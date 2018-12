Rolf Wiesner (2. von links) bleibt dem Vorstand erhalten, gibt den Vorsitz der Bürgerstiftung aber an Hans-Jürgen Wächter (links) ab. (Hake)

44 Jahre lang war er Mitglied im Achimer Stadtrat, zehn Jahre davon als Vorsitzender, sechs Jahre arbeitete er ehrenamtlich als Landrat des Landkreises Verden. Seit gut zwei Jahren hat sich Hans-Jürgen Wächter nun aus dem „aktiven Geschäft“ zurückgezogen. Bis jetzt. Eigentlich, so glaubte es Hans-Jürgen Wächter nach eigenen Angaben selbst, habe er seinen Teil für die Stadt bereits geleistet. „Aber es kommt manchmal eben anders, als man denkt“, sagt Wächter mit einem Schmunzeln. Dazwischengekommen ist ihm nun nämlich ein Vorstandsposten bei der Bürgerstiftung. Mit Beginn des kommenden Jahres wird Hans-Jürgen Wächter der neue Vorsitzende der Achimer Bürgerstiftung.

Er folgt damit auf Rolf Wiesner, der dem Vorstand zwar erhalten bleiben wird, aus gesundheitlichen Gründen aber den Vorsitz abgeben wollte. „Ich habe die Arbeit gerne gemacht, aber mittlerweile ist das Ganze ein Fulltime-Job geworden“, sagt Wiesner. Seinen Nachfolger zu überzeugen, war indes gar nicht so einfach. „Ich habe nicht darauf hingearbeitet, wieder an vorderster Stelle aktiv zu werden“, beteuert Wächter. Im Gegenteil. „Es hat lange gedauert, bis ich mich damit anfreunden konnte, doch wieder ein Amt zu übernehmen.“

Satzungsänderung überzeugt Wächter

Umstimmen konnte ihn dann allerdings auch eine Satzungsänderung, die das Kuratorium der Bürgerstiftung jüngst beschlossen hat. Danach wird ein Vorsitzender nun nicht mehr für die Dauer von drei Jahren, sondern nur noch für ein Jahr gewählt. Dann ist ein Wechsel zwar nicht zwingend erforderlich, aber möglich. Auch Wächter will seine Vorstandstätigkeit zunächst auf dieses eine Jahr begrenzen. „Ich bin mir sicher, dass dann auch 2020 wieder ein Nachfolger zur Verfügung stehen wird“, zeigt sich der 72-Jährige optimistisch.

Bis dahin wolle er die Zeit allerdings nutzen, um für die Bürgerstiftung weitere Kräfte hinzuzugewinnen. „Mit meiner Erfahrung und meinen Kontakten will ich helfen, die Bürgerstiftung weiter voranzubringen“, kündigt Wächter an. Neben Wächter werden im Vorstand weiterhin Liane Wiesner als Stellvertreterin, ihr Ehemann Rolf Wiesner und Gerhard Bethmann vertreten sein. Enno Neumann, aktuell noch Vorstandsmitglied, wird ebenfalls mit Beginn des neuen Jahres aus dem Vorstand in den Aktivkreis wechseln. Mit diesem Wechsel sollen auch einige Projektaufgaben vom Vorstand an den Aktivkreis übergeben werden. „Bisher laufen alle Aufgaben immer erst beim Vorstand auf“, erklärt Neumann das Vorgehen. Um die Vorstandsmitglieder zukünftig etwas zu entlasten, sollen nun einige Projekte direkt aus dem Aktivkreis heraus organisiert werden. Diesem gehören etwa 20 Menschen an.

Mehr Aufgaben für Aktivkreis

„Ich war bisher hauptsächlich für den Büchermarkt und Projekte im Zusammenhang mit Integration und Geflüchteten zuständig“, sagt Neumann. „Diese werde ich weiter betreuen, aber eben nicht mehr aus dem Vorstand heraus.“ Ziel sei es, durch die Umstrukturierung, den Vorstand zu entlasten und so das Arbeitspensum der Bürgerstiftung halten oder möglicherweise sogar noch erhöhen zu können. „Im Aktivkreis liegt großes Potenzial für die Bürgerstiftung“, ist sich Neumann sicher. Auf diese Weise schaffe man es, die kontinuierlich wachsende Arbeit gemeinsam zu stemmen. Trotzdem ist die Bürgerstiftung auch weiter auf der Suche nach einem fünften Vorstandsmitglied. Aktuell sei man dazu mit potenziellen Kandidaten in Gesprächen.