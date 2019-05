Bei herrlichem Sonnenschein ließen es sich die Besucher im neuen Freibad gut gehen. (Björn Hake)

Geschafft! Nachdem das Achimer Freibad im Supersommer 2018 wegen der Sanierung für den Publikumsverkehr gesperrt bleiben musste, öffneten sich die Tore der Anlage am Sonnabendvormittag endlich wieder. Bei herrlichem Sonnenschein bildeten sich bereits vor der offiziellen Eröffnung um 11 Uhr Schlangen am Kassenhäuschen. Jung und Alt hatte sich auf den Weg gemacht, um zu sehen, was sich während der Bauzeit getan hatte. „Großartig“, lautete das (fast) einhellige Urteil der Besucher. Die Freude über die fantasievolle Neugestaltung der Bäderlandschaft war den meisten Gästen deutlich anzusehen.

Bereits um halb Sieben morgens sei sie vor Ort gewesen, berichtete Betriebsleiterin Sabine Schulz. Unter-stützt von ihren Mitarbeitern seien die Technik noch einmal geprüft und letzte Kleinigkeiten erledigt worden. „Nun kann es endlich losgehen“, zeigte sie sich erleichtert. Auch das am Vortag noch vorhandene Lampenfieber mache ihr nun nicht mehr zu schaffen.

Marina Kortjohann war die Erste, die den Schwimmern sowohl Freizeitspaß als auch Erholung wünschte. Im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik und Wirtschaft erbat die Pastorin der St.-Laurentius-Gemeinde Gottes Segen für das Bauwerk und verwies in ihrer kurzen Predigt auf die Antike, in der das Baden den Reichen vorbehalten war. „Freuen Sie sich des Lebens“, forderte sie die Anwesenden auf. „Genießen Sie die Zeit hier, während der Sie nichts tun und denken müssen.“

Auch Bürgermeister Rainer Ditzfeld ist begeistert von den Möglichkeiten, die sich den Bürgern aus Achim und umzu von nun an bieten. Nur ungern erinnere er sich an die Demonstranten, die ihren Unmut gegen das Bäderkonzept im November lautstark vor dem Rathaus bekundet hatten, sagte der Verwaltungschef. Er hoffe, dass mit dem neuen Angebot letztendlich alle großen und kleinen Wasserfans erreicht werden können und sehe die fünf Millionen Euro gut investiert. „Entstanden ist ein beheizbares Familienbad mit vielen Attraktionen, das in der näheren Umgebung in dieser Form nicht zu finden ist“, sagte er. Sein Dank galt allen Beteiligten, besonders aber dem Architekten Eshref Bajrami, der durch Umsicht und Tatkraft eine punktgenaue Eröffnung ermöglicht habe.

Barrierefreies Becken

Eine Wasserspielanlage für die Kleinen, Rutsche, Sprungturm, Sport-Möglichkeiten sowie ein barrierefreies Becken werden von nun an eingerahmt von saftigem Gras und Blumenrabatten. „Ein wirklich idyllisches Fleckchen“, befand Monika Maaß. Zweimal wöchentlich dreht die 80-Jährige ihre Runden im Wasser. Annemarie Kurth indes hüpfte mal schnell vom „Dreier“ und freute sich über „das herrliche Wasser“. Ehemann Harry schloss sich ihren Worten an, bezeichnete das Areal als Augenweide und ist überzeugt davon, dass die Begeisterung sich ausbreiten und auch auf die Skeptiker überspringen werde.

Auch Maren Weber wird in diesem Sommer oft im Freibad zu finden sein. Sehr gelungen fand sie die Umgestaltung und so werde sie zukünftig das glasklare Wasser einem Bad in der Weser vorziehen, schwärmte die 51-Jährige. Enrico Wichary fühlte sich ebenfalls sichtlich wohl. Unter der Aufsicht seines Vaters tummelte sich der Kleine im Splashpark und probierte aus, was sich in der Wasserspielanlage bewerkstelligen ließ.

Aber es gab auch (wenige) andere Stimmen. Während der FDP-Kreisvorsitzende Gero Hocker lediglich den Wegfall der 50-Meter-Bahn bedauerte, machte Dieter Kärger seinem Unmut deutlicher Luft. „Die Neuausrichtung ärgert uns kolossal“, wetterte der 79-Jährige. Er kraule täglich 1000 Meter, könne sich mit der halbierten Strecke gar nicht anfreunden und sei daher nach Sottrum ausgewichen. „Dort fühlen wir uns richtig wohl“, sagte der 79-Jährige. Ehefrau Maja kritisierte zudem die Höhe der Eintrittspreise. „In Sottrum zahlen Senioren lediglich 1,50 Euro, während hier in der kommenden Saison vier Euro verlangt werden.“