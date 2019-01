Die Sporthalle wird bisher über das alte Schulgebäude mit Energie versorgt – das ist nach dem Abriss des A-Blocks nicht mehr möglich. (Hake)

Langwedel. Der Schulneubau in Langwedel hat auch Auswirkungen auf die sich in direkter Nachbarschaft befindlichen Sporthalle. Anders als die bisherigen Gebäudeblöcke bleibt sie zwar bestehen und wird weiterhin von den Schülern sowie Vereinen genutzt, aber die bisherige Form der Energieversorgung ist nicht mehr möglich. Bisher wird die Halle nämlich über die Schule mit versorgt. Mit dem Neubau muss dies aber künftig durch eine Heizungsanlage autark geschehen. Auf welche Weise genau, darüber befand am Donnerstagabend der Schulausschuss der Gemeinde.

Wobei die Mitglieder eigentlich keine große Wahlmöglichkeit hatten. Denn der Einbau eines Blockheizkraftwerkes (BHKW) wäre schlichtweg nicht wirtschaftlich, wie Andreas Krampitz vom beauftragten Ingenieurbüro betonte. Ein BHKW, egal ob mit kleinem oder großen Aggregat, würde sich schlichtweg nicht amortisieren, da es auch in Konkurrenz zur Wärmepumpe laufen würde, die das neue Schulgebäude zukünftig mit Energie versorgen wird. So bleibe im Grunde nur Variante zwei übrig: der Einbau einer Gasbrennwertanlage.

Das stieß zwar nicht bei allen Ausschussmitgliedern auf Begeisterung, schließlich dürften Umweltbelange nicht außer acht gelassen werden und für eine Gasbrennwertanlage werden nun einmal fossile Brennstoffe verheizt. „Natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen über alternative Energien, aber es kann hier nur in Richtung Brennwerktechnik gehen“, machte Bauamtsleiter Bernhard Goldmann deutlich, dass alle anderen Möglichkeiten nicht praktikabel oder zu hohe Kosten mit sich bringen würden. Das berichtete auch Krampitz, der auf die Frage, ob man die Sporthalle wie auch die neue Schule über eine Wärmepumpe versorgen könnte, kalkulierte, dass dadurch 50 bis 100 Prozent höhere Kosten entstehen würden. Und so stimmte der Ausschuss einstimmig für den Einbau einer Gasbrennwertanlage.

Frage nach der Gestaltung

Etwas mehr Diskussionsbedarf gab es danach bei der Frage, wie die Fassade der Sporthalle nach dem Rückbau des A-Blocks des alten Schulgebäudes im nördlichen Bereich gestaltet werden soll. So einigte sich das Gremium darauf, den Beschluss über die genaue Farbgestaltung zunächst einmal noch zurückzustellen, nachdem es dazu unterschiedliche Präferenzen gab. Rolf Bartels, Leiter der Oberschule, wollte in diesem Zusammenhang betont wissen, dass es gut wäre, wenn versucht würde, dass „Halle und Schule optisch eine Einheit bilden“.

Das Material wurde aber schon einmal festgelegt: Einstimmig bevorzugten die Mitglieder Fassadentafeln gegenüber Holz oder Klinker. Einigen konnte sich der Ausschuss zudem darauf, über dem Eingangsbereich einen großen Schriftzug anbringen zu lassen, der von Weitem deutlich macht, dass es sich um eine Sporthalle handelt. Doch nicht nur optisch soll sich das Bild des Gebäudes verändern. Mitarbeiter der Verwaltung haben auch ein neues Raumkonzept erarbeitet, welches zeitgleich zur neuen Fassadengestaltung umgesetzt werden soll.

Der Eingang wird demnach großzügig erweitert und in den Bereich verlegt, der bisher an den A-Block anschließt. Hinter dem bisherigen Eingang soll ein Abstellraum entstehen, der von außen zugänglich ist, und in dem die Volkssternwarte Langwedel Materialien lagern kann. Weiterhin ist vorgesehen, die Wand im Norden zu schließen. Dort gibt es aktuell noch einen kleinen Innenhof, der zu einem über die Halle erreichbaren Differenzierungsraum umgewandelt werden soll, in dem etwa die Bandklasse proben kann. „Das würde die Arbeit in der Bandklasse auf jeden Fall verbessern“, zeigte sich Bartels erfreut. Einstimmig votierte der Ausschuss für das neue Raumkonzept.