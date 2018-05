Die Allhornstraße ist aktuell in einem schlechten Zustand und daher an die Spitze der Prioritätenliste gerutscht. (Björn Hake)

Achim. Der erste Platz auf der Liste ist neu besetzt. Ab sofort rutscht die Achimer Allhornstraße an die Spitze. Eine Auszeichnung ist das für die Straße allerdings nicht. Immerhin handelt es sich bei der Aufzählung um die Prioritätenliste zur Sanierung der stadteigenen Straßen. Das bedeutet konkret, dass die Allhornstraße aktuell in einem so schlechten Zustand ist, dass ein Aufschub der Arbeiten nicht mehr ratsam ist. Denn vor wenigen Monaten stand die Allhornstraße erst noch auf Platz drei, davor lagen Strohstiege und Alte Schlengen.

Doch nun steht sie in der Prioritätenlisten ganz oben. "Die Straße macht große Probleme im Bestand", heißt es als Begründung von der Stadtverwaltung. "Aufgrund des unbefestigten Zustandes sind nach Niederschlägen regelmäßig Unfallgefahren durch Schlaglöcher vorhanden." Und es gibt noch ein weiteres Problem, denn die Allhornstraße weist offenbar ein starkes Gefälle auf. Die Stadtverwaltung rechnet daher mit drohenden Schadensersatzansprüchen durch unkontrolliert abfließendes Wasser auf die anliegenden Privatgrundstücke. Darüber hinaus verstopfe regelmäßig abgetragenes Straßenmaterial die Einläufe der angrenzenden Langenstraße. Als eine erste Notfallmaßnahme hatte die Stadt im vergangenen Jahr bereits eine Barriere im Einmündungsbereich gebaut, doch das reicht nun nicht mehr aus.

"Die gesamte Straße muss befestigt und mit einem Kanal versehen werden", schreibt die Verwaltung. Ziel ist es, die Vorplanungen dazu bis zum Ende des dritten Quartals abzuschließen. Ein Ausbauvorschlag soll dem Rat dann für das Jahr 2019 vorgelegt werden. Die Anwohner selbst zeigen sich von diesen Plänen jedoch größtenteils alles andere als begeistert. "Wir wollen keinen Ausbau der Allhornstraße und widersprechen diesem Vorhaben geschlossen", schreiben sie in einem Brief an die Verwaltung. Angehängt ist eine Liste mit Unterschriften von 14 Anwohnern.

Anlieger tragen 90 Prozent der Kosten

Das Problem: Der Ausbau müsste – ähnlich wie zuvor beispielsweise im Paradiesviertel – größtenteils über Anwohnerbeiträge finanziert werden. Dabei geht es um 90 Prozent der Kosten, der Eigenanteil der Stadt an der erstmaligen Herstellung der Allhornstraße liegt entsprechend bei zehn Prozent. Bei Letzterem geht die Stadt von einer Größenordnung von 20 000 bis 30 000 Euro aus, die Vorplanungen werden zusätzlich etwa 10 000 Euro kosten. "Konkrete Aussagen über die wirkliche Kostenhöhe können erst nach der Vorlage der Vorplanung und Abstimmung dieser mit den Grundstückseigentümern getroffen werden", heißt es von der Verwaltung.

Man wolle nun im ersten Schritt ein Informationsgespräch mit dem Anliegersprecher führen, um detailliert über die Pläne zu informieren. "Wir sind optimistisch, dass sich durch die erhebliche Verbesserung der Wohnqualität nach dem Straßenbau auch bei diesem Projekt eine positive Sichtweise der meisten Betroffenen einstellt", glaubt die Verwaltung. Bereits jetzt hätten einige Anwohner mündlich ihre Zustimmung zu den Baumaßnahmen signalisiert.

Die aktualisierte Prioritätenliste der Verwaltung soll den Mitgliedern des Ausschusses für Bauunterhaltung in der nächsten Sitzung am Dienstag, 5. Juni, präsentiert werden. Die öffentliche Versammlung beginnt um 17 Uhr im Achimer Ratssaal.