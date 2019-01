Die Quartiersmitte reinigt die Stadt regelmäßig, auf den privaten Grundstücken wird regelmäßig Abfall einfach abgelegt. (Björn Hake)

Wenn zwischen der 27. und der 28. Ausgabe einer Reihe ganze vier Jahre liegen, muss es einen dringenden Anlass geben, dass die Serie nach einer so langen Pause fortgesetzt wird. Im Fall der öffentlichen Stadtteilkonferenzen, die es nun im Magdeburger Viertel wieder geben soll, ist es das Müllproblem, das zum Neustart geführt hat. „Unsere Intension ist es, dass das Forum jetzt wieder regelmäßig stattfindet“, sagt Mehmet Ates vom Bürgerzentrum (Büz) im Magdeburger Viertel. Warum es die Pause überhaupt gab, kann er nicht genau sagen, gleichwohl merkt er an, dass es „kein organisatorisches Problem“ gegeben habe.

Nun soll es die öffentlichen Konferenzen wieder geben, die nächste findet am kommenden Montag, 14. Januar, ab 18 Uhr im Büz, Magdeburger Straße 11, statt. Eingeladen sind alle Bewohnerinnen und Bewohner des Sanierungsgebietes und Interessierte, die an der Entwicklung des Stadtteils mitwirken möchten. Außerdem hat das Büz laut Ates alle Hausverwaltungen eingeladen und er hofft, dass sie auf der Versammlung vertreten sein werden. Denn das Müllproblem sei vielschichtig und betreffe eben die privaten Grundstücke. „Die Quartiersmitte, die von der Stadt gereinigt wird, ist immer sauber.“

Wie Ates schildert, sei das Müllproblem eigentlich nie beseitigt worden, in jüngster Zeit sei es schlimmer geworden. „Liegt irgendwo bereits Müll, dauert es nicht lange, bis sich der Haufen vergrößert“, weiß er. Zwar würde auch er die Bewohner direkt darauf ansprechen, wenn ihm etwas auffällt, aber eine direkte Handhabe hätte er nicht. Daher verspricht er sich vom Neustart der Stadtteilkonferenzen, dass das Thema in die Öffentlichkeit getragen wird und besonderes die Vermieter und Mieter direkt erreicht werden. Eine entsprechende Resonanz auf die Einladungen sei da natürlich hilfreich, merkt Ates an.

Er hat „ganz bestimmte Ecken“ ausgemacht, an denen Sperrmüll und anderer Unrat einfach und mutwillig deponiert würden, und daher könne nur Einsicht bei den Quartiersbewohnern erreicht werden, wenn man sie direkt anspricht. Schließlich müssen sie aus Sicht von Ates dringend darüber aufgeklärt werden, welche Probleme diese unschöne Form der Müllentsorgung mit sich bringt. Auf der Stadtteilkonferenz soll daher mit allen Anwesenden nach Lösungen gesucht werden.

Denn so richtig neu ist das Müllproblem nicht, wurde aber in den vergangenen Jahren von der Sanierung des Quartiers und den damit verbundenen Arbeiten sowie Aktionen wohl etwas in den Hintergrund gedrängt. „Der Bedarf an einer Lösung ist nie kleiner geworden“, sagt Ates, der mittlerweile seit mehr als 30 Jahren im Büz tätig und daher im Magdeburger Viertel bestens bekannt ist. Aber die Müllthematik beschäftigte in von Anfang an, so hatte er damals eine Ausstellung über Müll auf die Beine gestellt und Stadtteilaufräumaktionen initiiert. An der ersten Stadtteilkonferenz hatte er übrigens auch teilgenommen, das war 1998. Ein paar Jahre später hatte die Stadt kurzzeitig sogar einen Ansprechpartner fürs Thema Müll angestellt, der vor Ort aktiv war. Das war notwendig geworden, weil das Gesundheitsamt Verden Alarm geschlagen hatte. Danach wurde immer wieder Kritik von Anwohnern und der Astrid-Lindgren-Schule laut, die sich am Abfall gestört hatten.

Das Mülldilemma wird zwar den Schwerpunkt der Konferenz bilden, aber auch anderen Themen soll Platz eingeräumt werden. Das Familienzentrum wird vorgestellt sowie die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Schule. Auch soll es einen Bericht über den Moscheebau geben, ebenso übers Gemeindehaus der syrisch-orthodoxen Kirche sowie zu Zuwanderung und Teilhabe. Zu allen Tagesordnungspunkten, auch zum Punkt „Verschiedenes“, gibt es laut Einladung Gelegenheit zu Diskussionen, Anmerkungen, Anregungen und Nachfragen.