Bald soll es hier lebhafter zugehen. Der neue Pächter will die Alte Feuerwache im Herbst wieder eröffnen. (Björn Hake)

„Vorrübergehend geschlossen“: Bereits seit einigen Monaten hängen diese Schilder in den Fenstern der Alten Feuerwache. Doch nun können sie endlich verschwinden, denn für die Gastronomie am Achimer Bibliotheksplatz ist ein neuer Pächter gefunden worden. Und der will das Haus schon bald wieder mit Leben füllen. Der vorherige Pächter Falk Rossol-Vöge, der die Alte Feuerwache gemeinsam mit seiner Frau Kerstin Vöge betrieben hatte, ließ seinen Pachtvertrag, wie berichtet, aus persönlichen Gründen Ende vergangenen Jahres auslaufen – nur gut zwei Jahre, nachdem die ehemalige Stadtbibliothek zur Gastronomie umgebaut und in Betrieb genommen worden war. Fehlende Einnahmen sollen ausdrücklich nicht der Grund für die Entscheidung gewesen sein. Die Alte Feuerwache sei eine „gut laufende Gastronomie“, sagte Rossol-Vöge damals.

Umso überraschender war es, dass monatelang kein neuer Pächter in Sicht war und der Gastronomieplatz, von dem Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld auf dem Bibliotheksplatz immer träumte, in weite Ferne rückte. Doch jetzt gibt es wieder Hoffnung. Denn bereits im Herbst dieses Jahres will der neue Pächter die Türen des Restaurants wieder öffnen. Betreiben wird die Gastronomie zukünftig Christian Detert, der zusammen mit seiner Lebensgefährtin Nicole Urban in seiner Heimatstadt Sulingen bereits zwei Lokale führt – das „Landhaus Witten Deel“ und das „Hausgemacht“. Diese sollen auch weiterhin unverändert bestehen bleiben.

Liebe auf den ersten Blick

„Als ich die Alte Feuerwache entdeckte, war ich sofort begeistert. Das ist ein wundervoller Ort, den ich gemeinsam mit den Menschen hier zu neuem Leben erwecken möchte“, kündigt Detert in einer Mitteilung an. Das Haus an sich wolle er weitestgehend unverändert lassen, beim kulinarischen Angebot setze er auf „qualitätsvolle, aber bodenständige Speisen für jedes Alter, jedes Budget und jeden Appetit“. „Wir sind sehr froh darüber, die Chance zu bekommen, uns den Achimerinnen und Achimern vorzustellen“, teilt Detert mit. Ihm selbst sei die Stadt in den vergangenen Wochen, in denen er öfter vor Ort war, bereits ans Herz gewachsen. „Ich freue mich riesig auf Achim. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt – je mehr ich die Stadt kennenlerne, desto mehr schätze ich sie.“

Worte, die sicherlich auch Rainer Ditzfeld gerne hört – ähnlich wie die Nachricht, dass die Alte Feuerwache nicht länger leer steht. „Über die Ankündigung, dass ein neuer Pächter gefunden wurde, freue ich mich als Bürgermeister natürlich sehr“, sagte Ditzfeld auf Nachfrage. Insbesondere, weil es sich erneut um eine Gastronomie handele, die deutsche und regionale Küche anbiete. „Das Konzept passt einfach gut auf den Bibliotheksplatz und ist eine super Ergänzung zu den beiden anderen Gastronomiebetrieben dort.“ Die Hoffnung, den Platz in der Mitte der Fußgängerzone zum belebten Gastronomieplatz werden zu lassen, will Ditzfeld daher auch nicht aufgeben. Auch wenn das Nientkewitzhaus, in das eigentlich eine Filiale der Stadtbäckerei Garde einziehen sollte, nach wie vor leer steht. Wie sich die Situation dort weiterentwickelt, dazu hält Ditzfeld sich zunächst weiterhin bedeckt. „Jetzt freue ich mich erst einmal über den neuen Pächter für die Alte Feuerwache“, heißt es von ihm dazu nur.

Dieser ist derzeit nach eigenen Angaben schon dabei, das neue Team für Küche und Service zusammenzustellen. Denn mit der Eröffnung im Herbst beginne für die Gastronomie auch gleich die Hochsaison.