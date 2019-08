An der Straße Im Ort 10 in Langwedel sollen ab dem kommenden Jahr bis zu 28 Menschen mit Behinderung wohnen können. (Björn Hake)

Ein Kranz auf dem Dach, die Zusammenkunft mehrerer Menschen und gehaltene Reden – in Langwedel wurde am Freitagnachmittag Richtfest gefeiert. An der Straße Im Ort 10 sind der Rohbau und der Dachstuhl jetzt fertiggestellt, beides gehört zu einem Wohnprojekt der Stiftung Waldheim. Mitten in Langwedel wird seit Dezember 2018 das Gebäude errichtet, das 28 Menschen mit Behinderung Platz zum Wohnen bieten soll. Ihr Einzug ist für Ostern 2020 geplant.

Das Gebäude gliedert sich in vier Wohngemeinschaften für jeweils sechs Menschen und in zwei Appartements. Jede Wohngemeinschaft verfügt über einen offenen Küchen- und Essbereich mit Übergang zum offenen Wohnbereich. „Es geht uns um eine gute Mischung aus sozialem Leben in der Gemeinschaft und um Rückzugsmöglichkeiten in den eigenen vier Wänden“, sagte Carl-Georg Issing, Vorstandsmitglied der Waldheim-Gruppe. „Die Wohngemeinschaften werden heterogen gebildet, das heißt, Menschen mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf leben gemeinsam und können sich gegenseitig bestärken. Unsere qualifizierten Betreuungsteams stehen dabei zur Seite und geben die Assistenz, die benötigt wird."

Bewährtes Konzept

Mit diesem Konzept hat die Waldheim-Gruppe bisher gute Erfahrungen gemacht. Vor zwei Jahren hat die Stiftung Waldheim ein ähnliches Wohnangebot im Zentrum von Thedinghausen errichtet – das ist laut Issing eine Erfolgsgeschichte. „Unsere Bewohner und Bewohnerinnen haben sich sehr gut eingelebt. Wir erhalten von allen Seiten positive Resonanz.“

Das neue Wohnhaus in Langwedel entspricht formal wie konzeptionell der Wohnstätte in Thedinghausen. „Um die Investitionen effizient zu halten, haben wir das gleiche Haus gebaut“, erklärte Issing. Anders als in Thedinghausen erhält die Stiftung Waldheim für das neue Wohnhaus in Langwedel allerdings keine finanzielle Unterstützung seitens des Landes Niedersachsen. Sie finanziere das rund 3,2 Millionen Euro schwere Projekt mit Krediten und Eigenmittel. „Die stetig steigenden Baupreise gefallen uns natürlich auch nicht. Aber wir schaffen es, im Rahmen der geplanten Budgets zu bleiben", berichtete Issing. Die Lage sei bewusst zentral gewählt, damit ein inklusives Leben mitten in der Gemeinde möglich sei.

Mit dem Stand des Projektes sind die Verantwortlichen mehr als zufrieden. Das betonten sie mehrfach während des Richtfestes. „Die Baufirmen sind flott unterwegs und machen einen super Job“, lobte Carl-Georg Issing. Begrüßt wird die Schaffung des neuen Wohnangebotes für Menschen mit Behinderung auch vom Landkreis Verden. Das hat Landrat Peter Bohlmann bei seiner Rede vor Ort betont.