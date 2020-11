Die Nachfrage nach Bauland ist in der Ortschaft Daverden wie vielerorts in der Region sehr groß. Darum sind Verwaltung und Politik bereits seit Jahren bemüht, zusätzliche Grundstücke auszuweisen, auch wenn kaum noch freie Fläche vorhanden sind. Bei der Suche nach infrage kommenden Bereichen scheuen Investoren auch nicht die Nähe zu den Bahngleisen. Aber bis zu welcher Nähe zu den Schienen ist Wohnbebauung vertretbar? Das war eine der Fragen, mit denen sich der Ortsrat Daverden in seiner Sitzung am Mittwochabend auseinandergesetzt hat. Denn über gleich drei potenzielle neue Gebiete für Baugrundstücke galt es zu befinden.

Zwei dieser Gebiete liegen nur unweit auseinander im Bereich des Bullergrabens südlich der Gleise. Das eine liegt nördlich des Akazien- und Wacholderwegs und schließt mit dem Bullergraben ab. Nach den bisherigen Planungen des Investors könnten dort 25 bis 30 Grundstücke entstehen, die über den Wacholderweg ausgehend über eine Ringstraße erschlossen werden sollen. Auch ein Lärmgutachten liegt bereits vor. „Zusammenfassend haben die Gutachter dabei festgestellt, dass eine geplante Wohnbebauung aus schalltechnischer Sicht hier nur mit Einschränkungen möglich ist“, heißt es von der Verwaltung dazu angesichts der Nähe zu den Bahnschienen. Dennoch besteht im Rathaus die Auffassung, dass sich dieses Gebiet für ein Wohngebiet für den Bau von Einzel-und Doppelhäusern eignet.

Zu diesem Schluss kam auch die Politik. „Das Projekt kann ich nur begrüßen“, sagte Heike Schmitz (WGL). Denn es handele sich um eine Komplettierung eines bestehenden Wohngebietes. Von einer „hervorragenden Fläche“ sprach Lars Lorenzen (CDU) und Alfons Adam (SPD) merkte an: „Ich finde das gut für Daverden.“ Trotz der also durchaus vorhandenen Verkehrslärmbelastung durch den Schienenverkehr stimmte der Ortsrat einstimmig dafür, dass die Aufstellung eines nötigen Bebauungsplans in die Wege geleitet werden soll.

Anders gestaltet sich die Situation bei dem potenziellen Baugebiet lediglich rund 100 Meter weiter östlich. Denn nur etwa ein Drittel davon liegt ebenfalls südlich des Bullergrabens, der andere Teil nördlich davon und damit quasi direkt an den Gleisen. Dementsprechend hoch fallen auch die zu erwartenenden Lärmbelastungen durch ein bereits von den drei Eigentümern der Flächen in Auftrag gegebenes Immissionsgutachten aus. Dennoch wäre Wohnbebauung unter gewissen Umständen möglich, wie Bauamtsleiter Bernhard Goldmann ausführte. „Aber aus unserer Sicht macht es keinen Sinn“, betonte er, dass sich die Verwaltung – auch weil sich die Erschließung als problematisch erweisen könnte – gegen Wohnbebauung in diesem Bereich ausspreche.

Lärmgutachten nur eine Momentaufnahme

Bürgermeister Andreas Brandt erklärte in diesem Zusammenhang, dass es sich bei dem kürzlich angefertigten Lärmgutachten auch nur um eine Momentaufnahme handele. „Die Bahnstrecke wird in den nächsten 15 Jahren erhebliche Mehrverkehre aufnehmen“, sagte er mit Blick auf das geplante dritte Gleis. „Die Wohnqualität wird darunter leiden.“ Bei aller Zustimmung dieser Argumente warb Lorenzen dafür, „fair miteinander umzugehen“. Das bedeute, wenn man in unmittelbarer Nachbarschaft ein Wohngebiet befürworte, dann müsse man das auch dort – aber auch nur, was den Bereich südlich des Bullergrabens angeht. Und so formulierte der Christdemokrat einen Antrag, nur die Flächen nördlich des Grabens abzulehnen und für den anderen Bereich Wohnbebauung grundsätzlich zu erlauben. Dieser wurde vom Ortsrat dann auch einstimmig befürwortet.

Ebenso einig war sich das Gremium im Bezug auf das dritte Gebiet in Daverden, wo zusätzliche Häuser entstehen könnten: im Bereich zwischen Pommernweg, Sonnenbergsweg, Berliner Straße und Danziger Weg. Dort existiert bereits ein Wohngebiet, jedoch ohne gültigen Bebauungsplan. Im rückwärtigen Bereich der Grundstücke würde jedoch noch Platz bestehen, um das ein oder andere weitere Haus zu bauen. Deswegen hatte die Politik schon vor einiger Zeit die Verwaltung damit beauftragt, einen Bebauungsplan vorzubereiten. Diese hat nun geliefert. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes bietet nicht nur die Grundlage für verdichtende Bebauung sondern auch „die Sicherheit, dass es keine Entwicklungen gibt, die städtebaulich nicht gewollt sind“, sagte Goldmann mit Blick auf einige unerwünschte Bauentwicklungen im Flecken Langwedel. Die Erschließung der neuen Bauflächen sei in diesem Falle nur über die bereits bestehenden Privatgrundstücke möglich.

Über die drei Bebauungspläne sprechen in den nächsten Wochen auch noch der Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschuss und der Verwaltungsausschuss, bevor der Gemeinderat am 14. Dezember letztlich die Beschlüsse fassen könnte. Nach den einstimmigen Abstimmungsergebnissen aus dem Ortsrat sollte das aber sehr wahrscheinlich sein.