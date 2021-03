Als das Wahlergebnis feststand, gratulierte der unterlegene Jürgen Striedieck der Gewinnerin Nadine Fischer. (Björn Hake)

Knapp 50 Menschen zusammen in einem Raum. Eine Vorstellung, die vor etwas mehr als einem Jahr noch niemanden gestört hätten. Aktuell sind solche Veranstaltungen allerdings wegen der Corona-Pandemie mehr als selten geworden. Die Achimer CDU ließ sich davon allerdings nicht beirren und führte die Wahl ihres Bürgermeisterkandidaten am Mittwochabend als Präsenzveranstaltung durch - inklusive ausgeklügeltem Hygienekonzept. So konnten sich etwa alle Besucher vorab einem Schnelltest unterziehen und hatten jeweils einen eigenen Tisch mit entsprechendem Abstand zu den anderen.

„Wir sind uns des öffentlichen Widerspruchs bewusst, den eine solche Veranstaltung derzeit auslöst“, sagte gleich zu Beginn der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes, Martin Puls. Mit Blick auf das vom Gesundheitsamt abgesegnete Hygienekonzept könne man sie aber ruhigen Gewissens durchführen. Und der Anlass rechtfertigte dies aus Sicht der CDU allemal. Immerhin wollten die 43 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder an diesem Abend ihren Kandidaten für das Rennen um das Amt des Bürgermeisters bestimmen. Letztlich wurde es allerdings kein Kandidat, sondern eine Kandidatin: Die Mitglieder wählten mit knapper Mehrheit die 33-jährige parteilose Nadine Fischer.

Rogovoy zieht zurück

Aber der Reihe nach: Drei Bewerber hatten, wie berichtet, vorab ihren Hut in den Ring geworfen. So stellten sich neben Nadine Fischer auch Jürgen Striedieck und Alexey Rogovoy zu Wahl. Zumindest hatten das alle Anwesenden noch zu Beginn der Veranstaltung gedacht. Wenig später erlebten sie dann allerdings eine kleine Überraschung. Während seiner kurzen Vorstellungsansprache, die an diesem Abend jedem Kandidaten zustand, eröffnete Alexey Rogovoy nämlich, dass er seine Bewerbung zurückziehen wolle. „Je mehr ich mich mit der Politik in Achim beschäftigt habe, umso ärgerlicher wurde ich über den amtierenden Bürgermeister. Mir war immer klarer: Der muss weg“, machte Rogovoy zunächst seinen Standpunkt deutlich, ließ dann aber gleich die Bombe platzen: Er sei noch nicht bereit, die Geschäftsführung seines eigenständig aufgebauten Unternehmens abzugeben. Daher bat er darum, die Stimmen lieber den beiden anderen Kandidaten zu geben.

Und das taten die 43 CDU-Mitglieder dann auch. Natürlich nicht, ohne vorab auch von Fischer und Striedieck noch einen Einblick in ihre Visionen für die Stadt Achim zu bekommen. Zehn Minuten hatte jeder von ihnen dazu Zeit. „Ich bin eine junge dynamische Frau und habe die Ausdauer und Kraft, meine Ziele voranzubringen“, sagte etwa Fischer, die promovierte Betriebswirtin ist und als Senior Associate in der Steuer- und Rechtsabteilung der RSM GmbH arbeitet. Zu diesen Zielen zähle unter anderem eine nachhaltige Förderung der Wirtschaft, die Entwicklung der Innenstadt, eine Entlastung der Verkehrsknotenpunkte und eine familiengerechte Kinderbetreuung. Um all diese Ziele zu erreichen, wolle sie mehr mit den Bürgern ins Gespräch kommen. „Stets ein offenes Ohr zu haben ist die Grundlage für gute Zusammenarbeit.“ Daran mangele es allerdings dem amtierenden Bürgermeister Rainer Ditzfeld. „Er ist zwar viel unterwegs, aber selten bereit, ein kritisches Gespräch zu führen“, bemängelte Fischer.

Parteilosigkeit als Vorteil

Neben ihren Ziele ging die 33-Jährige auch auf ihre vermeintlichen Schwächen ein - etwa ihr junges Alter, ihre Parteilosigkeit und ihre fehlende politische Erfahrung. „Ich denke, dass das Alter keine Rolle spielt“, sagte sie. Es komme vielmehr darauf an, was man heute und in Zukunft bewegen wolle. Mit ihr biete sich der CDU die Chance, mit neuer Sichtweise, alte Strukturen aufzubrechen. Und auch ihre Parteilosigkeit sieht Fischer als Vorteil. „Wir können das nutzen und noch mehr Wählerstimmen generieren.“ Immerhin seien auch die letzten beiden Achimer Bürgermeister parteilos gewesen.

Ganz und gar nicht parteilos ist allerdings Fischers Gegenkandidat Jürgen Striedieck. Und das machte er in seiner anschließenden Ansprache auch gleich deutlich. „Die meisten von Ihnen kennen mich seit vielen Jahren als aktives CDU-Mitglied“, leitete der 50-Jährige ein. „Meine DNA ist zu 100 Prozent CDU.“ Er sei Ende der 80er-Jahre in die Junge Union eingetreten, weil er erkannt habe, dass man nur über politischen Engagement wirklich etwas erreichen könne. Politik sei für ihn allerdings nie Beruf, sondern stets Berufung gewesen. „In der Politik ist es immer wichtig, auch über den Tellerrand zu gucken und das habe ich als Kaufmann gelernt“, sagte Striedieck, der beruflich unter anderem Mitglied der Geschäftsleitung von TM Logistik ist. Er besitze Führungserfahrung und sei aber auch team- und empathiefähig. „Bei aller Zielstrebigkeit, ist nämlich auch Teamfähigkeit wichtig, um seine Ziele zu erreichen. Man wird scheitern, wenn man die Menschen nicht mitnimmt“, warb er für sich.

Ein Versprechen

Um auch junge Wähler zu erreichen, wolle er auch das Thema Klimaschutz aufgreifen - allerdings mit pragmatischen Lösungen. „Wir wollen Ja sagen zum Radschnellweg, aber begrünte Buswartehäuschen ablehnen“, gab er ein Beispiel - wenn auch ein nicht ganz geglücktes. Der Antrag für die Begrünung der Buswartehäuschen war in Achim nämlich von der CDU-Fraktion eingebracht worden. Wie dem auch sei. Striedieck schloss seine Ansprache mit einem Versprechen: „Alle meine Energie und Leistungsstärke möchte ich in die Stadt Achim stecken.“

Tun wird er das zukünftig allerdings nicht als Bürgermeister. Denn die Mitglieder der CDU wählten an diesem Abend mit 24 zu 19 Stimmen mehrheitlich Nadine Fischer zu ihrer Bürgermeisterkandidatin. Ein Ergebnis, von dem auch die Gewinnerin selbst sichtlich überrascht war. „Ich bin sowas von überwältigt, dass sich gar nicht weiß, was ich sagen soll“, erklärte sie kurz nach der Wahl. „Ich bedanke mich für das Vertrauen und freue mich, dass wir das Projekt jetzt gemeinsam angehen.“