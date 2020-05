Der SoFa-Jugendtreff kann anders als im Sommer des vergangenen Jahres (aus dieser Zeit stammt auch das Foto) vorerst nicht stattfinden – bis dahin unterstützen die Mitarbeiter die Jugendlichen aus der Ferne. (Björn Hake)

Seit mehr als zwei Jahrzehnten begleitet die Sozialpädagogische Familien- und Lebenshilfe (SoFa) Familien und hilft Kindern, Jugendlichen sowie jungen Erwachsenen in Krisensituationen. Doch die Arbeit des Achimer Vereins wird zu Zeiten der Corona-Krise auf die Probe gestellt. „Soziale Arbeit lebt von dem direkten Kontakt zu den Menschen, wodurch sich unsere Arbeit komplett verändert hat“, berichtet der pädagogische Leiter Achim Franz.

Glücklicherweise verfügen die SoFa-Mitarbeiter über ein hohes Maß an Kreativität: Dank dieser Fähigkeit würden nun in vielen Feldern neue Modelle erarbeitet, um mit Jugendlichen und Familien in Kontakt zu bleiben. „Die Situation ist besonders herausfordernd, die Jugendlichen sitzen nur zu Hause und in ohnehin schon schwierigen Familienverhältnissen verdichtet sich die Problemlage“, schildert Franz. „Viele Menschen sind zurzeit in Not und müssen aufgefangen werden.“

Hilfe durchs offene Fenster

Im Jugendtreff Achim gebe es zur Unterstützung der Jugendlichen daher derzeit die Möglichkeit, durch ein offenes Fenster und unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes mit den Mitarbeitern von SoFa zu kommunizieren. Dort können die Jugendlichen sich Tipps holen und über ihre Probleme sprechen. Der Anklang sei gut und viele junge Menschen würden das Angebot wahrnehmen.

„Wir veranstalten für Jugendliche auch eine digitale Schnitzeljagd, bei der sie Aufgaben in der Stadt erfüllen müssen“, erzählt der Leiter weiter. „So kommen sie mal raus und haben eine Chance, ihre Umgebung kennenzulernen.“ Es sei nun besonders wichtig, die Jugendlichen bei ihrer Freizeitgestaltung zu unterstützen. In Bezug auf Schulsozialarbeit werde nun versucht, Angebote unter freiem Himmel zu entwickeln. „Wir stehen da in engem Kontakt mit den Schulleitungen und dem Ordnungsamt.“ Die Verhandlungen laufen.

Freunde treffen, neue Kontakte knüpfen und die eigene Freizeit gestalten – dabei hilft das Jugendzentrum in Verden vielen jungen Menschen der Stadt. Doch auch diesem regen Treiben wurde durch die Corona-Krise Mitte März ein Ende gesetzt. Noch ist nicht absehbar, wann das Gebäude wieder zum Treffpunkt für Kinder und Jugendliche werden kann. Hinter den Kulissen laufen jedoch die Vorbereitungen auf eine Wiedereröffnung und die fünf pädagogischen Mitarbeiter der Einrichtung sind auch weiterhin für ihre Schützlinge da.

Das Jugendzentrum könne frühestens Ende Mai oder Anfang Juni wieder öffnen, schätzt Silja Weßelmann vom Fachbereich Jugend und Soziales. Für die Jugendlichen, die das Jugendzentrum normalerweise regelmäßig besuchen würden, sei es daher keine einfache Zeit. Für sie sei es nun schwer, anderen zu begegnen und ihren Raum zu finden. Doch obwohl sie nun nicht mehr persönlich vorbeischauen können, ist es Kindern und Jugendlichen weiterhin möglich, sich an die Mitarbeiter des Jugendzentrums wenden.

Ansprechpartner weiter erreichbar

„Die Jugendlichen haben weiterhin ihre Ansprechpartner“, weiß Weßelmann. Eine Kollegin arbeite zurzeit teilweise im Home-Office. Die Jugendlichen können ihr ihre Bewerbungen zuschicken und diese korrigieren lassen. Und auch bei konkreten Fragestellungen oder Problemen zu Hause ist das Jugendzentrum weiterhin telefonisch erreichbar. Viele Jugendliche hätten zum Beispiel Fragen dazu, wie sie derzeit überhaupt Kontakt zu potenziellen Arbeitgebern herstellen könnten.

Das Team des Jugendzentrums ist während der Kontaktsperre aber nicht nur telefonisch, sondern auch in den sozialen Medien für ihre Zielgruppe da. Auf Facebook und Instagram erhalten diese regelmäßig Informationen zur Corona-Krise, Tipps gegen Langeweile und werden informiert, sobald das Jugendzentrum wieder den Betrieb aufnimmt. Die Nutzerzahlen des Instagram-Accounts, der seit Anfang des Jahres existiert, haben sich seit der Corona-Krise etwa verdreifacht.

Während der Kontaktsperre bereitet sich das Team des Jugendzentrums auf eine Wiedereröffnung vor: „Wir entwickeln Konzepte und planen entsprechende Schutzmaßnahmen“, sagt Weßelmann. Außerdem laufen derzeit Renovierungsarbeiten, die Räume der Einrichtung werden gestrichen und ausgemistet. Die Mitarbeiter würden derzeit viele neue Ideen für die Zukunft entwickeln. Nun bleibt für die Mitarbeiter zu hoffen, dass es bald ein schönes Wiedersehen mit den Kindern und Jugendlichen gibt, das nicht durch die Einschränkungen getrübt wird.