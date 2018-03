Ein ruhiges Händchen ist gefragt beim Golf: Frank Brasgalla, Ralf Knoll, Ulrike Maager und Michael Wegener (von links) versuchen sich am 9. Loch auf der Anlage des Achimer Golfclubs. (Hake)

Als Kernbaustein des modernen und zukunftsorientierten Achimer Golfclubs bezeichnete dessen Präsident Klaus Schneider die neue Neun-Loch-Anlage, die am Sonnabendvormittag ihrer Bestimmung übergeben wurde. Mehr als 100 Mitglieder feierten die Freigabe des grünen Areals an der Roedenbeckstraße in Badenermoor, das „Heimat sein soll für die Jugend, für ältere Mitglieder und auch für solche, die nicht immer unbegrenzt Zeit haben“, sagte Schneider.

Ein rosa Golfbag, eine graue Kuschelkatze, die daraus hervorschaut, und ein paar Mini-Schläger hatte die kleine Franka an den Start gebracht. Sichtlich aufgeregt wartete die junge Bierdenerin darauf, den goldenen Ball schlagen zu dürfen, der die offizielle Übergabe des Platzes dokumentieren sollte. Seit mehr als zwei Jahren trainiere die Fünfjährige schon, verriet Vater Andreas Kokott und lobte die Zielstrebigkeit seiner Tochter, die zurzeit noch den Kindergarten besucht.

Für die Herren trat Grundschüler Felix Körner an und überzeugte mit einem satten Schlag, der die schimmernde Kugel an die 100 Meter weit in Richtung Ziel beförderte. „Wir alle sind mit dem Golfvirus infiziert“, begründete Mutter Anja das Talent ihres Sohnes. Sie selbst sei im Jugendausschuss aktiv, die ganze Familie fühle sich auf dem Platz zuhause.

Schnell, anspruchsvoll und für alle Spielstärken geeignet, präsentiere sich das nun erschlossene Gelände, erklärte Klaus Schneider die Architektur des Platzes, dessen Fertigstellung er als punktgenaue Landung sieht. „Es ist schon ein tolles Gefühl, das Budget in Höhe von 640.000 Euro nicht überzogen zu haben und auch annähernd im Zeitrahmen geblieben zu sein“, sagte der Präsident. Nur das Wetter habe sich in der Vergangenheit als wenig kooperativ erwiesen und den Ausführenden immer mal wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Dank des Präsidenten für das Gelingen des ehrgeizigen Vorhabens richtete sich an die privaten und an öffentliche Sponsoren, an die Stadtverwaltung sowie an all die Macher vor Ort wie Architekt David Krause und Platzvorstand Bleicke Boysen.

Auch Thomas Schmidt freut sich über das Leben, das mit dem Beginn des Frühlings nach der Winter-Lethargie wieder Besitz von der Anlage ergreift. „Ab 10.30 bis 17 Uhr ist der neue Platz heute absolut ausgebucht“, informierte der Club-Manager. „Alle zehn Minuten laufen vier Spieler los, und unterwegs warten Bratwurst, Getränke und eine kleine Überraschung.“

Die Attraktivität der über die Grenzen der Weserstadt hinaus überaus populären und beliebte Anlage bestätigte auch Angelina Rudolf, Mitglied seit 2009. Sei sie zunächst die kleine Runde gegangen, spiele sie seit sechs Jahren 18 Loch. „Wenn man nebenan mal hinschaut, bemerkt man das fröhliche und trotzdem zielführende Kids-Training zum Beispiel unter Niklas Lücking“, sagte sie. Auf keinen Fall vergessen dürfe man zudem die liebevoll geführte Gastronomie, in der Susanne Brockmann und Team für das leibliche Wohl ihrer Gäste sorgten.