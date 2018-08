Um Autos an- oder umzumelden müssen die Achimer bisher immer nach Verden fahren. (Marc Müller)

Achim. Ziemlich genau zehn Jahre ist es her, da stellte die Achimer SPD-Fraktion einen Antrag für mehr Bürgerservice. Ziel sollte es damals sein, eine Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge auch in Achim einzurichten. Bisher mussten die Bürger dafür nämlich immer nach Verden fahren. Schon damals wurde lange diskutiert und es wurden viele Möglichkeiten abgewogen – mit dem Ergebnis, dass nach wie vor die Um- und Anmeldung von Autos nur in der Kreisstadt möglich ist.

Nun wagt die SPD einen zweiten Anlauf. "In diversen Anfragen, in der Bürgermeistersprechstunde sowie in persönlichen Gesprächen wird immer moniert, dass Bürger nach einem Umzug oder bei einer Neuanschaffung mit dem Auto zur Um- oder Neuanmeldung nach Verden fahren müssen", schreibt Reiner Aucamp (SPD) in seinem Antrag. "Im Rahmen der Digitalisierung müsste es auch vor Ort möglich sein." Den Antrag hat er sowohl an Bürgermeister Rainer Ditzfeld als auch an Landrat Peter Bohlmann geschickt.

Denn der Landkreis, der diese Aufgabe derzeit übernimmt, müsste sie an die Stadt Achim übertragen. "Wir hatten die Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle in Achim damals intensiv diskutiert", erinnert sich Christian Groth, Fachdienstleiter Ordnung und Verkehr beim Landkreis. Gescheitert sei das Ganze letztlich an den Kosten. "Die Stadt Achim hätte damals einen Raum zur Verfügung gestellt, aber keine weiteren Kosten übernommen", erklärt Groth. Diese seien aber allein schon durch zusätzlich benötigtes Personal unumgehbar.

"Wir hatten damals ermittelt, dass mindestens drei Mitarbeiter in einer Niederlassung in Achim tätig sein müssten", sagt Groth. "Zwei davon wollte man aus Verden nehmen, eine Stelle hätte neu geschaffen werden müssen." Allein dafür rechnet er mit zusätzlichen Kosten von rund 50 000 Euro im Jahr. Hinzu kämen aller Voraussicht nach noch Kosten für einen Kassenautomaten, wie es ihn auch in Verden gibt, da es sich bei den Einnahmen, die bei der Kfz-Zulassungsstelle generiert werden, um Einnahmen des Kreises handelt.

Die SPD will es trotz der damaligen Ablehnung noch einmal versuchen. "Ich beantrage, dass nach Rücksprache mit dem Landkreis eine Möglichkeit geschaffen wird, zum Beispiel im Bürgerbüro ein neues Auto anmelden zu können", schreibt Aucamp. "Für die eventuelle Herstellung eines Nummernschildes wird sich sicherlich ein Einzelhändler in Achim in der Nähe des Rathauses finden."

Reiner Aucamp regt zudem an, möglicherweise auch andere Verwaltungsangelegenheiten zu ermitteln, bei denen man den Achimer Bürgern den Weg nach Verden ersparen könnte.

Aus dem Achimer Rathaus heißt es dazu, dass man den Antrag der SPD prüfen wolle, letztlich sei die Einrichtung einer Kfz-Zulassungsstelle neben einer finanziellen aber auch eine räumliche Frage. Auch der Landkreis wolle das Ganze noch einmal überprüfen. "Letztlich ist es natürlich eine Entscheidung der Politik", sagt Groth. Beim Landkreis arbeite man jedoch aktuell bereits an einer Verbesserung des Services vor Ort. "Wir sind gerade dabei, unseren Service zu erweitern", kündigt Groth an. Konkret bedeutet das, dass geplant ist, den Bürgern eine Online-Terminvereinbarung für die Zulassungsstelle zu ermöglichen.

In naher Zukunft solle es bereits im Internet eine Übersicht darüber geben, wie viele Bürger aktuell vor Ort sind und wann die Zulassungsstelle am meisten frequentiert ist. "Dann können sich die Bürger besser informieren, mit welcher Wartezeit sie rechnen müssen", sagt Groth. Der nächste Schritt sei die Online-Terminvereinbarung. Dadurch werde dann auch der Zeitaufwand für einen An- oder Ummeldung reduziert.