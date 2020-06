Das Konzert des Heeresmusikkorps am Erbhof am 1. Juli fällt aus und wird im Jahr 2021 nachgeholt. (fr)

Bis einschließlich 31. August 2020 fallen alle Veranstaltungen im und am Schloss Erbhof wegen der Corona-Pandemie aus, inklusive der Open-Air Veranstaltungen anlässlich des 400-jährigen Jubiläums (wir berichteten). Der Förderkreis und die Tourist-Information der Samtgemeinde Thedinghausen versuchen, die in diesem Jahr ausfallenden Veranstaltungen im nächsten Jahr nachzuholen. Die hierfür erforderlichen Terminabsprachen sind bereits angelaufen. Erste Veranstaltung nach der Sommerpause ist der Tag des offenen Denkmals am 13. September unter dem Vorbehalt, dass die aktuellen Einschränkungen weitestgehend gelockert sind, heißt es von der Tourist-Info. „Es ist geplant, dass die Wappenanbringung des Erzbischofs Johann Friedrich, dem Erbauer des Schlosses, am Hauptportal hier feierlich stattfinden soll.“

Es folgen die Nachholtermine der Filmvorführungen des Films „Ihr Leibregiment“ am 30., 31. Oktober und am 1. November 2020. Das im Oktober geplante Symposium zur Renaissance im Weserraum für die Fachöffentlichkeit wird im nächsten Jahr nachgeholt. Der Termin steht noch nicht fest. Der Thänhuser Schloss-Erbhof-Lauf findet nach bisherigem Stand am 11. Oktober 2020 statt. Weiter ist am 17. Oktober das Theater Spielart im Schloss Erbhof zu Gast mit Neuproduktionen der niederdeutschen Uraufführung von Jean-Paul Sartres legendärem Einakter „Huis clos – Geschlossene Gesellschaft“ und die Komödienproduktion „My name is Peggy“, ein Monolog von Marc Becker, beides in niederdeutscher Sprache.

Wintermärchen zum Abschluss

Darauf folgen das Klassikmusikfestival Schloss Erbhof Thedinghausen vom 7. bis 8. November im Renaissancesaal des Schlosses Erbhof und das Konzert Erbhof-Musik mit Werken aus der Renaissance auf Nachbauten historischer Instrumente am 22. November. Zum Abschluss des Veranstaltungsjahres sind am 6. Dezember zauberhafte Wintermärchen für Klein und Groß zu hören und die Gitarren- und Gesanggruppe Saitenklang spielt Weihnachtslieder im festlich geschmückten Renaissancesaal am 22. Dezember.

Der bereits ausverkaufte Abend mit der Musik von Johnny Cash mit dem Weyher Theater wurde auf Sonnabend, 12. Juni 2021, 19.30 Uhr, verschoben. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. „Da die Nachfrage für das Konzert in diesem Jahr sehr groß war, wird in Absprache mit dem Theater im nächsten Jahr am 11. Juni, 19.30 Uhr, eine weitere Veranstaltung stattfinden“. Das Konzert des Heeresmusikkorps soll ebenfalls 2021 nachgeholt werden, der Termin steht noch nicht fest. Die bereits erworbenen Karten für das ursprünglich am 1. Juli 2020 geplante Konzert können bei der Tourist-Info im Schloss Erbhof und bei der Buchhandlung Lange in Thedinghausen zurückgegeben werden.