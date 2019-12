Der Onlineservice der Zulassungsstelle wird kaum genutzt. (Markus Scholz/dpa)

Der Landkreis Verden wollte seinen Bewohnern eigentlich schon im Oktober dieses Jahres die Möglichkeit eingeräumt haben, ihre Neufahrzeuge auch online an- oder ummelden zu können (wir berichteten). Aufgrund von technischen Problemen war dies allerdings nicht möglich, erst seit der ersten Dezemberwoche ist der Online-Service der Kfz-Zulassungsstelle nun ausgebaut. Dass diese deutliche Verzögerung für Verdruss beim Bürger gesorgt hat und die Ungeduldigen nun endlich loslegen konnten, lässt sich jedoch nicht feststellen. Denn wie Marcel Dorsch, Leiter der Zulassung beim Landkreis Verden nun auf Nachfrage sagte, hat seit der Freischaltung vor drei Wochen noch kein einziger Bürger den Service genutzt.

Mit den technischen Problemen, die zu einer verspäteten Zündung der dritten Entwicklungsstufe des Onlineangebots geführt haben, stand der Landkreis Verden nicht alleine da. In diversen Bundesländern gab es Schwierigkeiten. „Die Probleme waren nicht hier im Haus, sondern beim Softwareentwickler“, sagte Dorsch. Sie hätten unter anderem den Bezahlvorgang betroffen, ein Dilemma, das auch der große Nachbar Bremen zu spüren bekommen hat.

Die internetbasierte Fahrzeugzulassung i-Kfz ist ein Projekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, das stufenweise umgesetzt und ausgebaut wird. Zwei Stufen gab es bislang auch im Kreis Verden, mit denen es möglich war, per Mausklick Fahrzeuge außer Betrieb setzen zu lassen beziehungsweise eine Wiederzulassung nach Abmeldung vorzunehmen. Mit der dritten Stufe, mit der etwa auch weitere Standardzulassungen und Adressänderungen online möglich sind, sollte der Gang zur Zulassungsbehörde nicht mehr notwendig sein. Geplant ist eine weitere Ausbaustufe: Während derzeit noch die Bürgerinnen und Bürger im Fokus des Projekts stehen, soll mit ihr möglich sein, dass Fahrzeuge auf Unternehmen, sogenannte juristische Personen, zugelassen werden können. Derzeit werden dafür noch Komponenten entwickelt, die die Identifizierung von Unternehmen ermöglichen sollen.

Um die Funktionen des i-Kfz-Portals nutzen zu können, das über die Homepage des Landkreises unter www.landkreis-verden.de erreichbar ist, müssen sich die Nutzer mit ihrem neuen Personalausweis oder elektronischem Aufenthaltstitel (die Online-Ausweisfunktion muss freigeschaltet sein) übers Internet identifizieren. Das Portal lässt im Übrigen nur vollständige und richtige Anträge zu. Reagiert es mit einer Fehlermeldung, müssen die Nutzer ihr Anliegen dann doch direkt bei der Zulassungsbehörde bearbeiten lassen. Wie bei der Dienstleistung vor Ort fallen auch über i-KfZ die Kosten gemäß der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) an – sie setzen sich laut Kreisverwaltung je nach Vorgang aus mehreren unterschiedlichen Einzeltarifen zusammen. Die genaue Gebühr kann erst ermittelt werden, wenn die Angaben im Online-Portal eingegeben sind und die Art der beantragten Zulassung feststeht. Die Gebühren können nur mit dem Online-Bezahlverfahren Giropay beglichen werden.

Unklar bleibt weiterhin, ob trotz der zunehmenden Digitalisierung in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens der i-Kfz-Service genutzt wird. Denn laut Kreisverwaltung ist die bisherige Resonanz eher schlecht – nicht nur in den vergangenen drei Wochen. Von Januar 2015 bis Ende 2018 wurden demnach bundesweit nur 1500 Fahrzeuge online von ihren Haltern außer Betrieb gesetzt. „Das sind nicht einmal zwei Vorgänge pro Zulassungsstelle“, betont die Kreisverwaltung mit dem Blick auf die Bundesrepublik, in der es über 800 Zulassungsstellen gibt. Im Kreis Verden gab es demnach bislang sechs internetbasierte Fahrzeugabmeldungen. Auch Zulassungsstellenleiter Marcel Dorsch kennt diese Zahlen. „Wir werden das nach Weihnachten offensiv bewerben“, erklärte er.