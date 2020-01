Der neu gebildete Vorstand der Bürgerstiftung hat auch 2020 mit seinen Aktiven wieder viele Projekte zu meistern. (Björn Hake)

Dass ihr Vorsitzender nun jedes Jahr wechselt, das hat sich die Achimer Bürgerstiftung mit einer Satzungsänderung selbst auferlegt – und ihr bisheriger Vorsitzender Hans-Jürgen Wächter hat, wie damals angekündigt, gerne davon Gebrauch gemacht. “Ich werde dieses Jahr 74, da kann und darf man kürzertreten“, sagte er nun nach 14 Monaten Vorstandsarbeit als Frontmann der Bürgerstiftung. Die hat am Mittwoch ihren neuen Vorstand vorgestellt, der im Grunde aus denselben handelnden Personen besteht. Liane Wiesner ist nun die neue Vorsitzende, ihr Stellvertreter fortan Gerhard Bethmann. Ebenfalls zum Vorstandsteam gehören Rolf Wiesner und Axel Eggers. „Das wurde alles einmütig auf der Kuratoriumssitzung beschlossen“, sagte Kuratoriumspräsident Sascha Erbacher.

Aus seiner Sicht beweist die unkomplizierte Neubesetzung der Posten, dass die Bürgerstiftung „eine lebendige Institution“ sei, die keine Not habe, ihre Ämter zu besetzen. „Anders als es bei vielen Einrichtungen in der Vereinslandschaft der Fall ist“, betonte Sascha Erbacher. Gleichwohl freue sich auch die Bürgerstiftung wie jeder andere Verein über Unterstützer und Mitwirkende. Denn: „Bedarf ist immer da.“ Ebenso wie der Bedarf, das als Stiftung gesammelte Geld auch wieder für die Achimer Bürger auszugeben. Und so soll es in diesem Jahr, in dem die Bürgerstiftung Achim ihr 15-jähriges Bestehen feiert, zwei zusätzliche Projekte geben, die schon jetzt sehr klar umrissen sind.

Eine Schutzhütte für Radfahrer

So möchte sich die Bürgerstiftung zusammen mit der Berufsschule in Dauelsen um den Weserradweg kümmern und den Bau einer Schutzhütte realisieren, die bis zu den Sommerferien zwischen Uesen und Baden aufgestellt werden soll. „Sie wird so aussehen wie die in Clüverswerder“, sagte Wächter. Derzeit seien aber noch die Rahmenbedingungen zu klären. Zwar habe der Eigentümer der auserkorenen Fläche sein Einverständnis erklärt, aber etwa Haftungsfragen und andere rechtliche Unklarheiten müssten noch beantwortet werden.

Das zweite neue Projekt nennt sich Klimaführerschein und wird für Achims Fünftklässler konzipiert. Liane Wiesner führte aus, dass es das Projekt bereits in Bonn gibt und es nun auf Achim gemünzt werden soll. Die hiesigen Schüler sollen daher ebenfalls das Arbeitsheft „Bonni & Bo“ bekommen, in dem ein Eisbär einen Löwen besucht und die beiden Fragen des Klimas erörtern. „Statt Bonn ist es dann eben Achim, statt Rhein die Weser“, sagte Liane Wiesner, die bereits in Kontakt mit dem Autor des Arbeitsheftes getreten ist, der einige Inhalte des Heftes dann ändern soll. „Es geht um Nachhaltigkeit, beispielsweise um die Themen Stromsparen und Müll“, verriet die neue Vorsitzende der Bürgerstiftung bereits darüber. Dieses Projekt, darauf wiesen alle Vorstandsmitglieder hin, wird es aber ebenso wie alle anderen nicht zum Nulltarif geben, weshalb die Stiftung nicht weniger zu tun bekommen wird. Schließlich sollen ihre vielen anderen Projekte, es dürften insgesamt ein Dutzend sein, ebenfalls weiter stattfinden. Da sind unter anderem die Schwimmkurse, die Lernorte Bauernhof und Wald, die Wunschbaumaktion und die Büchermärkte zu nennen. Da also jede Hilfe gebraucht wird, will auch Hans-Jürgen Wächter der Bürgerstiftung als Unterstützer erhalten bleiben. „Vielleicht kann ich mit meinem Netzwerk helfen“, sagte der nun ehemalige Vorsitzende, der glaubt, „meine Sache ganz gut gemacht zu haben. Aber das könnten die anderen besser bewerten.“ Seine bisherige Stellvertreterin und nun Nachfolgerin, Liane Wiesner, dankte ihm im Namen aller Vorstandsmitglieder für den Einsatz, der letztlich sogar zwei Monate länger dauerte.