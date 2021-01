Die Baumrodungen im Stuckenborsteler Wald im vergangenen Jahr haben sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung für rege Diskussionen gesorgt. Während in der Vergangenheit Uneinigkeit bezüglich der Richtigkeit und Notwendigkeit des Abholzens der Bäume herrschte, sind sich alle Beteiligten auf der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Sottrum einig gewesen: Die Wiederaufforstung des Waldes solle schnellstmöglich stattfinden. Dementsprechend stimmten die Parteien für das Projekt.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres hatte die Grünen-Fraktion einen dementsprechenden Antrag gestellt, woraufhin die Verwaltung mitteilte, dass erforderliche Haushaltsmittel für dieses Projekt in 2021 eingeplant seien. „Wir mussten diesen Antrag damals stellen. Zum Zeitpunkt unseres Antrags lagen uns keine Informationen für eine Wiederaufforstung vor“, erklärte Marlis Musfeldt von den Grünen die Beweggründe. Ihre Partei habe nicht lange warten wollen, bis etwas geschehe.

Die gefällten Bäume seien mittlerweile verkauft worden. „Rund 1000 Euro beträgt der Erlös aus dem verkauften Holz“, berichtete Gemeindedirektor Holger Bahrenburg. Derzeit habe man Angebote von Firmen zur Wiederaufforstung des Walds vorliegen. Nach Angaben der Verwaltung kostet allein die Nachforstung mit kleinen und mittleren Bäumen über 6000 Euro. Das gesamte Projekt insgesamt rund 10.000 Euro. Bahrenburg: „Dafür haben wir noch Haushaltsreste aus dem vergangenen Jahr zur Finanzierung übrig“. Ziel sei es, heimische Laubbäume zu setzen. Dies solle bereits im Frühjahr geschehen. „Die Bäume werden nicht umzäunt. Insgesamt sollen rund 150 Stück gepflanzt werden“, erklärte Bahrenburg auf Nachfrage.

Kommunikation bemängelt

Während sich bei diesen Aspekten alle Beteiligten einig waren, kam es wegen fehlender Kommunikation und der damit eng in Verbindung stehenden Entscheidung der Grünen, allein an die Presse zu treten, zu Diskussionen zwischen den Parteien. „Ich habe von der Aufforderung der Grünen nur aus der Zeitung erfahren“, sagte Hans-Jürgen Brandt (SPD). Vorher habe er nichts davon gehört. „Zudem ist kein Ratsherr aus Stuckenborstel nach Informationen gefragt worden“, kritisierte Brandt und bezog sich dabei auf einen Pressetermin in der vergangenen Woche. Bei der Entscheidung über die Aufforstung seien lediglich Sottrumer beteiligt gewesen. Hinzu komme, dass entgegen der Aussage des Försters auch gesunde Bäume gefällt worden seien.

Diesem Vorwurf entgegnete die Verwaltung wie folgt: „Wir vertrauen der Aussage des Försters, dass nur die Bäume gefällt wurden, wo es nötig war“. Das Ziel sei nun, schnellstmöglich ein Naherholungsgebiet wiederherzustellen. Unterstützung fand die Verwaltung bei der CDU-Fraktion. „Die fachliche Meinung war gefragt, nicht die politische“, betonte Friederike Paar. Ähnlich sieht es Paars Pendant Andreas Zack von der FDP: „Ich vertraue auf die fachliche Meinung des Försters.“

Ein weiterer Punkt, wo sich die Meinung der Fraktionen unterschieden, war die Einbindung der Öffentlichkeit in das Projekt der Wiederaufforstung. Aufgrund der hohen Resonanz innerhalb der Bevölkerung stellte die SPD-Fraktion um Hans-Jürgen Brandt den Antrag, dass die Bürgerinnen und Bürger in Stuckenborstel mit in die Planung und Gestaltung der Wiederaufforstung des Gemeindewalds einbezogen werden sollen. Beispielsweise durch ein Online-Portal, wo Meinungen und Vorschläge kundgetan werden können. Versammlungen würden coronabedingt wegfallen. „Wir erhoffen uns, dass durch diese Aktion eine zukünftige größere Akzeptanz für das Wiederaufforstungsprojekt und eine damit verbundene stärkere Identifikation möglichst vieler betroffener Bürgerinnen und Bürger erzielt wird“, heißt es im Schreiben der SPD-Fraktion an den Gemeindedirektor.

Jedoch fand der Antrag im Rat wenig Beachtung. Coronabedingt wäre eine Beteiligung ohnehin schwierig gewesen. Hinzu komme, dass man nicht noch mehr Zeit verlieren wolle, hieß es auf der Ratssitzung. Stattdessen verfolge der Rat nun das Ziel, transparenter vorzugehen. „Wir haben es versäumt, die Öffentlichkeit rechtzeitig zu informieren“, hieß es aus der Ratsrunde. Der anschließenden Bitte Brandts, dass die Verwaltung eine Pressemitteilung rausgeben solle, was an Bäumen wo gepflanzt werde und wann dies geschehe, entgegnete Friederike Paar von der CDU: „Dass die Verwaltung Auskunft geben soll, wo jeder einzelne Baum hinkommt, ist unangemessen.“ Als Lösung schlug sie dem Rat vor, Informationen über den Ablauf des Projektes den Bürgerinnen und Bürgern mitzuteilen. Diese Meinung teilte auch die Verwaltung. „Vor Beginn der Arbeiten wird die Öffentlichkeit darüber informiert“, versprach Bahrenburg.