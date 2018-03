Der Name der Brinkmannstraße steht wieder zur Debatte. (Kai Purschke)

Der Achimer Stadtrat beschließt bei vier Gegenstimmen der Grünen, dass die Brinkmannstraße in Achim weiterhin nach dem ehemaligen Achimer Bürgermeister Johann Brinkmann, einem NSDAP-Mitglied, benannt sein soll. Dieses Geschehen ist nun knapp 30 Jahr her. Was am 9. März 1989 nach einer hitzigen Öffentlichkeitsdebatte entschieden wurde, ist nun aktueller denn je, denn die engagierten Bürger, die damals dem früheren Bürgermeister die Ehre aberkennen und die Straßen umbenennen wollten, nehmen derzeit einen neuen Anlauf. "Damals wurden Spott und Beleidigungen über uns ausgegossen, wir wurden als Neubürger bezeichnet. Das waren wir auch, aber mittlerweile sollten wir nach 30 Jahren in Achim ein Upgrade erfahren haben", sagt Bernd Potyka. Er ist einer von sieben Achimern, die ihr Anliegen in den Stadtrat getragen haben möchten und dabei – ganz wie vor 30 Jahren – auf die Hilfe der Grünen setzen.

Angeschrieben haben sie nun jedoch alle Ratsfraktionen, aber bisher keine Antwort erhalten. Und da Silke Thomas, Fraktionsvorsitzende der Grünen, den Bürgerantrag mit unterschrieben hat, rechnet die Gruppe fest mit deren Unterstützung in den politischen Gremien. "Es sind noch sieben von uns hier, die zu zehnt damals versucht haben, die dauerhafte Erinnerung an einen Repräsentanten des Dritten Reiches auszulöschen", sagt Potyka an diesem Morgen, an dem sich auch vier seiner Mitstreiter zum Pressegespräch eingefunden haben. Neben Verwaltungsmitarbeiter Dirk Ysker, der sich in der Sache ausdrücklich als Bürger Achims engagiert, drücken Hubertus Stobbe, Andreas Hein-Köcher und Gerd Woebse ihren Unmut über den Straßennamen aus.

"Es ist das Angebot, einen gemachten Fehler zu korrigieren", sagt Ysker über den Vorstoß der Gruppe. Sie schlägt, das unterscheidet ihr aktuelles vom damaligen Vorhaben, auch Alternativnamen für die Brinkmannstraße vor. "Es sollten die ehemaligen jüdischen Mitbürger der Stadt oder Menschen aus dem Widerstand – Cato Bontjes van Beek oder Georg Elser – berücksichtigt werden", heißt es im Antrag. Dass das Thema ausgerechnet jetzt wieder hoch kocht, liegt daran, dass Potyka seit ein paar Jahren Rentner sei und und die Zeit dafür habe.

"Außerdem war das kürzlich abgelehnte Gnadengesuch von Gröning ein Anlass", sagt Stobbe. Der frühere SS-Mann Oskar Gröning war wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen verurteilt worden. "Und der war nur Buchhalter", echauffiert sich Stobbe darüber, dass auf der anderen Seite ein NSDAP-Mann wie Brinkmann, der die Ideologie in Achim vertreten hat, mit einer Straße geehrt wird. Dass die kurze Sackgasse nicht Bürgermeister-Brinkmann-Straße heißt und daher auch andere Assoziationen zulassen könnte, lassen die Männer nicht gelten.

Für Hein-Köcher ist entscheidend, "dass die Demokratie nach wie vor ihre Zähne zu zeigen hat, auch gegen Widerstände". Damit spricht er einen erwarteten Sturm der Entrüstung an, den die Anwohner der Brinkmannstraße entfachen könnten, denn auf sie kämen bei einer Straßenumbenennung Aufwand und Kosten zu. Für ihn handelt es sich bei dem Unterfangen, um eine "unerledigte Sache".