicht öffentlichen Sitzung entschlossen, noch einmal zu versuchen, die Leitungsstelle neu zu besetzen.

Alte Diskussion lebt auf

Bereits als die frühere Leiterin Katharina Beberweil im Herbst 2014 überraschend die Stadtbibliothek verlassen hatte, habe man politisch diskutiert, wie eine Nachfolge aussehen solle. Die Überprüfung habe nun gezeigt, dass die damalige Entscheidung für eine in Kooperation geführte Bibliothek nicht zeitgemäß sei. „Wir hoffen jetzt, dass wir über die Ausschreibung einen geeigneten Bewerber finden“, sagte Meyer. „Schließlich hat unsere Stadtbibliothek eigentlich einen guten Ruf.“

Wie nach einer Neubesetzung der Leitungsstelle die Zukunft von Iris Arndt und Stephan Leenen aussehen könnte, dazu blieb auch Herfried Meyer nur vage. „Die beiden werden weiter ihre Aufgaben haben“, sagte er. Im Gespräch sei beispielsweise, dass Leenen mit dem Stadtarchiv betraut werden könnte. „Aufgrund seiner Ausbildung ist er dafür durchaus geeignet.“ Das Achimer Stadtarchiv wird derzeit noch ehrenamtlich von Günter Schnakenberg und Helmut Köhler geführt. Die Nachfolge war bisher noch nicht geregelt.