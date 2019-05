Bärbel Kappler aus Oyten hat dem Oytinchen wieder Leben eingehaucht. (Björn Hake)

Es war zuletzt doch recht still geworden um das Oytinchen, das von der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Oyten im Jahr 2006 ins Leben gerufene Maskottchen für die Gemeinde Oyten. Das fand auch die Autorin Bärbel Kappler und macht es sich daher zur Aufgabe, „das Oytinchen zu reanimieren“. In den vergangenen Weihnachtsferien setzte sie sich daran, eine neue Geschichte über die Kuh zu schreiben. Herausgekommen ist dabei das 34-seitige Büchlein „Was sucht eine Kuh in der Schule?“. „Ich habe es in einem Guss runtergeschrieben“, erzählt Kappler, für die es in Sachen Oytinchen der dritte Streich ist. 2012 und 2013 hatte sie schon „Was macht eine Kuh in Paris?“ und „Was macht eine Kuh im Gebirge?“ veröffentlicht.

Nun also verschlägt es das Tier in die Schule, weil ihr bester menschlicher Freund Matheo eingeschult wird. Dazu muss gesagt werden: Wenn Oytinchen in Oyten im Stall oder auf der Weide ist, dann ist es eine ganz normale junge Kuh aus Fleisch und Blut, doch wenn sie unter Menschen ist, dann ist sie eine Plüschkuh, die auch mit ihnen kommunizieren kann. In der Geschichte bekommen die Leser oder Zuhörer – das Büchlein ist vor allem für Kindergartenkinder und Erstleser gedacht – sowohl einen Einblick in den Alltag einer Kuh im Stall und auf der Weide sowie auch in den einer Grundschule. Dabei erlebt das Oytinchen so einige kuriose Dinge, denn zu Beginn wird die Plüschkuh immer noch heimlich mit in die Schule genommen.

Vergleiche zu früherer Zeit

Eine wesentliche Rolle in der Geschichte spielt auch Matheos Oma, denn sie erzählt immer wieder davon, wie das Leben damals gewesen ist. „Ich wollte das Früher und das Heute gegenüberstellen“, erklärt Kappler, die dafür ihre eigenen Erinnerungen angezapft hat. Ein ganz klein wenig autobiografisch ist das Werk also auch, wenn sie etwa durch die Anekdoten von Matheos Oma unter anderem davon erzählt, wie die Kinder damals Schreiben gelernt haben. Um in Erfahrung zu bringen, wie es heute abläuft, habe sie sich direkt an der Quelle informiert. „Ich bin dafür an die Grundschule an der Pestalozzistraße gegangen“, erzählt die Autorin, die als nächste Veröffentlichung im Übrigen einen weiteren Reisebericht plant – dieses Mal aus Äthiopien.

Einmal wieder eine Geschichte über das Oytinchen zu schreiben, habe ihr viel Freude bereitet. Sie hofft, dass das Büchlein künftige Schulkinder beim Schritt in den neuen Lebensabschnitt begleitet. Bei der VdS lief sie mit ihrem Anliegen direkt offene Türen ein. Axel Diekmann, einer der „Väter“ des Oytinchens, sei „sofort begeistert gewesen“. Die Vereinigung der Selbstständigen hat auch die Zeichnungen bezahlt, die sich durchs ganze Heft ziehen. „Ohne Bilder geht so ein Buch nicht“, befindet Kappler. Ein Dutzend Zeichnungen passend zur Handlung haben es in „Was macht eine Kuh in der Schule?“ geschafft, alle aus der Feder des Sottrumer Cartoonisten Robert Werner.

Erhältlich ist das Büchlein ab sofort bei den Buchhandlungen Papier Meyer in Oyten, Froben in Ottersberg und Hoffmann in Achim. Es kann aber zudem über die ISBN-Nummer 9783749432226 bestellt werden. Und auch wenn die Geschichte eher für Kleinkinder gedacht ist, hofft Kappler, dass es auch einige ältere Bürger lesen – insbesondere Gemeinderatsmitglieder. „Denn in dem Werk befindet sich eine Anregung, wie man Oyten attraktiver machen könnte“, verspricht die Autorin.