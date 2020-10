Statt nur dieses Warnschildes wird für Verkehrsteilnehmer, die von der Breslauer Straße auf die Stader Straße fahren, dort in der Zukunft ein Stoppschild stehen. Denn die Vorfahrtsregelung wird geändert. (FOCKE STRANGMANN)

Der Kreuzungsbereich Stader Straße/Breslauer Straße in Oyten soll sicherer werden. Denn obwohl größere Unfälle bisher glücklicherweise ausgeblieben sind, wird die Ecke von Anliegern doch als sehr gefährlich angesehen. Diese Ansicht teilt die Verwaltung, zumal die Kreuzung zukünftig wahrscheinlich noch zusätzlichen Verkehren ausgesetzt wird, wenn die Sperrung der Pestalozzistraße folgt. Denn dann werden Eltern und Schüler den Weg über die Lindenstraße, Breslauer Straße und Stader Straße nutzen, um zum dortigen Parkplatz am Sportplatz nahe der Schulen zu kommen. Daher hat die Verwaltung gemeinsam mit der Polizei einen Vorschlag erarbeitet, wie die Situation an besagter Kreuzung entschärft werden könnte.

Sondervorfahrtsregel soll greifen

So soll in diesem Bereich die eigentlich in dem Tempo-30-Gebiet geltende Rechts-vor-links-Regelung aufgehoben werden. Dadurch hätten Auto- und Fahrradfahrer, die auf der Stader Straße unterwegs sind, an dieser Kreuzung Vorfahrt. Ermöglicht werden könne dies laut Axel Junge von der Gemeindeverwaltung über eine sogenannte Sondervorfahrtsregel. Der Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung sprach sich am Mittwochabend bei zwei Enthaltungen mehrheitlich für diese Änderung aus. Kritik hatte es bei der Diskussion nur von Marcus Neumann (SPD) gegeben. Er befand, dass unterschiedliche Verkehrsregelungen in Tempo-30-Zonen eher für mehr Unsicherheit sorgen würden.

Neben der geänderte Vorfahrtsregelung wurde für den Bereich noch eine weitere Maßnahme für mehr Verkehrssicherheit beschlossen. Durch eine Fahrbahnverengung auf der Stader Straße etwas weiter nördlich im Bereich der Marienburger Straße soll eine Fahrbahnquerung leichter möglich werden.