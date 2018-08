Im zweiten Anlauf möchte der Flecken Langwedel dem Amtsgericht Verden nun noch potenzielle Schöffen vorschlagen. (David-Wolfgang Ebener)

Der Flecken Langwedel hatte fristgerecht keine Vorschlagsliste für die Schöffinnen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2023 beim Amtsgericht Verden abgeben können. Denn wie berichtet, hatte die 24 Namen umfassende Liste im Langwedeler Rat zwar eine Mehrheit, nicht aber die nötige Zweidrittelmehrheit erhalten. "Um den Bewerberinnen und Bewerbern eine erneute Chance zu geben, in das Schöffenamt gewählt zu werden, wurde die Angelegenheit erneut aufgenommen", heißt es nun vonseiten der Verwaltung. Am kommenden Donnerstag, 30. August, soll die Politik bei der Ratssitzung zum zweiten Mal über die Liste mit den Interessierten für dieses Ehrenamt abstimmen (Beginn um 19 Uhr im Bürgersaal). Nach dem beim ersten Durchgang für alle Seiten unbefriedigenden Resultat schlägt die Verwaltung vor, dieses Mal nicht über die gesamte Liste abstimmen zu lassen, sondern dass "über jede der in die Vorschlagsliste aufzunehmende Person einzeln abgestimmt wird".

Ob es dieses Mal aber überhaupt wieder zu Diskussionen kommen wird, scheint eher unwahrscheinlich. Denn beim ersten Durchgang ging es in der Debatte einzig um die Personalie Frank Müller. Das Mitglied des AfD-Kreisvorstandes hatte sich auch für das Schöffenamt beworben und einige Ratsmitglieder sahen ihn aufgrund seiner Parteizugehörigkeit nicht als geeignet für dieses Ehrenamt an. Auf der aktuellen Liste stehen statt der vorher 24 Namen aber nur noch 23 Namen. Es fehlt: Frank Müller. Laut Verwaltung musste der Bewerber von der Liste gestrichen werden, da er zwischenzeitlich aus der Gemeinde Langwedel verzogen ist.