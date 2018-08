Klaus Mindermann von der Feuerwehr (von links), Günter Leinweber vom Schützenverein, Henry Bohling vom Tennisverein und Pastor Dietrich Hoffmann stecken in den letzten Vorbereitungen für das Dorffest. (Björn Hake)

Achim. 1993 war es, als in Biedern das letzte Mal ein Dorffest gefeiert wurde – damals noch unter dem Namen "Kiebitzmarkt". An das Jahr kann sich Dietrich Hoffmann, Pastor der evangelischen Kirchengemeinde, noch genau erinnern. Denn damals wurde Werder Bremen zum dritten Mal Deutscher Meister. "An allen Ständen lief zu dieser Zeit auf dem Flohmarkt das Werder-Spiel", sagt Hoffmann. Lange Zeit war es dann still geworden um das Dorffest, doch das soll sich nun ändern. "Dafür wollen wir nicht auf den fünften Titel von Werder Bremen warten", sagt Hoffmann und lacht.

Am Sonnabend, 25. August, steht also nun die Premiere des neuen Dorffestes an. Rund um das Bierdener Schützenheim soll es dann einen Flohmarkt, verschiedene Aufführungen von ortsansässigen Vereinen und Aktionen wie Basteln, Schminken oder auch eine Hüpfburg geben. "Wir wollten schon seit längerer Zeit mal wieder gemeinsam etwas auf die Beine stellen", berichtet Klaus Mindermann von der Bierdener Feuerwehr. Jedes Jahr würden sich die Vereine treffen, um ihre Termine in einem Bierdener Kalender zusammenzutragen. "Im Grunde war fast jedes Jahr ein neues Dorffest Thema", so Mindermann. Geklappt hat es dann aber doch nicht. Bis jetzt.

Nun haben sich Vertreter der unterschiedlichen Vereine wie der Tennisverein Bierden, der Schulverein Gabie, der Schützenverein oder eben auch die Feuerwehr zusammengetan und nach 25 Jahren wieder ein Dorffest auf die Beine gestellt. "Das Ganze findet komprimiert auf dem Schützenplatz statt – dort, wo alljährlich das Schützenfest gefeiert wird", erklärt Mindermann. Aber auch entlang der Straße In den Bergen soll es einige Attraktionen geben. In einem Zelt auf dem Schützenplatz treten über den Tag verteilt verschiedene Akteure wie der Posaunenchor oder die Karnevalstanzgruppe auf.

Los geht es aber um 11 Uhr zunächst einmal mit einem Flohmarkt. Gegen Mittag gibt es dann für alle Besucher Suppe und Gegrilltes, von 14 bis 16 Uhr stehen Kaffee und Kuchen bereit. Abends soll es ab 19 Uhr im Zelt eine gemeinsame Party mit Musik und Tanz geben. Rund eineinhalb Jahre haben die Organisatoren nach eigenen Angaben von der ersten Idee für ein Dorffest bis zur tatsächlichen Umsetzung investiert. Dementsprechend gespannt sind sie auch, wie das Ganze von den Bierdenern angenommen wird. "Wenn es erfolgreich ist, würden wir es gerne wieder regelmäßig stattfinden lassen – in jedem Jahr bei einem anderen Verein", sagt Mindermann.

Wer am Flohmarkt teilnehmen möchte, kann sich bei Günter Leinweber telefonisch unter 01 60 / 3 26 57 91 oder per E-Mail an guenter.leinweber@gmx.de – bestenfalls mit einer Angabe, wie viel Platz benötigt wird – noch bis Freitag, 24. August, anmelden. Eine Standgebühr wird nicht erhoben.