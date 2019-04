Die Nachfrage für einen Friedwald in Bierden sieht die Verwaltung als zu gering an und präsentiert eine andere Idee. (Björn Hake)

Die Bestattungskultur hat sich gewandelt – weg von großen Gräbern, hin zu Urnengräbern. Andere Bestattungsformen, wie ein Friedwald, nehmen ebenfalls eine immer größere Rolle ein. Nur offenbar in der Stadt Achim nicht, wie der städtische Grundstücks- und Gebäudeservice nun den Ratsfraktionen mitgeteilt hat. „Gezielte Anfragen nach Baumbestattungen im Ruheforst oder Friedwald sind in der Vergangenheit nur sehr vereinzelnd registriert worden“, heißt es in einer der Mitteilungsvorlage, die am Montag, 13. Mai, in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung diskutiert werden soll. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssaal.

Damit hat die Stadtverwaltung auf einen Antrag der CDU-Fraktion reagiert, die im November vergangenen Jahres das Rathaus darum gebeten hatte, die Einrichtung des Friedwalds auf dem Gelände des Bierdener Friedhofs zu prüfen. „Viele Bürger beschäftigen sich mit alternativen Begräbnisformen, auch mit einem Friedwald“, hatten die Christdemokraten ihren Prüfauftrag begründet.

Der sei aber auch nicht umsetzbar, argumentiert der Grundstücks- und Gebäudeservice, denn die städtischen Friedhofsanlagen „bieten in ihrer Lage und Struktur dazu keine Möglichkeit einer Baumbestattung wie in einem Friedwald oder Ruheforst“. Es gebe in Achim keine 100 Jahre alten Buchen und Eichen, an denen im Wurzelbereich beigesetzt werden könne. Vielmehr sei auf den städtischen Anlagen ein parkähnlicher Charakter festzustellen.

Und auf dieser Basis habe die Verwaltung nun einen Verfahrensvorschlag erarbeitet. Statt Bestattungen in Form einer Friedwald-Anlage anzubieten, könnte Achim künftig in Zusammenarbeit mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Niedersachsen/Sachsen-Anhalt GmbH und den ortsansässigen Fachunternehmen (Friedhofsgärtnerei, Steinmetz) zeitnah ein Konzept „für Urnen-Ruhegemeinschaften am Baum“ entwickeln. Auch ein aktuell ins Leben gerufener Arbeitskreis einiger Bestattungsunternehmen im örtlichen Umfeld diskutiere die Urnenbestattung am Baum.

Das Vorhaben der Verwaltung sieht vor, auf dafür ausgewiesen Flächen junge Bäume (mit 16 bis 18 Zentimetern Umfang, etwa zehn bis 14 Jahre alt) zu pflanzen und sie etwa mit einer umlaufenden Staudenbepflanzung zu versehen. „Die Grabstellen am Baum könnten als Urnengemeinschaft, als auch in Form einer Urnen-Partnergrabanlage ausgebildet werden“, heißt es in der Mitteilungsvorlage dazu. Auch die Einbindung von Grabmalen sei möglich. „Mit der Einrichtung solcher Quartiere verdichtet sich die vorhandene Parklandschaft, die sich dann allmählich zu einem Wäldchen weiterentwickeln kann.“ Erwerb und Pflege solch einer Grabanlage würden analog der bereits vorhandenen Regelungen für Ruhegemeinschaften, über eine jeweilige Vereinbarung mit der Treuhandstelle für Dauergrabpflege, erfolgen.

Für die sich entwickelnde „Patchwork-Bestattungsstruktur“ auf kommunalen Friedhöfen erscheint dem städtischen Grundstücks- und Gebäudeservice diese Bestattungsform als geeignet. Näheres soll in der Sitzung vorgestellt werden.

Zur Sache

Grabstein-Kontrolle steht an

Die Grabmale auf städtischen Friedhöfen werden am Freitag, 10., und Sonnabend, 11. Mai, auf ihre Standfestigkeit hin überprüft – dazu ist die Stadt Achim verpflichtet. Nutzungsberechtigte der Grabstätten können an der Prüfung teilnehmen. Im Vorfeld sollten sie gegebenenfalls lose und schief stehende Grabsteine fachkundig bis zum 7. Mai befestigen lassen.