Mit den Ganztagskonzept will die Erich-Kästner-Schule in Achim mehr Lebens- als Lernraum werden (Symbolbild). (Björn Hake)

Während der Verwaltungsausschuss der Stadt Achim just einstimmig den Neubau der Helene-Grulke-Schule, die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung der Waldheim-Gruppe, an der Steuben-Allee abgenickt hat, stehen nun der Erich-Kästner-Schule in Achim Veränderungen ins Haus. Die Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotional-soziale Entwicklung, die an der Ackerstraße steht, befindet sich in Trägerschaft des Landkreises Verden und möchte nun zu einer teilgebundenen Ganztagsschule werden.

Weil dieser Schritt, den sich die Einrichtung zum 1. August 2020 wünscht, auch eine Mittagsverpflegung beinhaltet, muss der Landkreis auch grünes Licht zum (späteren) Neubau einer Mensa geben. Über den Antrag der Schule werden der Schul- und Sportausschuss des Kreises am Montag, 4. November (ab 16 Uhr im Kreishaus), und zwei Wochen später der Kreistag entscheiden, denn bis zum 1. Dezember muss der Antrag bei der Landesschulbehörde gestellt sein. Die Kreisverwaltung unterstützt den Wunsch der Schule.

Förderzentrum für den Kreis Verden

Diese sei „zugleich Förderzentrum für den Landkreis Verden“ erklärt die Kreisverwaltung den Kreistagspolitikern in der Beschlussvorlage. Aber über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler lebten in Familienstrukturen, „die eine nachträgliche Betreuung wünschenswert erscheinen lassen“. Dass bedeutet, dass die Eltern der Kinder berufstätig sind und Verwandte, die sich nachmittags um die jungen Menschen kümmern könnten, oft nicht in der Nähe wohnen. „Aktuell sind sie sich nachmittags selbst überlassen“, heißt es von der Erich-Kästner-Schule dazu. Die Folgen: Die Schüler vernachlässigen ihre Hausarbeiten, haben erhöhten Medienkonsum, kein regelmäßiges Mittagessen und vereinsamen in dieser Zeit kommunikativ.

Laut Kreisverwaltung hilft der teilgebundene Ganztag, der die Kinder auch mit einem Mittagessen versorgt, diese Lebenssituation zu verbessern, zugleich wirke sich das Konzept „positiv auf die pädagogische Arbeit an der Schule aus“. Durch den neuen Rhythmus im Schulalltag könne besser auf die Bedarfe der Schüler eingegangen werden und so bekämen die Schüler eine bessere Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Denn wie die Erich-Kästner-Schule erklärt, wenden sich bisher Kinder und ihre Eltern mit außerschulischen Fragestellungen an die Einrichtung, denen sie derzeit „zu wenig vertiefte Angebote entgegenbringen“ könne. So bleibe das Erlernen wesentlicher Schlüsselqualifikationen fürs soziale Miteinander und für die grundsätzliche Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zunehmend an der Bildungseinrichtung hängen, die dafür aber weder die personellen, noch die zeitlichen oder sächlichen Ressourcen habe.

Derzeit werden an der Schule rund 65 Mädchen und Jungen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich Lernen (Klassen 5 bis 9) sowie knapp 20 Schüler mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung (Klassen 1 bis 4) unterrichtet. Erst mit dem Ganztagskonzept findet laut Schule „eine konsequente Weiterentwicklung der Schule vom Lern- zum Lebensraum statt“. So sehen es bisher zumindest der Schulelternrat und der Schülerrat, die nach Angaben der Schule bereits einstimmig die Einführung der teilgebundenen Ganztagsschule beschlossen haben. Weitere Zustimmung erwartet die Schule von ihrem Schulvorstand sowie von der Gesamtkonferenz und natürlich von den Kreispolitikern.

Teilgebundener Ganztag bedeutet im Fall der Erich-Kästner-Schule, dass ab August 2021 an zwei Tagen in der Woche der Ganztag für alle Schüler obligatorisch ist: montags und mittwochs. An zwei weiteren Tagen – dienstags und donnerstags – ist das Ganztagsangebot optional. An diesen vier Tagen ist um 15 Uhr Schulschluss. Bis dahin finden nach der Mittagspause und Freispiel (für die Jüngeren) sowie Lernzeit (für die Älteren) noch Wahlangebote statt, die zum Teil Pflicht sind (montags und mittwochs). Freitags endet der Unterricht für alle um 12.55 Uhr.

Für die Einrichtung einer Mensa wird ein Anbau notwendig sein. Denn dafür gibt es derzeit laut Schule „keinerlei Raum, Ausstattung und Personal“. Aber da sich die Mensa nicht bis zum Start des Schuljahres 2020/21 fertigstellen lässt, soll es zunächst eine Übergangslösung bei der Mittagsverpflegung geben.