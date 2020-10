Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen sollen auf www.achim.de künftig besser zu finden und online zu bezahlen sein. (Björn Hake)

Die Achimer Stadtverwaltung arbeitet weiter daran, ihre Dienstleistungen für die Bürger künftig auch online anbieten zu können – unter dem Namen „Bürger Online Services“. Wie berichtet, hatte der Bund mit seiner Vorgabe, dass Städte und Gemeinden bis zum Jahr 2022 das sogenannte Online-Zugangsgesetz (OZG) umgesetzt haben sollen, den Kommunen eine sportliche Aufgabe an die Hand gegeben. Zumal auch die Homepage der Stadt Achim bisher noch längst nicht alle Dienstleistungen in digitaler Form bietet und die vorhandenen auch nicht an einer Stelle bündelt. Das wird sich ändern, denn bereits ab Mitte November soll es auf der Startseite unter www.achim.de einen neuen Navigationspunkt geben. Er wird dann zu den online zu Verfügung stehenden Dienstleistungen führen.

Das hat die Stadtverwaltung nun den Ratsfraktionen mitgeteilt – und auch, dass sie zur besseren Unterscheidung der Dienstleistungen diese „aus Gründen der Übersichtlichkeit“ aufsplitten will: in digitale Verwaltungsdienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen. Die technische Umsetzung erfolgt laut Verwaltung im Konsens mit den anderen Kommunen im Landkreis Verden über das Erweiterungsmodul „Rathausdirekt“. Der dazugehörige Button soll dann rechts auf der Webseite platziert werden, eingerahmt ist der Schriftzug „Rathaus digital“ dann von den vier Farben des Achimer Stadtlogos.

Eigenes Bürgerkonto einrichten

Das neue Modul erlaube auch die Implementierung diverser elektronischer Bezahlverfahren, sodass die Stadtverwaltung künftig auch kostenpflichtige Dienstleistungen online anbieten kann. Auch können Bürger ein eigenes Bürgerkonto einrichten, das nach Angaben aus dem Rathaus „eine sichere Kommunikation mit der Verwaltung garantiert“. Dafür wird es einen eigenen Login geben, der über die Eingabe einer E-Mail-Adresse und eines Passwortes funktioniert. So sollen die Bürger selbst entscheiden, ob sie dem digitalen Rathaus nur einen spontanen Besuch abstatten wollen, um eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch zu nehmen oder ob sie sich registrieren. Letzteres beinhaltet laut Stadtverwaltung Vorteile wie bereits vorausgefüllte Formulare oder eine Übersicht aller an die Verwaltung gestellten Anträge.

Die Stadtverwaltung unterscheidet bei den Dienstleistungen zwischen denen, die intern bearbeitet werden und jenen, die eine externe Verlinkung erforderlich machen. So werde beispielsweise die An-, Um- oder Abmeldung eines Autos auch über die Achimer Stadtseite angeboten, der Nutzer wird dann aber zum Landkreis Verden weitergeleitet, weil der für die Dienstleistung „i-kfz“ zuständig ist. Ebenso extern werden aber auch reine Achimer Angebote verlinkt wie die Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ oder der Katalog der Achimer Stadtbibliothek. Auch das komplette Meldewesen wird über eine externe Verlinkung abgewickelt.

Künftig soll es dann für Achimer Bürgerinnen und Bürger beispielsweise möglich sein, ohne lange danach suchen zu müssen, Ehe-, Geburts-, Lebenspartnerschafts- oder Sterbeurkunden online anfordern zu können, die An- und Abmeldung der Hundesteuer über die digitale Autobahn abwickeln zu können, Führungszeugnisse zu beantragen, Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister zu bekommen oder sich als Wahlhelfer anzumelden. „In einem kontinuierlichen Prozess sollen die online angebotenen Verwaltungsdienstleistungen erweitert werden“, blickt die Stadtverwaltung voraus.

Sie ist der Meinung, dass die Bündelung der Online-Dienstleistungen und insbesondere die Einführung einer Online-Bezahlfunktion die Kontakte zwischen der örtlichen Wirtschaft und den Bürgern mit der Stadtverwaltung optimieren und die externen und internen Abläufe beschleunigen wird, wie sie im Resümee betont.