Im Zuge der Straßensanierung wurde am Steinweg auch die Beleuchtung erneuert. Die Anwohner sollen an diesen Kosten beteiligt werden. (Björn Hake)

Es könnte alles so schön sein. Nach jahrelangen provisorischen Flickarbeiten an der maroden Straße wurde ein Teil des Steinwegs in Bierden im vergangenen Jahr umfassend erneuert. Mit dem Ergebnis konnten sich alle Beteiligten arrangieren, auch wenn es gerade zu Beginn der Ausbauplanungen, wie mehrfach berichtet, einige Unstimmigkeiten zwischen Stadt und Anwohnern gegeben hatte. Letztere wurde aufgrund der Straßenausbaubeitragssatzung an den Kosten der Arbeiten beteiligt. Am Ende herrschte aber allseits Zufriedenheit.

Bis jetzt. Denn es kündigt sich bereits neuer Ärger an. Stein des Anstoßes ist die neue Straßenbeleuchtung. Diese war im Zuge der Straßenerneuerung ebenfalls ausgetauscht und auf LED-Technik umgestellt worden. Erdkabel, Masten und Leuchtköpfe wurden vollständig erneuert. Und auch daran sollen sich die Anwohner nun finanziell beteiligen. „Durch die vom Rat der Stadt Achim beschlossene Erneuerung des Steinwegs, die die Straßenbeleuchtung mit einschließt, werden die Anlieger des Steinwegs gegenüber anderen Bürgern der Stadt benachteiligt und ungleich behandelt“, kritisieren die Anlieger in einem Schreiben an die Ratsmitglieder.

Das Problem ist nämlich, dass nur wenige Meter weiter an dem Straßenabschnitt nördlich vom Heidacker die Straßenbeleuchtung auf die andere Straßenseite verlegt und in diesem Zuge ebenfalls erneuert wurde. Die Anwohner wurden hierfür nicht zur Kasse gebeten. Das Gleiche gilt für die dortigen Seitenstraßen, in denen LED-Leuchten eingesetzt wurden – ohne Beteiligung der Anwohner. Bei den Anliegern des Steinwegs sorgt das für großes Unverständnis.

Emotionen, die der zuständige Fachbereitsleiter Steffen Zorn durchaus nachvollziehen kann, auch wenn die Verwaltung seinen Angaben zufolge rechtlich richtig handelt. „Wir haben an dem betreffenden Teilabschnitt des Steinwegs die Straßenbeleuchtung nicht nur ausgetauscht, sondern auch einige Leuchten mehr angebracht, um die Straße optimal auszuleuchten und die Gesamtsituation vor Ort zu verbessern“, erklärt er. Daher sei die Stadt aufgrund der geltenden Beitragssatzung verpflichtet, einen Teil der Kosten auf die Anwohner umzulegen. „Rechtlich haben wir da keinen Spielraum“, sagt Zorn.

Anders sehe es hingegen beim bloßen Austausch der Lampen aus, wie es derzeit im ganzen Achimer Stadtgebiet durch die Stadtwerke geschehe. „Solche Einzelmaßnahmen dürfen nicht angerechnet werden“, sagt Zorn. „Es handelt sich hier also eher um eine gefühlte Ungerechtigkeit als um eine, die rechtlich zu beanstanden wäre.“ Was die Erneuerung nördlich vom Heidacker betrifft, so stehe eine Sanierung der Straße ohnehin auf der Prioritätenliste der Stadt. In diesem Zuge wolle man, ähnlich wie beim jetzigen Teilabschnitt, die Sanierungskosten auch mit Beteiligung der Anwohner stemmen.

„Bei der Frage nach der Beteiligung der Bürger steht immer auch die Frage im Fokus, ob es eine Verbesserung der Situation vor Ort gibt“, sagt Zorn. Das bloße Auswechseln der Lampenköpfe, wie es in den Seitenstraßen erfolgt ist, reiche dafür nicht. „Auch wenn ich natürlich Verständnis dafür habe, dass die Anwohner es als ungerecht empfinden, muss man auch die Verhältnismäßigkeit betrachten“, appelliert Zorn. Immerhin trage die Stadt insgesamt rund 80 Prozent der Kosten selbst. Der Rest müsse von den Anwohnern geleistet werden.

„Für einen Anlieger mit einem Grundstück von 800 Quadratmetern lägen die Kosten damit bei etwa 100 Euro.“ Vergleiche man das mit den rund 10 000 Euro, die die Stadt in den Jahren vor der Erneuerung bereits in die Sanierung des Steinwegs gesteckt habe, „handelt es sich hierbei sicherlich nicht um einen großen Skandal“. Die Anwohner sehen das anders und wollen auf der kommenden Ratssitzung am Donnerstag, 8. März, ihre Kritik bei der Einwohnerfragestunde noch einmal vorbringen. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Ratssaal.