Die große Kuppel der Moschee ist bereits aus der Ferne zu erkennen. Sie ist alleine siebeneinhalb Meter hoch. (Björn Hake)

Achim. Wenn Rakip Erdinc durch den Rohbau für die neue Moschee in Achim läuft, kann man sich schon gut vorstellen, wie es hier später einmal aussehen wird. Auch wenn aktuell noch ausschließlich massive graue Betonwände das Bild prägen. Der Vorsitzende des Kulturvereins Achimer Muslime (Kamu) hat aber schon sehr genaue Vorstellungen. Er spricht von filigranen Wandbemalungen, dem Teppichboden und natürlich der großen Kuppel. Anthrazitgrau könnte sie werden. "Was die Farbe angeht, stecken wir gerade noch mitten in den Überlegungen", sagt Erdinc.

Und auch sonst stehen an dem Bau noch einige Arbeiten an. Bis zum Ende des Jahres soll jedoch nach jetzigen Planungen alles fertig sein. "Wir haben den großen Wunsch, dass wir noch 2018 in der neuen Moschee beten können." Platz für insgesamt 500 Leute soll es dann in dem islamischen Gotteshaus geben. Doch während das angrenzende Gemeindezentrum schon weitgehend fertig ist und an den Wochenenden teilweise auch schon von einigen Kamu-Mitgliedern genutzt wird, ist die eigentliche Moschee aktuell noch größtenteils im Rohzustand. Vor ziemlich genau drei Jahren hatte der Verein nach jahrelanger Suche nach einem geeigneten Grundstück endlich mit den Bauarbeiten an der Hasseler Straße beginnen können.

"Natürlich hätte man das Ganze auch schneller umsetzen können, aber dafür fehlen uns eben die finanziellen Mittel", erklärt Erdinc. Der Neubau wird nämlich ausschließlich aus Spenden und eigenen Vereinsmitteln finanziert. Bisher seien so schon rund 700 000 Euro in das Projekt geflossen. Doch nicht nur finanziell, auch personell stecken die Mitglieder viel Energie in den Neubau. Viele der Arbeiten haben sie bisher schon in Eigenleistung erbracht.

Sechs Kuppeln auf dem Dach

Rund zweieinhalb Monate hätten allein die Arbeiten an den Kuppeln gedauert. Insgesamt fünf davon zieren mittlerweile das Dach der Moschee und des Gemeindezentrums, eine sechste kleine Kuppel soll noch in den kommenden Wochen folgen. "Das war für uns bisher die schwierigste Aufgabe", gibt der Vorsitzende zu. Immerhin hat die größte Kuppel einen Durchmesser von sieben Metern. "Um die Schalung haben wir uns gekümmert, das Einbetonieren hat dann eine Firma übernommen."

Aktuell werkeln einige Mitglieder fleißig auf dem Vorplatz des Neubaus, wo ein Parkplatz entstehen soll. Auch das geschieht in Eigenleistung. "Wir haben ein Mitglied, das sich um die Pflasterarbeiten kümmert, so haben wir nur die Materialkosten." Für den Kulturverein sind solche Einsparungen eine große Entlastung, denn das Geld ist immer knapp. "Wenn uns nicht genug finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, müssen die Bauarbeiten für einige Zeit pausieren", sagt Erdinc. Sollte das zukünftig der Fall sein, werde die Moschee aller Voraussicht nach erst zum April 2019 fertig sein. Bis zum kompletten Abschluss der Arbeiten werden vermutlich rund 1,3 Millionen Euro in den Neubau fließen.

Als Nächstes stehen nach Angaben des Vereinsvorsitzenden nun die Fertigstellung der Kuppel und der Aufbau des Minaretts auf der Agenda. Dort, wo das 17 Meter hohe Erkennungsmerkmal des islamischen Gotteshauses errichtet werden soll, stapeln sich aktuell noch Holzpaletten und Bauschutt. "Mitte Mai fangen wir mit dem Minarett an", kündigt Erdinc an. Die Feinarbeit folgt dann beim Innenausbau der Moschee. Dafür wird extra eine Spezialfirma beauftragt. "Für die Wandgestaltung benötigt man ein gutes Augenmaß und Fingerspitzengefühl", weiß Erdinc. Und man brauche für die filigrane Arbeit vor allem eines: genügend Zeit.