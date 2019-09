Für Radfahrer, die am rechten Straßenrand in diese Richtung unterwegs sind, ist mittlerweile ein Schutzstreifen aufgebracht. "Keine gute, aber unsere beste Idee", sagt Verkehrsplaner Stefan Schuster dazu. (Björn Hake)

Die Bauabschnitte 4 und 5 auf der Uesener Feldstraße (L 156) mussten, wie berichtet, zusammengefasst werden, weil im Untergrund eines Teilstücks mehr Schäden als zunächst angenommen entdeckt worden waren. Daher musste die Verkehrsführung von der Stadt außerplanmäßig abermals geändert werden. Was sich ebenfalls geändert hat, ist die Installation eines Schutzstreifens für Radfahrer, die auf der rechten Seite der Uesener Feldstraße von der Desmastraße kommend in Richtung Rewe unterwegs sind. Und genau dazu hatte Karl-Heinz Freitag in der Bürgerfragestunde des jüngsten Ausschusses für Stadtentwicklung ein paar Fragen, da offensichtlich nicht nur er verunsichert ist.

Das jedenfalls sagte der städtische Verkehrsplaner Stefan Schuster, der in jüngster Zeit eine Menge Gespräche über die Situation von Radfahrern hat führen müssen, wie er erklärte. „Erwachsene Radfahrer, so sie denn zügig auf der Straße fahren wollen und nicht auf dem linken Gehweg, wo das Radfahren gestattet ist, müssen den Schutzstreifen auf der Fahrbahn nutzen“, sagte Schuster. Das sei aber auch vor den Bauarbeiten so gewesen und daher keine Neuerung. Mit der Ausnahme, dass nun eben der Schutzstreifen eingezeichnet wurde. „Es ist also eine kleine Verbesserung des Schutzes der Radfahrer“, erklärte Schuster. Und er weiß, dass diese Variante – ähnlich dem neuen Schutzstreifen auf der Bremer Straße – nicht das Optimum darstellt. „Es ist keine gute Idee, aber die beste, die wir haben“, gab Schuster ehrlich zu.

Kein Geld für regulären Radweg

Denn da es sich bei den Bauarbeiten auf der L 156 nicht um einen Komplettausbau handele, sondern um eine Straßensanierung, zahle das Land Niedersachsen kein Geld für einen regulären Radweg, den Schuster persönlich neben dem Gehweg auf der rechten Seite viel lieber gesehen hätte. Karl-Heinz Freitag gab zu Protokoll, dass die Fläche für Radfahrer gefühlt schmaler geworden sei und der Schutzstreifen schließlich an der Querungshilfe ende. Auch könne er nicht verstehen, warum die Mittellinie nicht wieder auf die Straße gemalt werde und warum die Umleitung für die Autobahn 27 weiterhin über die Uesener Feldstraße führen muss.

Auch dazu konnte Verwaltungsmann Schuster etwas sagen. Mittellinien auf der Straße würden mittlerweile auf Landesstraßen in Ortschaften generell weggelassen und er findet dies auch gut. „Denn die Linie verleitet Autofahrer dazu, im Glauben eine eigene Fahrbahn zu besitzen, schneller zu fahren“, sagte er. Und der Verkehrsplaner erinnerte daran, dass das Land eine Alternativumleitung, die im Gespräch war, schlichtweg nicht will.