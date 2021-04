Bürgermeister Andreas Brandt und Oliver Bender freuen sich über die Eröffnung des neuen Testzentrums in Cluvenhagen. (Björn Hake)

Etelsen-Cluvenhagen. In der Mehrzweckhalle Cluvenhagen an der Daverdener Straße können sich Bürger ab diesem Freitag, 30. April, auf das Coronavirus testen lassen. Nachdem der Langwedeler Oliver Bender bereits in den Vereinsheimen des TSV Etelsen und des MTV Riede sowie in Morsum zuletzt Testzentren eingerichtet hatte, kommt damit nun ein weiteres Angebot unter seiner Verantwortung hinzu. Montags, mittwochs und freitags können Bürger ab sofort jeweils von 16 bis 19 Uhr ohne Termin vorbeikommen. „Es fehlte noch ein Angebot für den Feierabend“, erklärt Bender, der Wert darauf legt, dass die Tests von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden, die Zeiten. Die Mehrzweckhalle muss dafür von den Testwilligen nicht einmal betreten werden, die Anmeldung und der Abstrich erfolgen durch ein Fenster. Auch die Wartezeit auf das Ergebnis erfolgt außerhalb des Gebäudes. Laut Bender müssten für das gesamte Prozedere rund 20 Minuten eingeplant werden.

„Der Flecken Langwedel macht sich schon länger Gedanken, das Testangebot auszuweiten“, erzählt Bürgermeister Andreas Brandt glücklich darüber, dass dies nun in Cluvenhagen gelungen sei. Der Standort sei auch deswegen gut, weil er relativ zentral im Gemeindegebiet liege. Ob es neben den Testangeboten von Bender in Etelsen und Cluvenhagen auch in Langwedel oder Daverden noch weitere von Dritten betriebene Standorte geben wird, hält Brandt offen. „Wir haben was in der Schublade. Aber derzeit sind die Kapazitäten in der Apotheke in Daverden dort noch ausreichend“, sagt der Verwaltungschef. Insgesamt sei aber schon eine steigende Nachfrage in der Bevölkerung nach Testungen zu beobachten, berichtet Bender. Glücklicherweise ist die Anzahl positiver Corona-Tests in seinen Einrichtungen dennoch weiterhin sehr gering. „Zwei Stück gab es bisher erst“, erzählt Bender.