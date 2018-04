Hans-Joachim Winter (links) und Hans-Heinrich Köster führen noch ein paar letzte Handgriffe aus, ehe das neue Storchennest auf dem Achimer Golfplatz bezugsfertig ist. (Björn Hake)

Achim/Landkreis Verden. Karin Strölls Blick wird nun öfter gen Himmel wandern, wenn sie auf der Achimer Golfanlage Bälle schlägt. Sonst sind die Augen der 75-Jährigen bei dem Sport meist starr auf den Boden gerichtet. Die Hoffnung, ein Storch könnte sich in dem frisch erneuerten Nest auf der Anlage niederlassen, aber lässt das Grün zwischenzeitlich zum Nebenschauplatz für die Bremerin werden.

So wie jetzt, als sich die Bühne des Hubsteigers vor Ströll in Bewegung setzt. Summend befördert er den Achimer Landschaftswart Hans-Heinrich Köster und Hans-Joachim Winter, Wildstorch-Betreuer des Landkreises Verden, zum Vogel-Domizil. Karin Ströll streckt ihre flache Hand über der Augenpartie aus, um trotz der Sonne etwas sehen zu können.

In zehn Metern Höhe verstummt das mechanische Geräusch. Winter schüttelt kräftig eine Spraydose. Es zischt ein paar Mal, weiße Farbsprenkel landen auf den Weideästen des neuen Horstes. Die Farbe soll das Nest erst so richtig wohnlich machen. "So sieht es für die Störche besetzt aus", hatte Winter zuvor erklärt. Aus der Luft würden die Farbspritzer für die Tiere wie Kot aussehen. Für sie ein Zeichen, dass sich Artgenossen dort bereits wohlgefühlt haben müssen.

Störche sollen es gut haben auf dem Golfplatz, das ist Karin Ströll wichtig. Sie deutet auf eine hinter einem Hügel liegende Wiese. Dort hatte der Mast mit dem Horst an seiner Spitze bis zum vergangenen Herbst gestanden. "Als das Loch 8 verändert wurde, wurde das Nest weggesetzt", erklärt Ströll. Gemeinsam mit dem Storchenexperten Winter hatte sie nach einem anderen Standort gesucht. Den fanden sie wenige Meter weiter, direkt am See, unweit vom Vereinsgebäude. Schon damals war ihnen der desolate Zustand des Nestes aufgefallen. Ströll wischt über den Bildschirm ihres Smartphones und zeigt ein Foto, das einen völlig durchlöcherten Horst zeigt. Das Blau des Himmels fällt durch die großen Zwischenräume. Das Wetter hatte es bislang nicht zugelassen, das Nest zu erneuern. "Als vergangene Woche der Anruf kam, dass wir loslegen können, war ich überglücklich", sagt Ströll.

Den Morgen über hatten Köster und Winter den Rahmen aus Weideästen erneuert, ihn mit Strohhäcksel und Schilf ausgekleidet. Nach dem Auftragen der Farbspritzer ist ihre Arbeit erledigt. Köster, der sich ehrenamtlich um die Achimer Landschaft kümmert, bedient den Hebel, die Gondel schwebt langsam zum Boden zurück. "Bislang wurde das Nest noch nicht bebrütet. Die Störche waren eher sporadisch da", sagt er, wieder unten angekommen. Zuletzt war es vor zwei Jahren das Zuhause eines Storchenpaares. "Ihr Geklappere war über den ganzen Golfplatz zu hören", erinnert sich Ströll. Die Gäste blieben aber nur kurz, weil Nilgänse ihnen ihr Domizil raubten. Da das an eine Metallkonstruktion fixierte Nest in diesem Frühjahr noch unbewohnt war, konnten Winter und Köster es auch problemlos renovieren. "Für ein besetztes Nest wäre es jetzt zu spät gewesen, etwas zu machen", erklärt Winter.

Störche haben es gut im Landkreis Verden, weiß der Experte. Einerseits biete die Weser- und Allermarsch beste Voraussetzungen, um Nachwuchs zur Welt zu bringen. Andererseits sorge der Mensch gut für die Vögel. Die Storchenpflegestation am Stadtrand von Verden etwa päppelt viele von ihnen auf, die in freier Natur keine Chance hätten. 2018 könnte ein gutes Storchenjahr werden, ist Winter überzeugt. "Fast 30 Junge sind es dieses Jahr auf der Storchenstation." Über 70 Storchennester seien derzeit besetzt. Etwa 20 stünden leer, was nicht weiter ungewöhnlich sei. Manchmal bleiben Nester verwaist, weil ihr Standort nicht optimal ist, das Wetter spielt bei der Belegung aber auch eine Rolle. "Feuchtigkeit ist gut für Störche, nur Dauerregen nicht", weiß Köster. Tropft es zu viel, drohen die Jungtiere zu ertrinken. Im aufgeweichten Boden finden die Elterntiere wiederum Regenwürmer als Nahrung für den Nachwuchs.

Ströll hofft, bald wieder das charakteristische Klappern des Storches auf dem Golfplatz zu hören. Einige Vereinsmitglieder, sagt sie, hätten das Tier bereits am Himmel über der Anlage gesehen.