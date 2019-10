Melanie Silbermann (rechts) und Gudrun Schemel (mitte) zeigten den Besuchern unter anderem den neuen Pflegearbeitsraum. (Björn Hake)

Zurück zu den Wurzeln: Dieser Satz beschreibt wohl am besten die Situation der Berufsfachschule Altenpflege im Institut für Berufs- und Sozialpädagogik (IBS). Und daher wurde er am Freitagmittag auch von unterschiedlichen Rednern das ein oder andere Mal zitiert. An diesem Tag feierte die Berufsfachschule Altenpflege nämlich die Eröffnung ihrer neuen Räumlichkeiten in Achim – der Stadt, in der vor 34 Jahren in einem kleinen Raum beim Turnerbund Uphusen das Kapitel Altenpflegeausbildung im Landkreis Verden im IBS begann.

Die Rückkehr zu den Wurzeln hat jedoch einige Zeit gedauert. Immerhin war die Berufsfachschule in der Zwischenzeit auch für 17 Jahre in Langwedel beheimatet. Dort konnte das Mietverhältnis jedoch, wie berichtet, nicht fortgeführt werden, weshalb die Einrichtung auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten gehen musste. Fündig wurden sie nun an der Bremer Straße 70, wo in der ersten Etage jetzt rund 700 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Attraktives Berufsbild entwickeln

„Für uns fühlt sich der Umzug ein bisschen so an, wie nach Hause zu kommen“, sagte Geschäftsführerin Gudrun Schemel in ihrer Ansprache. „Wir haben uns hier in Achim schon damals immer wohl gefühlt und waren auch willkommen.“ Diese Mentalität wünsche sie sich auch für die zukünftige Zusammenarbeit mit den kooperierenden Pflegeeinrichtungen, den Krankenhäusern, der Stadt und natürlich auch dem Landkreis. Denn die Herausforderungen, vor denen die Pflegebranche steht, werden aller Voraussicht nach auch in Zukunft nicht weniger. „Wir müssen uns gemeinsam die Frage stellen, wie wir die Qualität der Pflegeausbildung sichern und ein attraktives Berufsbild entwickeln“, blickte Schemel auf die zukünftigen Aufgaben.

Denn eines habe sich seit der Gründung vor 34 Jahren nicht geändert: der Fachkräftemangel. „Wir haben damals gedacht, dass sich das Leck irgendwann schließen wird“, berichtete die Geschäftsführerin. Es habe sich allerdings gezeigt, dass der Fachkräftemangel auch in Zukunft weiter eine Herausforderung sein werde. „Wir müssen daher mehr denn je die Ausbildung der Pflegekräfte als ein gemeinsames Anliegen sehen“, machte sie deutlich. Am neuen Standort der Schule werden derzeit in drei Klassen rund 80 Schüler ausgebildet. „In den vergangenen fast 35 Jahren haben wir für den Landkreis Verden zwischen 2600 und 2800 Schüler ausgebildet“, sagte Schemel.

Zahl der Pflegebedürftigen steigt weiter

Auch Landrat Peter Bohlmann bedankte sich für die bisherige gute Zusammenarbeit, die sich auch am neuen Standort fortsetzen solle. „Wir müssen gemeinsam alles daran setzen, qualitativ gute Pflegeangebote im Landkreis bereitzustellen.“ Denn der Fachkräftemangel werde durch den demografischen Wandel noch mehr zum Problem. „Im Jahr 2018 hatten wir 7600 über 80-Jährige im Landkreis Verden“, berichtete Bohlmann und fügte an: „Prognosen gehen davon aus, dass diese Zahl bis zum Jahr 2030 auf rund 12 000 ansteigen wird.“

Diese Entwicklung bestätigte auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld. „Wir hatten in Achim vor zehn Jahren nur zwei Pflegeeinrichtungen“, erzählte er. Es habe große Diskussionen gegeben, als weitere Pflegeheime gebaut werden sollten, weil die bestehenden Einrichtungen die Konkurrenz fürchteten. „Heute haben alle vier Pflegeeinrichtungen lange Wartelisten, weil der Bedarf an Plätzen so groß ist. Und für diese Betreuungsplätze wird dann natürlich auch die entsprechende Zahl an qualifizierten Mitarbeitern benötigt.“

Daher freue er sich sehr, dass die Berufsfachschule Altenpflege ihren Weg zurück nach Achim gefunden habe. „Sie haben hier einen brillanten Standort“, sagte er. Doch nicht nur der Bürgermeister, sondern auch die Mitarbeiter, Schüler und die Bereichsleiterin Melanie Silbermann zeigten sich sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung für Achim. „Unsere Räume in Langwedel waren sehr eng. Hier haben wir nun deutlich mehr Platz und auch viel hellere Räumlichkeiten.“ Derzeit gebe es pro Jahrgang eine Klasse. „Wir wollen aber bereits im nächsten Jahr mit zwei Klassen starten“, kündigte Silbermann an.