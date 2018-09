Für etwa 130 000 Euro soll die St.-Matthias-Kirche wieder hübsch gemacht werden. Was alles und vor allem wie die Renovierung passieren könnte, das haben die Gemeindemitglieder am Sonntag besprochen. (Braunschädel)

Neue Farben und ein zeitgemäßes Beleuchtungskonzept. Auch das Belüftungssystem und weitere Bereiche bedürfen einer gründlichen Überarbeitung. Der Umfang der Instandsetzungs- und Verschönerungsarbeiten an der Kirche sei bereits festgeschrieben, informierte Pastoralrat Heinrich Wellen zu Beginn der Pfarrversammlung in der St.-Matthias-Gemeinde. Im Anschluss an den sonntäglichen Gottesdienst in Achim hatten sich Planer und Interessierte zur Präsentation des Vorhabens getroffen, für dessen Realisierung ein finanzieller Aufwand von etwa 130 000 Euro ermittelt worden war.

Die Leitung des ehrgeizigen Projektes hat Gemeindemitglied Birgitt Strittmatter übernommen. In ehrenamtlicher Tätigkeit begutachtete die Ingenieurin offenkundige Schäden und beleuchtete gleichzeitig Defizite, deren Behebung den Wohlfühleffekt der Kirchenbesucher erhöhen würde. Dazu gehört nach ihren Worten in erster Linie eine neue Farbgebung, die den Wänden ein helles Erscheinungsbild verleihen und in Verbindung mit einer Neugestaltung des Beleuchtungssystems jegliche Düsternis aus dem Raum vertreiben solle. Eine Gegenüberstellung mit dem Inneren der Stuttgarter Domkirche St. Eberhard machte deutlich, wie viel mit Farbe und Licht auszurichten ist.

Vor 60 Jahren sei die Kirche errichtet und vor 20 Jahren zuletzt renoviert worden, warf Heinrich Wellen einen Blick zurück in die Geschichte des katholischen Gotteshauses an der Meislahnstraße. „Mit Sorge haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Farbe an vielen Stellen von den Wänden bröckelt und haben demzufolge auch mit weiteren Schäden am Gebäude rechnen müssen." Zum Glück hätten sich die Befürchtungen nicht bestätigt: Die Substanz sei ohne Fehl und Tadel, und auch der Zustand des Dachstuhls ließe nach eingehender Prüfung nichts zu wünschen übrig.

Die Finanzen der Gemeinde hat Angelika Hilken im Visier: „Seit 2002 haben wir im Hinblick auf irgendwann einmal auftretende Schäden Rücklagen gebildet und Spenden gesammelt." Das habe zur Folge, dass lediglich 32 000 Euro finanziert werden müssten. Zuschüsse seien zudem beim Bistum beantragt, eine Bewilligung der Mittel ziemlich sicher. „Nachdem die Angebote der Handwerksbetriebe endverhandelt sind, steht der Realisierung des Vorhabens im Januar und Februar des kommenden Jahres nichts mehr im Wege“.

Verlegung nach Oyten

Während der Umbauphase sei ein strenger Zeitplan einzuhalten, informierte Pastor Matthias Ziemens und kündigte für die Gottesdienste in den beiden Wintermonaten eine Verlegung nach Oyten an. Er hoffe dabei auf das Zustandekommen von Fahrgemeinschaften, damit auch in dieser Zeit alle Gläubigen an den Gottesdiensten teilhaben könnten.

Im Anschluss an die Präsentation bestand die Möglichkeit, Stellung zu den Vorschlägen zu nehmen. Sowohl zum Farb- als auch zum Beleuchtungskonzept wurden Bedenken geäußert, Vorbehalte gegen zu viel Weiß und Grau zum Ausdruck gebracht. Auch über die farbliche Nuancierung der Balkenstruktur ließe sich optisch Wärme erzeugen, befand ein Zuhörer, jeder Gefahr von Kühle müsse von Anfang an entgegengewirkt werden. Birgitt Strittmatter nahm die Einwände auf und versprach, den Dialog mit der Gemeinde offenzuhalten. Darüber hinaus seien Beleuchtungs- und Farbexperten am Werk, die mit langjähriger Erfahrung ihren Beitrag zum Gelingen des Ganzen leisten würden.