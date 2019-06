Durch eine enge Kooperation aller beteiligten Stellen sollen auch lustlose Schüler auf den richtigen Weg gebracht werden. (Udo Meissner)

Vor genau 100 Jahren ist sie in der Weimarer Verfassung einheitlich für ganz Deutschland festgeschrieben worden: die Schulpflicht. Dieses Gesetz hat bis heute Bestand und verlangt den regelmäßigen Besuch einer Bildungsstätte – in Niedersachsen gilt das grundsätzlich für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren. Wie es aber bei Vorschriften meist so ist, hält sich aber nicht jeder daran. Hierbei wird von der sogenannten Schulverweigerung gesprochen. Zugleich ist es ein Thema, dem sich nun die Politiker im Landkreis Verden angenommen haben. Mit Strukturveränderungen sollen entscheidende Fortschritte erzielt werden. Denn eine Statistik belegt: Schulschwänzer sind im Landkreis Verden keine Seltenheit.

So wurden 2017 insgesamt 500 Verfahren eingeleitet, verteilt auf 241 Schulschwänzer. In Achim gab es 62 Verfahren, in der Stadt Verden fanden 294 Verfahren statt, davon alleine 134 an der Hauptschule Verden sowie 125 an den Berufsbildenden Schulen Verden. An den übrigen Schulen im Kreisgebiet kam es zu 144 Verfahren gegen 81 Schulschwänzer, die meisten Verfahren davon betrafen Kinder und Jugendliche der Oberschule Dörverden (36). Kein einziges Verfahren betraf dagegen Kinder der drei Grundschulen der Stadt Verden. Bei den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses sorgte das allerdings nicht für Trost.

„Alarmierende Statistik“

„Die Statistik ist alarmierend. Mir war das so nicht bekannt“, sagte Jürgen Winkelmann (SPD). Eine Meinung, mit der er in der jüngsten öffentlichen Sitzung nicht alleine da stand. Ihm pflichteten auch die Vertreter der Kreisverwaltung bei, die ein Konzept zur Verbesserung vorstellten. „Wir drehen das System um. Zurzeit gehen die meisten Meldungen bei den Ordnungsämtern ein, jetzt sollen Meldungen direkt zu uns kommen“, hieß es seitens der Verwaltung. Der Gedanke, der dahintersteckt, ist ganz einfach: In Zukunft steht die Prävention und nicht mehr die Strafe im Vordergrund. So steht es auch im neuen Ablaufplan geschrieben: „Im Landkreis Verden ist vereinbart, dass alle pädagogischen Möglichkeiten ausgeschöpft sein müssen, bevor es zu einem Verfahren nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten kommt.“ Gerard-Otto Dyck (SPD) lobte die Idee als zielführender.

Mit den Veränderungen möchte die Kreisverwaltung auch mehr Transparenz gegenüber allen beteiligten Stellen gewährleisten. Dieser Wunsch wurde im Jahr 2018 von den Schulen vorgebracht, er ist der Auslöser für die nun geplanten Anpassungen. Durch diese erhofft sich die Politik eine wirksamere Bekämpfung der Problematik. Die Zuständigkeit dafür wird bei der Koordinierungsstelle Schulverweigerung liegen. Sie kümmert sich um alle Kinder und Jugendlichen, die die Schule schwänzen. Zunächst erfolgt eine Analyse hinsichtlich der Situation des Schülers. Nach Meldung der Schule an die Kreisverwaltung soll spätestens nach 14 Tagen der Kontakt zu den Erziehungsberechtigten sowie Lehrern gesucht werden.

Drei Formen von Schulschwänzern

Es besteht die Hoffnung, dann durch eine enge Zusammenarbeit mit den sozialen Diensten und Angeboten wie Gruppenarbeit oder Freizeitaktivitäten, die Schulverweigerer auf den richtigen Weg zu bringen. Laut Kreisverwaltung sind die Ordnungsämter von dem Konzept überzeugt. Eine Kooperation werde außerdem mit der Justiz und der Polizei angestrebt.

Die Definition von Schulverweigerern kennt laut Kreisverwaltung drei Formen: Aktive Schulschwänzer sind Schüler, die dem Unterricht aus verschiedenen Gründen – außer Krankheit – unerlaubt fernbleiben. Daneben gibt es die Form der passiven Schulvermeidung, der Schüler ist zwar körperlich vor Ort, verweigert jedoch durch innere Abwesenheit den Unterricht. Die dritte Form ist die sogenannte aktionistische Schulverweigerung. Damit ist ein extrem störendes und nicht altersentsprechendes Verhalten im Unterricht gemeint. Daneben existieren aber auch Schulphobien und Schulängste, die einer therapeutischen Unterstützung bedürfen.