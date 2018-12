Die 25 Gewinner des Luftballonwettbewerbs des Herbstmarktes wurden am Sonntag gekürt – und durfte sich wie die Erstplatzierte Letitia Böhrs (vorne) über ihre Preise freuen. (FR)

Es gehört in Ottersberg seit Jahr und Jahrzehnt zur guten Sitte, im Herbst den Ottersberger Markt zünftig zu feiern. Ebenso ist es für die Organisatoren zum Brauch geworden, das Spektakel mit einigem zeitlichen Abstand ungeschönt zu reflektieren. Nach dem alten Motto „Nach dem Markt ist vor dem Markt“ ist daher jüngst wieder der Marktausschusses zusammengekommen und hat eine Bilanz zum Herbstmarkt 2018 gezogen. Ein gutes Zeugnis stellte das Team dem farbenfrohen Marktumzug aus, der die Massen mal wieder begeistert habe. „Der Umzug war wieder interessant gestaltet. Viele Vereine und Mannschaften hatten sich wieder sehr viel einfallen lassen, um den Zuschauern zu gefallen und sie zu unterhalten“, stellte Marktmeister Chris Fehsenfeld fest, der am Sonntagvormittag den letzten offiziellen Akt für den diesjährigen Herbstmarkt zelebrierte.

Gewinner bekommen Preise

Im Ottersberger Rathaus kürte er die 25 Gewinner des beliebten Luftballonwettbewerbs, der immer wieder für neue Bestmarken sorgt. Den ersten Platz belegte diesmal die zwölfjährige Letitia Böhrs, deren Heliumkugel exakt 236,28 Kilometer geflogen war. Das Flugobjekt der siebenjährigen Mathilda Beermann brachte es derweil auf 98,49 Kilometer, während der Ballon ihres Altersgenossen Anthony Töth immerhin 80,45 Kilometer weit flog. Unschöne Begleiterscheinung des Umzugskorsos war derweil nach Ansicht des Marktausschusses die Lautstärke auf einigen Wagen, die zu Beschwerden geführt hätte. „Es ist schade, wenn Besucher sich nicht mehr den Umzug ansehen, weil für sie die Musik einfach zu laut ist“, bedauert Fehsenfeld diesen Aspekt und kündigt sogleich Einschränkungen für den Herbstmarkt 2019 an. Denn einige Umzugswagen waren mit eigenen Aggregaten ausgestattet, um die Musikanlagen mit Strom zu versorgen. „Hier werden wir im nächsten Jahr deutliche Restriktionen vornehmen und wer sich nicht daran hält, muss die Teilnahme am Umzug dann leider vorzeitig abbrechen.“

Flohmarkt als Anziehungspunkt

Einer alten Herbstmarkt-Tradition folgend, verkündeten indes die aufgestiegenen Tauben die Markteröffnung. Eine große Besuchermenge konnte danach nach Herzenslust die Karussells genießen, das Gewerbezelt mit einem interessanten Aussteller-Mix besuchen oder sich einfach die angebotenen Speisen und Getränke schmecken lassen. Viele versuchten ihr Glück bei der Tombola des Lions-Clubs. Aber nur jeweils ein Gewinner konnte an den beiden Markttagen mit dem neuen Fahrrad den Heimweg antreten. Der Flohmarkt war an beiden Tagen ein Anziehungspunkt für eine unzählige Besucherschar. „Schon am frühen Vormittag wimmelte es nur so von Interessierten, die natürlich auf Schnäppchensuche waren“, resümiert Fehsenfeld. Ob Disco oder Live-Band, jeder habe im Festzelt die Musik gefunden, die ihm zusagte. Für das nächste Jahr plant Festwirt Hans-Wilhelm Röhrs indes einige Neuerungen. „Die Gespräche laufen bereits, allerdings zurzeit noch ohne Ergebnis“, heißt es vom Marktausschuss.

Das Finale am Sonntagabend war erneut gespickt mit einem bunten Strauß von sportlichen und auch unterhaltsamen Vorführungen von örtlichen und benachbarten Vereinen und Gruppen. Für das nächste Jahr benötigen die Organisatoren einen anderen Moderator, weil Dirk Kühl es dieses Jahr zum letzten Mal gemacht hat. Wer sich diese Aufgabe zutraut und künftig übernehmen möchte, kann sich an den Marktmeister Chris Fehsenfeld telefonisch unter 0 42 05 / 31 70 21 oder per E-Mail an cfehsenfeld@flecken-ottersberg.de wenden.

Feuerwerk nur dank Sponsoren möglich

Optisches Finale war derweil das Feuerwerk. „Wir sind unserem Sponsor zu großem Dank verpflichtet, denn ohne ihn hätten wir es finanziell nicht realisieren können“, merkte Geert Mehlhop an, der unter anderem für die Sponsoren zuständig ist. Der Marktausschuss braucht allerdings neue Gesichter und damit auch neue Ideen. „Einige bisherige Mitglieder können die Aufgabe aus beruflichen oder persönlichen Gründen nicht mehr so wahrnehmen. Deshalb brauchen wir dringend Nachwuchs. Gerade junge Leute mit pfiffigen Ideen passen gut zu uns, denn hier kann was bewegt werden“, erklärt Marktausschuss-Sprecherin Hannah Schwarz-Kaschke. Interessierte können sich bei Chris Fehsenfeld melden.

Und trotz einiger unschöner Begleiterscheinungen wie Lärm, Verschmutzungen und Sachbeschädigungen blickt der Marktausschuss positiv nach vorn: „Der Markt 2019 kann kommen“, lautet die einhellige Meinung.